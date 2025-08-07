https://ria.ru/20250807/tramp-2034041584.html

Аналитик оценил вероятность встречи Путина и Трампа в Турции

Аналитик оценил вероятность встречи Путина и Трампа в Турции - РИА Новости, 07.08.2025

Аналитик оценил вероятность встречи Путина и Трампа в Турции

Антитурецкие акции израильского лобби в Соединенных Штатах могут помешать проведению встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Турции,... РИА Новости, 07.08.2025

СТАМБУЛ, 7 авг - РИА Новости. Антитурецкие акции израильского лобби в Соединенных Штатах могут помешать проведению встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Турции, заявил РИА Новости турецкий аналитик, основатель портала YetkinReport Мурат Еткин. Помощник президента РФ Юрий Ушаков в четверг утром сообщил, что Москва и Вашингтон начали проработку саммита. О проведении двусторонней встречи на высшем уровне договоренность была согласована по предложению американской стороны. Американские СМИ еще в среду вечером сообщали, что Трамп хочет встретиться с Путиным уже на следующей неделе. Последняя встреча Путина с президентом США состоялась в 2021 году в Женеве - с Джо Байденом. Путин в четверг назвал ОАЭ одним из подходящих мест для встречи с Трампом. "Все еще остается вероятность проведения встречи в Турции. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган уже призывал провести подобную встречу в Турции, напомнив об осуществленных во время его пребывания в должности президента переговорах между РФ и Украиной, обменах пленными, зерновой сделке", - заявил Еткин. По его словам, есть ряд факторов, которые могут помешать проведению встречи именно в Турции. "Среди этих факторов - напряженность в отношениях Москвы и Анкары из-за азербайджано-армянской проблематики. Кроме того, необходимо учитывать потенциальные акции израильского лобби в США, направленные против Турции", - заявил эксперт. Отношения между Турцией и Израилем обострились на фоне начавшейся осенью 2023 года эскалации конфликта на Ближнем Востоке, спровоцированной атакой палестинского движения ХАМАС на Израиль. Чиновники из обеих стран регулярно обмениваются взаимными оскорблениями и обвинениями различного характера. С мая 2024 года Турция заявила о полном прекращении товарооборота с Израилем, его возобновят только после обеспечения бесперебойных поставок гуманитарной помощи в сектор Газа.

