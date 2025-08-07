Рейтинг@Mail.ru
"Дни сочтены": В Киеве раскрыли, что произойдет с Зеленским из-за Трампа - РИА Новости, 07.08.2025
18:57 07.08.2025 (обновлено: 19:16 07.08.2025)
"Дни сочтены": В Киеве раскрыли, что произойдет с Зеленским из-за Трампа
в мире
сша
украина
россия
дональд трамп
владимир зеленский
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Если усилия президента США Дональда Трампа по мирному урегулированию конфликта на Украине закончатся успешно, дни Владимира Зеленского во власти будут сочтены, заявил в Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене."Если Трампу удастся добиться прекращения огня, то дни режима Зеленского будут сочтены — все это "едет", пока идет война", — написал он.Политик отметил, что Трамп также сконцентрировал в своих руках поставки оружия на Украину."Если США остановят исполнение запросов ЕС/стран НАТО, то остановятся и поставки. Если это будет сделано, например, в обмен на перемирие по воздуху от России, то на поле боя для Украины ситуация только ухудшится — там и так все плохо &lt;…&gt;", — подчеркнул Дубинский.В четверг помощник президента Юрий Ушаков заявил, что Россия и США договорились о встрече Владимира Путина и Дональда Трампа в ближайшие дни.По его словам, стороны приступили к проработке деталей саммита, следующая неделя обозначена как ориентир, но пока трудно сказать, сколько дней займет подготовка. Место проведения встречи согласовано, о нем объявят позднее.В среду Путин встретился со спецпосланником американского президента Стивеном Уиткоффом, беседа длилась более трех часов. Это пятый визит американского чиновника в Россию с начала года.Юрий Ушаков сообщил, что через Уиткоффа лидеры России и США обменялись сигналами по Украине. Он назвал диалог полезным и конструктивным. Ушаков также отметил, что, помимо украинского конфликта, обсуждались перспективы возможного развития стратегического сотрудничества Москвы и Вашингтона.
в мире, сша, украина, россия, дональд трамп, владимир зеленский
В мире, США, Украина, Россия, Дональд Трамп, Владимир Зеленский
© AP Photo / Vadym SarakhanВладимир Зеленский
© AP Photo / Vadym Sarakhan
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Если усилия президента США Дональда Трампа по мирному урегулированию конфликта на Украине закончатся успешно, дни Владимира Зеленского во власти будут сочтены, заявил в Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене.
"Если Трампу удастся добиться прекращения огня, то дни режима Зеленского будут сочтены — все это "едет", пока идет война", — написал он.
Политик отметил, что Трамп также сконцентрировал в своих руках поставки оружия на Украину.
"Если США остановят исполнение запросов ЕС/стран НАТО, то остановятся и поставки. Если это будет сделано, например, в обмен на перемирие по воздуху от России, то на поле боя для Украины ситуация только ухудшится — там и так все плохо <…>", — подчеркнул Дубинский.
В четверг помощник президента Юрий Ушаков заявил, что Россия и США договорились о встрече Владимира Путина и Дональда Трампа в ближайшие дни.

По его словам, стороны приступили к проработке деталей саммита, следующая неделя обозначена как ориентир, но пока трудно сказать, сколько дней займет подготовка. Место проведения встречи согласовано, о нем объявят позднее.
В среду Путин встретился со спецпосланником американского президента Стивеном Уиткоффом, беседа длилась более трех часов. Это пятый визит американского чиновника в Россию с начала года.
Юрий Ушаков сообщил, что через Уиткоффа лидеры России и США обменялись сигналами по Украине. Он назвал диалог полезным и конструктивным. Ушаков также отметил, что, помимо украинского конфликта, обсуждались перспективы возможного развития стратегического сотрудничества Москвы и Вашингтона.
