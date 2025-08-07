https://ria.ru/20250807/putin-2034006102.html

Путин принял в Кремле советника премьера Индии

Президент Владимир Путин принял в Кремле советника премьер-министра Индии по национальной безопасности Аджита Довала

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Президент Владимир Путин принял в Кремле советника премьер-министра Индии по национальной безопасности Аджита Довала, сообщили в пресс-службе президента. Во встрече также приняли участие секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу и помощник президента Юрий Ушаков.Перед этим представитель Нью-Дели уже встретился с Шойгу.Визит Довала в Россию проходит на фоне ухудшения отношений Индии и Штатов, которые требуют от южноазиатской страны прекратить сотрудничество с Москвой в энергетической сфере.В конце июля президент США Дональд Трамп объявил о введении 25-процентной пошлины на импорт из Индии. Он сослался на высокие тарифы со стороны Нью-Дели, торговые барьеры и "сотрудничество с Россией". Также он заявил, что Индия должна платить неуказанный штраф за вышеупомянутые действия. Пошлина вступает в силу в четверг.При этом в среду Трамп подписал указ о введении дополнительной пошлины в размере 25 процентов на импорт из Индии за закупки ею нефти из России. Эти санкции начинают действовать с 27 августа.Ультиматум ТрампаТрамп 14 июля поставил Москве 50-дневный ультиматум о заключении мирного соглашения с Киевом, а затем заявил, что сокращает этот срок до 10-12 дней.В случае невыполнения глава Белого дома пригрозил ввести 100-процентные тарифы на импорт товаров из России, а также вторичные пошлины в отношении стран, которые покупают у нее нефть, газ и другие энергоносители.После этого американские СМИ писали, что международные инвесторы не воспринимают угрозы президента США о вторичных санкциях всерьез. Такие ограничения могли бы спровоцировать рост цен в самих Соединенных Штатах, что противоречит предвыборным обещаниям Трампа снизить инфляцию. Его бывший советник по нацбезопасности Джон Болтон и вовсе назвал эти угрозы смехотворными, подчеркнув, что потенциальные пошлины на российский экспорт не изменят ситуацию.

