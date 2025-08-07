Рейтинг@Mail.ru
Фон дер Ляйен обсудила с Зеленским "шаги на пути к миру" - РИА Новости, 07.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:51 07.08.2025 (обновлено: 18:01 07.08.2025)
https://ria.ru/20250807/ukraina-2033999838.html
Фон дер Ляйен обсудила с Зеленским "шаги на пути к миру"
Фон дер Ляйен обсудила с Зеленским "шаги на пути к миру" - РИА Новости, 07.08.2025
Фон дер Ляйен обсудила с Зеленским "шаги на пути к миру"
Глава Еврокомиссии Урсула Фон дер Ляйен во время телефонного разговора обсудила с Владимиром Зеленским урегулирование конфликта на Украине. РИА Новости, 07.08.2025
2025-08-07T17:51:00+03:00
2025-08-07T18:01:00+03:00
в мире
европа
украина
урсула фон дер ляйен
владимир зеленский
еврокомиссия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/17/2030771497_0:0:3151:1772_1920x0_80_0_0_b2b848532e25f38364bfda8537c81a6b.jpg
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула Фон дер Ляйен во время телефонного разговора обсудила с Владимиром Зеленским урегулирование конфликта на Украине."Я говорила с Владимиром Зеленским о событиях последних дней. Мы обсудили дальнейшие шаги на пути к мирному соглашению, будущему членству Украины в Европейском Союзе и ее восстановлению", — написала она в соцсети Х.Фон дер Ляйен отметила, что Европа намерена продолжить "играть активную роль в обеспечении справедливого и прочного мира на Украине".Ранее в среду Зеленский заявил, что провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом после прошедшей в Москве встречи президента России Владимира Путина и спецпосланника американского лидера Стивена Уиткоффа. Он отметил, что в разговоре также приняли участие европейские лидеры, но не уточнил, из каких стран.В среду Уиткофф провел беседу с президентом России Владимиром Путиным в Кремле. Как сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков, Москва и Вашингтон обменялись мнениями, в частности, по вопросу конфликта на Украине.
https://ria.ru/20250807/zelenskiy-2033967967.html
https://ria.ru/20250806/tramp-2033819074.html
европа
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/17/2030771497_365:0:3096:2048_1920x0_80_0_0_91e56807b908a6189efaf8ddde298dd2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, европа, украина, урсула фон дер ляйен, владимир зеленский, еврокомиссия
В мире, Европа, Украина, Урсула фон дер Ляйен, Владимир Зеленский, Еврокомиссия
Фон дер Ляйен обсудила с Зеленским "шаги на пути к миру"

Фон дер Ляйен обсудила с Зеленским путь к миру на Украине

© AP Photo / Johanna GeronГлава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
© AP Photo / Johanna Geron
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула Фон дер Ляйен во время телефонного разговора обсудила с Владимиром Зеленским урегулирование конфликта на Украине.
"Я говорила с Владимиром Зеленским о событиях последних дней. Мы обсудили дальнейшие шаги на пути к мирному соглашению, будущему членству Украины в Европейском Союзе и ее восстановлению", — написала она в соцсети Х.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
В Раде набросились на Зеленского после встречи Путина и Уиткоффа
Вчера, 16:10
Фон дер Ляйен отметила, что Европа намерена продолжить "играть активную роль в обеспечении справедливого и прочного мира на Украине".
Ранее в среду Зеленский заявил, что провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом после прошедшей в Москве встречи президента России Владимира Путина и спецпосланника американского лидера Стивена Уиткоффа. Он отметил, что в разговоре также приняли участие европейские лидеры, но не уточнил, из каких стран.
В среду Уиткофф провел беседу с президентом России Владимиром Путиным в Кремле. Как сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков, Москва и Вашингтон обменялись мнениями, в частности, по вопросу конфликта на Украине.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
СМИ раскрыли, кто принимал участие в разговоре Трампа и Зеленского
6 августа, 23:10
 
В миреЕвропаУкраинаУрсула фон дер ЛяйенВладимир ЗеленскийЕврокомиссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала