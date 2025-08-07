https://ria.ru/20250807/ukraina-2033999838.html
Фон дер Ляйен обсудила с Зеленским "шаги на пути к миру"
2025-08-07T17:51:00+03:00
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула Фон дер Ляйен во время телефонного разговора обсудила с Владимиром Зеленским урегулирование конфликта на Украине."Я говорила с Владимиром Зеленским о событиях последних дней. Мы обсудили дальнейшие шаги на пути к мирному соглашению, будущему членству Украины в Европейском Союзе и ее восстановлению", — написала она в соцсети Х.Фон дер Ляйен отметила, что Европа намерена продолжить "играть активную роль в обеспечении справедливого и прочного мира на Украине".Ранее в среду Зеленский заявил, что провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом после прошедшей в Москве встречи президента России Владимира Путина и спецпосланника американского лидера Стивена Уиткоффа. Он отметил, что в разговоре также приняли участие европейские лидеры, но не уточнил, из каких стран.В среду Уиткофф провел беседу с президентом России Владимиром Путиным в Кремле. Как сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков, Москва и Вашингтон обменялись мнениями, в частности, по вопросу конфликта на Украине.
