Рейтинг@Mail.ru
Брюссель завершает зачистку: европейская мечта превратилась в кошмар - РИА Новости, 07.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:00 07.08.2025 (обновлено: 10:09 07.08.2025)
https://ria.ru/20250807/zachistka-2033847046.html
Брюссель завершает зачистку: европейская мечта превратилась в кошмар
Брюссель завершает зачистку: европейская мечта превратилась в кошмар - РИА Новости, 07.08.2025
Брюссель завершает зачистку: европейская мечта превратилась в кошмар
Урсула фон дер Ляйен и прочая Еврокомиссия приступили к завершающей стадии зачистки Европы от пророссийских региональных лидеров. Башкан Гагаузии Евгения Гуцул... РИА Новости, 07.08.2025
2025-08-07T08:00:00+03:00
2025-08-07T10:09:00+03:00
в мире
брюссель
европа
молдавия
евгения гуцул
урсула фон дер ляйен
милорад додик
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/07/2033857173_0:31:1534:894_1920x0_80_0_0_3b1ef3540f47a9a0f4dd46502caa6248.jpg
Урсула фон дер Ляйен и прочая Еврокомиссия приступили к завершающей стадии зачистки Европы от пророссийских региональных лидеров. Башкан Гагаузии Евгения Гуцул получила семь лет тюрьмы, а президент Республики Сербской Милорад Додик отрешен от должности на основании более раннего решения суда.Она — глава национальной автономии гагаузов и лицо пророссийской оппозиции в Молдавии. Он — многолетний лидер боснийских сербов и самый последовательный союзник Москвы на Балканах. Оба годами держали стенку против НАТО и еврокомиссаров. Короче, приличные люди.А теперь выходит, что и кристально честные. От них годами пыталась избавиться власти национальные и наднациональные. Проверили все бумажки, пощупали все хвосты, собирали компромат по всем сусекам, а в итоге наскребли только заведомо политизированные обвинения.У Гуцул — нарушения при финансировании избирательной кампании. У Додика — отказ подчиниться решению так называемого верховного представителя (наместника Запада в Боснии) о публикации его указов в сербской правительственной газете. По меркам своих стран, где коррупция настолько обыденна, что звучит как женское имя, — это святые люди. То, что с ними происходит, называется репрессии, а спровоцированы они были пророссийской позицией репрессированных.Приговор Гуцул оглашен за полтора месяца до парламентских выборов, на которых она должна была возглавить блок "Победа", выступающий против русофобии, румынизации и вступления Молдавии в НАТО. Но выборы, как ни странно, ни при чем: "Победу" на них не допустили, так что речь идет не о жесткой предвыборной борьбе, а об окончательной зачистке от инакомыслия.Происходит это демонстративно и нагло, — дошло до того, что молдавский центризбирком разрешил странам ЕС вмешиваться в выборы, потому что "Молдова почти что член ЕС". Евросоюз, впрочем, и прежде себе ни в чем не отказывал. Например, чтобы удалить из телеграма каналы Гуцул и других оппозиционных политиков, во Франции арестовали Павла Дурова (но не только для этого). В Боснии и того хлеще: нелегитимный чиновник, назначенный Брюсселем с нарушением установленных процедур, отстраняет от власти популярного и избранного народом политика, потому что тот его указы в газете не пропечатал. "А что если я откажусь?" — ехидно уточняет Додик. В отставку он не собирается и намерен препятствовать проведению внеочередных президентских выборов, о которых было объявлено, а тонкость в том, что в Республике Сербской люди Додика контролируют примерно все, а верховный представитель — ничего.В теории это может означать войну, тем более что место действия — пороховой погреб Европы. Однако Брюссель решился на эту зачистку скорее всего потому, что уверен: новой войны не будет ни в Республике Сербской, ни — тем более — в Гагаузии. Это несмотря на то, что речь идет не просто об устранении нелояльных лидеров, а о ликвидации автономий.Война в Боснии стала самой кровавой в Европе со времен Гитлера. Войны за Гагаузию вообще не было — так называемый "поход" молдавских националистов на непризнанную республику удалось остановить до начала кровопролития и впоследствии она мирно воссоединилась с Молдавией. Однако в обоих случаях в основе решения, которое позволило урегулировать конфликт, было самоуправление народов — гагаузов и сербов. Только в обмен на это они согласились принять новую геополитическую реальность, в которой нет СССР и Югославии.Они не застряли в прошлом, а с основанием боялись будущего: гагаузы — принудительной ассимиляции, сербы — физического уничтожения. В итоге (как мы теперь видим, промежуточном) им была гарантирована защиты языка, культуры, традиций, право выбирать друзей (то есть собственную внешнюю политику) и избирать представителей с широкими полномочиями.Но со временем эти полномочия стали урезать, что провоцировало политический конфликт. Например, Гуцул по должности должна была входить в правительство Молдавии, но эта норма игнорировалась. А о постепенной ликвидации автономии Республики Сербской уже написаны несколько книг и десятки диссертаций.А теперь по лидерам автономий проехались катком. Потому что у Брюсселя по программе вторая холодная война с Россией и "собирание земель", а гагаузы и боснийские сербы имеют достаточно полномочий, чтоб не пустить в НАТО Молдавию и Боснию и Герцеговину.Именно геополитика лежит в основе приговоров Гуцул и Додика, а не банальное окукливание местных режимов до вульгарных этнократий типа Прибалтики. Гагаузов вряд ли будут насильно омолдаванивать, а сербов — вынуждать к принятию ислама, чего эти народы боялись во времена развала социалистических империй. Окончательное поглощение Европы Североатлантическим альянсом — вот цель этих манипуляций, а если на пути НАТО лежит самоуправление народов, тем хуже для их самоуправления.Нельзя сказать, что православных восточноевропейцев специально дискриминируют. С западноевропейскими народами тоже не церемонились: самый массовый протестный митинг в истории Исландии, переросший в штурм правительственных зданий, прошел в день вступления в НАТО — и тоже ничего не изменил, хотя за стандартами демократии в Скандинавии следят скрупулезнее, чем в Молдавии и на Балканах.К сегодняшнему дню только действительно большие и самодостаточные страны Европы могут гарантировать себе самоуправление — с ними евробюрократы пока вынуждены разговаривать. Государствам поменьше просто диктуют, как жить, — от того, каким должен быть объем бачка унитаза, до того, сколько мигрантов с Ближнего Востока нужно подселить в свой дом.Нет смысла упрекать, критиковать и развенчивать молдавские власти, боснийских политиков или верховного представителя в БиГ, потому что они тоже мало что решают. Они лишь зубчики в челюсти, которая методично пережевывает народы Европы в однородную глобалистскую массу. Гуцул и Додик жертвы не одиозных политических режимов своих стран, а общего курса Брюсселя на ликвидацию национальных автономий, если эти автономии претендуют на что-то большее, чем сохранение фольклора.С каждым месяцем эта сила будет наглеть, поскольку продолжит терять привлекательность. Раньше членство в НАТО было для стран континента обязаловкой, а членство в ЕС как бы привилегией, но в будущем обязаловкой станет и то, и другое: брать станут всех, кто не смог отбиться.Раньше Брюссель давал гарантии четких стандартов демократии и высокого уровня жизни, а теперь, наоборот, изымает до пяти процентов от ВВП ежегодно на пользу американской военной промышленности, а на поддержку Украину и противостояние России — бессчетно и безвременно. С самоуправлением он поступит, как вести себя будете.Конечно, кто-нибудь из тех, кого накрыло евросовком в его лучшие годы, попытается сбежать, но ему покажут, что вход был рубль, но выход — пять, а за попытку расплатиться рублями вы признаны российским агентом и арестованы по подозрению во вмешательстве в выборы.Представляется, что обратить вспять этот вариант проекта единой Европы, как и все его предыдущие варианты, сможет только крупное геополитическое поражение и смена элит. Бунт Молдавии или Сербии, даже если случится, такой сценарий запустить не сможет. А вот крах зеленской Украины как будто бы имеет шансы.В любом случае постараться стоит.
