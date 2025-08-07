Рейтинг@Mail.ru
Шойгу и Ушаков приняли участие во встречи Путина и советника премьера Индии - РИА Новости, 07.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:46 07.08.2025 (обновлено: 18:51 07.08.2025)
https://ria.ru/20250807/shoygu-2034009979.html
Шойгу и Ушаков приняли участие во встречи Путина и советника премьера Индии
Шойгу и Ушаков приняли участие во встречи Путина и советника премьера Индии - РИА Новости, 07.08.2025
Шойгу и Ушаков приняли участие во встречи Путина и советника премьера Индии
Секретарь совета безопасности РФ Сергей Шойгу и помощник президента Юрий Ушаков принимали участие во встрече Владимира Путина с советником премьер-министра... РИА Новости, 07.08.2025
2025-08-07T18:46:00+03:00
2025-08-07T18:51:00+03:00
индия
в мире
россия
сергей шойгу
владимир путин
юрий ушаков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/07/2034010771_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_8879b9147f5243447491505329755790.jpg
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Секретарь совета безопасности РФ Сергей Шойгу и помощник президента Юрий Ушаков принимали участие во встрече Владимира Путина с советником премьер-министра Индии по национальной безопасности Аджитом Довалом.Путин в четверг принял в Кремле советника премьера Индии по национальной безопасности.С индийской стороны во встрече принял участие посол республики в РФ Винай Кумар.Ранее в четверг Довал встретился с секретарем Совета безопасности РФ Сергеем Шойгу.
https://ria.ru/20250806/ekspert-2033811830.html
индия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Встреча Путина с советником премьер-министра Индии по нацбезопасности
🔹 Подписаться на РИА Новости / Все наши каналы
2025-08-07T18:46
true
PT0M29S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/07/2034010771_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_57bb038b741a4d823385ddd21214ad05.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
индия, в мире, россия, сергей шойгу, владимир путин, юрий ушаков
Индия, В мире, Россия, Сергей Шойгу, Владимир Путин, Юрий Ушаков
Шойгу и Ушаков приняли участие во встречи Путина и советника премьера Индии

Шойгу и Ушаков участвуют во встрече Путина и советника премьера Индии Довала

Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Секретарь совета безопасности РФ Сергей Шойгу и помощник президента Юрий Ушаков принимали участие во встрече Владимира Путина с советником премьер-министра Индии по национальной безопасности Аджитом Довалом.
Путин в четверг принял в Кремле советника премьера Индии по национальной безопасности.
С индийской стороны во встрече принял участие посол республики в РФ Винай Кумар.
Ранее в четверг Довал встретился с секретарем Совета безопасности РФ Сергеем Шойгу.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
Политолог оценил введение Трампом пошлин против Индии
6 августа, 21:21
 
ИндияВ миреРоссияСергей ШойгуВладимир ПутинЮрий Ушаков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала