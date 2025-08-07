https://ria.ru/20250807/shoygu-2034009979.html
Шойгу и Ушаков приняли участие во встречи Путина и советника премьера Индии
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Секретарь совета безопасности РФ Сергей Шойгу и помощник президента Юрий Ушаков принимали участие во встрече Владимира Путина с советником премьер-министра Индии по национальной безопасности Аджитом Довалом.Путин в четверг принял в Кремле советника премьера Индии по национальной безопасности.С индийской стороны во встрече принял участие посол республики в РФ Винай Кумар.Ранее в четверг Довал встретился с секретарем Совета безопасности РФ Сергеем Шойгу.