https://ria.ru/20250806/gagauziya-2033677177.html
https://ria.ru/20250806/oon-2033822371.html
https://ria.ru/20250523/durov-2018577233.html
https://ria.ru/20250804/vengriya-2033362265.html
https://ria.ru/20250806/moldaviya-2033627395.html
https://ria.ru/20250805/moldavija-2033570298.html
https://ria.ru/20250806/dodik-2033710673.html
https://ria.ru/20250719/bryussel-2030039999.html
брюссель
европа
молдавия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дмитрий Бавырин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/11/1817590361_0:42:960:1002_100x100_80_0_0_9619de22c28a8fd49b304c2e0c24bd1d.jpg
Дмитрий Бавырин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/11/1817590361_0:42:960:1002_100x100_80_0_0_9619de22c28a8fd49b304c2e0c24bd1d.jpg
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/07/2033857173_116:0:1524:1056_1920x0_80_0_0_3a327d702f9f5a4e25c08d9bf6298f0c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, брюссель, европа, молдавия, евгения гуцул, урсула фон дер ляйен, милорад додик, нато, евросоюз, еврокомиссия, аналитика
В мире, Брюссель, Европа, Молдавия, Евгения Гуцул, Урсула фон дер Ляйен, Милорад Додик, НАТО, Евросоюз, Еврокомиссия, Аналитика

Брюссель завершает зачистку: европейская мечта превратилась в кошмар

© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИИзображение сгенерировано ИИ
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИ
Изображение сгенерировано ИИ
Читать ria.ru в
Дзен
Дмитрий Бавырин
Дмитрий Бавырин
Все материалы
Урсула фон дер Ляйен и прочая Еврокомиссия приступили к завершающей стадии зачистки Европы от пророссийских региональных лидеров. Башкан Гагаузии Евгения Гуцул получила семь лет тюрьмы, а президент Республики Сербской Милорад Додик отрешен от должности на основании более раннего решения суда.
Она — глава национальной автономии гагаузов и лицо пророссийской оппозиции в Молдавии. Он — многолетний лидер боснийских сербов и самый последовательный союзник Москвы на Балканах. Оба годами держали стенку против НАТО и еврокомиссаров. Короче, приличные люди.
Внеочередное заседание парламента Гагаузии в связи с приговором, вынесенном главе автономии Евгении Гуцул. 6 августа 2025 - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
Парламент Гагаузии принял резолюцию из-за приговора, вынесенного Гуцул
6 августа, 12:19
А теперь выходит, что и кристально честные. От них годами пыталась избавиться власти национальные и наднациональные. Проверили все бумажки, пощупали все хвосты, собирали компромат по всем сусекам, а в итоге наскребли только заведомо политизированные обвинения.
У Гуцул — нарушения при финансировании избирательной кампании. У Додика — отказ подчиниться решению так называемого верховного представителя (наместника Запада в Боснии) о публикации его указов в сербской правительственной газете. По меркам своих стран, где коррупция настолько обыденна, что звучит как женское имя, — это святые люди. То, что с ними происходит, называется репрессии, а спровоцированы они были пророссийской позицией репрессированных.
Здание Организации объединенных наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
Россия запросила консультации СБ ООН в связи с ситуацией вокруг Додика
6 августа, 23:57
Приговор Гуцул оглашен за полтора месяца до парламентских выборов, на которых она должна была возглавить блок "Победа", выступающий против русофобии, румынизации и вступления Молдавии в НАТО. Но выборы, как ни странно, ни при чем: "Победу" на них не допустили, так что речь идет не о жесткой предвыборной борьбе, а об окончательной зачистке от инакомыслия.
Происходит это демонстративно и нагло, — дошло до того, что молдавский центризбирком разрешил странам ЕС вмешиваться в выборы, потому что "Молдова почти что член ЕС". Евросоюз, впрочем, и прежде себе ни в чем не отказывал. Например, чтобы удалить из телеграма каналы Гуцул и других оппозиционных политиков, во Франции арестовали Павла Дурова (но не только для этого).
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
Павел Дуров наконец-то стал русским и поднял на восстание румын
23 мая, 08:00
В Боснии и того хлеще: нелегитимный чиновник, назначенный Брюсселем с нарушением установленных процедур, отстраняет от власти популярного и избранного народом политика, потому что тот его указы в газете не пропечатал. "А что если я откажусь?" — ехидно уточняет Додик. В отставку он не собирается и намерен препятствовать проведению внеочередных президентских выборов, о которых было объявлено, а тонкость в том, что в Республике Сербской люди Додика контролируют примерно все, а верховный представитель — ничего.
В теории это может означать войну, тем более что место действия — пороховой погреб Европы. Однако Брюссель решился на эту зачистку скорее всего потому, что уверен: новой войны не будет ни в Республике Сербской, ни — тем более — в Гагаузии. Это несмотря на то, что речь идет не просто об устранении нелояльных лидеров, а о ликвидации автономий.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
Орбан прокомментировал решение суда Боснии и Герцеговины по Додику
4 августа, 22:29
Война в Боснии стала самой кровавой в Европе со времен Гитлера. Войны за Гагаузию вообще не было — так называемый "поход" молдавских националистов на непризнанную республику удалось остановить до начала кровопролития и впоследствии она мирно воссоединилась с Молдавией. Однако в обоих случаях в основе решения, которое позволило урегулировать конфликт, было самоуправление народов — гагаузов и сербов. Только в обмен на это они согласились принять новую геополитическую реальность, в которой нет СССР и Югославии.
Они не застряли в прошлом, а с основанием боялись будущего: гагаузы — принудительной ассимиляции, сербы — физического уничтожения. В итоге (как мы теперь видим, промежуточном) им была гарантирована защиты языка, культуры, традиций, право выбирать друзей (то есть собственную внешнюю политику) и избирать представителей с широкими полномочиями.
Но со временем эти полномочия стали урезать, что провоцировало политический конфликт. Например, Гуцул по должности должна была входить в правительство Молдавии, но эта норма игнорировалась. А о постепенной ликвидации автономии Республики Сербской уже написаны несколько книг и десятки диссертаций.
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
Захарова рассказала, для чего Западу нужна Молдавия
6 августа, 10:11
А теперь по лидерам автономий проехались катком. Потому что у Брюсселя по программе вторая холодная война с Россией и "собирание земель", а гагаузы и боснийские сербы имеют достаточно полномочий, чтоб не пустить в НАТО Молдавию и Боснию и Герцеговину.
Именно геополитика лежит в основе приговоров Гуцул и Додика, а не банальное окукливание местных режимов до вульгарных этнократий типа Прибалтики. Гагаузов вряд ли будут насильно омолдаванивать, а сербов — вынуждать к принятию ислама, чего эти народы боялись во времена развала социалистических империй. Окончательное поглощение Европы Североатлантическим альянсом — вот цель этих манипуляций, а если на пути НАТО лежит самоуправление народов, тем хуже для их самоуправления.
Глава Гагаузии Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
Молдавские коммунисты назвали приговор Гуцул местью со стороны Санду
5 августа, 21:06
Нельзя сказать, что православных восточноевропейцев специально дискриминируют. С западноевропейскими народами тоже не церемонились: самый массовый протестный митинг в истории Исландии, переросший в штурм правительственных зданий, прошел в день вступления в НАТО — и тоже ничего не изменил, хотя за стандартами демократии в Скандинавии следят скрупулезнее, чем в Молдавии и на Балканах.
К сегодняшнему дню только действительно большие и самодостаточные страны Европы могут гарантировать себе самоуправление — с ними евробюрократы пока вынуждены разговаривать. Государствам поменьше просто диктуют, как жить, — от того, каким должен быть объем бачка унитаза, до того, сколько мигрантов с Ближнего Востока нужно подселить в свой дом.
Нет смысла упрекать, критиковать и развенчивать молдавские власти, боснийских политиков или верховного представителя в БиГ, потому что они тоже мало что решают. Они лишь зубчики в челюсти, которая методично пережевывает народы Европы в однородную глобалистскую массу. Гуцул и Додик жертвы не одиозных политических режимов своих стран, а общего курса Брюсселя на ликвидацию национальных автономий, если эти автономии претендуют на что-то большее, чем сохранение фольклора.
Президент Республики Сербской Милорад Додик - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
Додик резко отреагировал на решение об отзыве президентского мандата
6 августа, 14:06
С каждым месяцем эта сила будет наглеть, поскольку продолжит терять привлекательность. Раньше членство в НАТО было для стран континента обязаловкой, а членство в ЕС как бы привилегией, но в будущем обязаловкой станет и то, и другое: брать станут всех, кто не смог отбиться.
Раньше Брюссель давал гарантии четких стандартов демократии и высокого уровня жизни, а теперь, наоборот, изымает до пяти процентов от ВВП ежегодно на пользу американской военной промышленности, а на поддержку Украину и противостояние России — бессчетно и безвременно. С самоуправлением он поступит, как вести себя будете.
Конечно, кто-нибудь из тех, кого накрыло евросовком в его лучшие годы, попытается сбежать, но ему покажут, что вход был рубль, но выход — пять, а за попытку расплатиться рублями вы признаны российским агентом и арестованы по подозрению во вмешательстве в выборы.
Представляется, что обратить вспять этот вариант проекта единой Европы, как и все его предыдущие варианты, сможет только крупное геополитическое поражение и смена элит. Бунт Молдавии или Сербии, даже если случится, такой сценарий запустить не сможет. А вот крах зеленской Украины как будто бы имеет шансы.
В любом случае постараться стоит.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.07.2025
Наш ответ Брюсселю: Россия забанила экономику Европы
19 июля, 08:00
 
В миреБрюссельЕвропаМолдавияЕвгения ГуцулУрсула фон дер ЛяйенМилорад ДодикНАТОЕвросоюзЕврокомиссияАналитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала