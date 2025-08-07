Рейтинг@Mail.ru
Аналитик оценил вероятность встречи Путина и Трампа в Турции
23:55 07.08.2025
Аналитик оценил вероятность встречи Путина и Трампа в Турции
Аналитик оценил вероятность встречи Путина и Трампа в Турции - РИА Новости, 07.08.2025
Аналитик оценил вероятность встречи Путина и Трампа в Турции
СТАМБУЛ, 7 авг - РИА Новости. Антитурецкие акции израильского лобби в Соединенных Штатах могут помешать проведению встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Турции, заявил РИА Новости турецкий аналитик, основатель портала YetkinReport Мурат Еткин. Помощник президента РФ Юрий Ушаков в четверг утром сообщил, что Москва и Вашингтон начали проработку саммита. О проведении двусторонней встречи на высшем уровне договоренность была согласована по предложению американской стороны. Американские СМИ еще в среду вечером сообщали, что Трамп хочет встретиться с Путиным уже на следующей неделе. Последняя встреча Путина с президентом США состоялась в 2021 году в Женеве - с Джо Байденом. Путин в четверг назвал ОАЭ одним из подходящих мест для встречи с Трампом. "Все еще остается вероятность проведения встречи в Турции. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган уже призывал провести подобную встречу в Турции, напомнив об осуществленных во время его пребывания в должности президента переговорах между РФ и Украиной, обменах пленными, зерновой сделке", - заявил Еткин. По его словам, есть ряд факторов, которые могут помешать проведению встречи именно в Турции. "Среди этих факторов - напряженность в отношениях Москвы и Анкары из-за азербайджано-армянской проблематики. Кроме того, необходимо учитывать потенциальные акции израильского лобби в США, направленные против Турции", - заявил эксперт. Отношения между Турцией и Израилем обострились на фоне начавшейся осенью 2023 года эскалации конфликта на Ближнем Востоке, спровоцированной атакой палестинского движения ХАМАС на Израиль. Чиновники из обеих стран регулярно обмениваются взаимными оскорблениями и обвинениями различного характера. С мая 2024 года Турция заявила о полном прекращении товарооборота с Израилем, его возобновят только после обеспечения бесперебойных поставок гуманитарной помощи в сектор Газа.
Аналитик оценил вероятность встречи Путина и Трампа в Турции

Аналитик Еткин: израильское лобби в США могут помешать встрече Путина и Трампа

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. Архивное фото
СТАМБУЛ, 7 авг - РИА Новости. Антитурецкие акции израильского лобби в Соединенных Штатах могут помешать проведению встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Турции, заявил РИА Новости турецкий аналитик, основатель портала YetkinReport Мурат Еткин.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков в четверг утром сообщил, что Москва и Вашингтон начали проработку саммита. О проведении двусторонней встречи на высшем уровне договоренность была согласована по предложению американской стороны. Американские СМИ еще в среду вечером сообщали, что Трамп хочет встретиться с Путиным уже на следующей неделе. Последняя встреча Путина с президентом США состоялась в 2021 году в Женеве - с Джо Байденом. Путин в четверг назвал ОАЭ одним из подходящих мест для встречи с Трампом.
"Война должна закончиться": Путин и Трамп все решат при встрече
Вчера, 17:21
Вчера, 17:21
"Все еще остается вероятность проведения встречи в Турции. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган уже призывал провести подобную встречу в Турции, напомнив об осуществленных во время его пребывания в должности президента переговорах между РФ и Украиной, обменах пленными, зерновой сделке", - заявил Еткин.
По его словам, есть ряд факторов, которые могут помешать проведению встречи именно в Турции.
"Среди этих факторов - напряженность в отношениях Москвы и Анкары из-за азербайджано-армянской проблематики. Кроме того, необходимо учитывать потенциальные акции израильского лобби в США, направленные против Турции", - заявил эксперт.
Отношения между Турцией и Израилем обострились на фоне начавшейся осенью 2023 года эскалации конфликта на Ближнем Востоке, спровоцированной атакой палестинского движения ХАМАС на Израиль. Чиновники из обеих стран регулярно обмениваются взаимными оскорблениями и обвинениями различного характера. С мая 2024 года Турция заявила о полном прекращении товарооборота с Израилем, его возобновят только после обеспечения бесперебойных поставок гуманитарной помощи в сектор Газа.
На Западе выступили с громким призывом в преддверии встречи Путина и Трампа
Вчера, 17:01
Вчера, 17:01
 
