Более десяти поездов в сообщении с Крымом задерживаются
На пути в Крым и обратно задерживаются 11 поездов
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкЖелезная дорога на побережье черного моря в Туапсинском районе
Железная дорога на побережье черного моря в Туапсинском районе. Архивное фото
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Одиннадцать пассажирских поездов "Таврия", следующих в Крым или из него, задерживаются в пути следования, сообщила компания-перевозчик "Гранд сервис экспресс".
По состоянию на 9:00 мск опаздывают семь поездов, отправившихся на полуостров 5 и 6 августа:
- №585 Волгоград — Симферополь — на четыре с половиной часа;
- №92 Москва — Севастополь — на четыре часа;
- №173 Москва — Евпатория — на четыре с половиной часа;
- №163 Москва — Феодосия — на пять часов;
- №28 Москва — Симферополь — на три с половиной часа;
- №179 Санкт-Петербург — Евпатория — на три часа;
- №474 Смоленск — Симферополь — на один час.
На пути из Крыма задерживаются четыре поезда отправлением 6 и 7 августа:
- №178 Симферополь — Санкт-Петербург — на шесть часов;
- №174 Евпатория — на пять с половиной часов;
- №92 Севастополь — Москва — на пять часов;
- №98 Симферополь — Москва— на полтора часа.
В компании предупредили, что время задержки может измениться, и заверили, что делают все возможное, чтобы ее сократить. Пассажирам по возможности предоставляют питание, прежде всего детям и маломобильным пассажирам. Питьевая вода есть в кулерах.
По информации Северо-Кавказской железной дороги, причиной задержки стала атака беспилотников в Краснодарском крае. Из-за падения обломков сбитых аппаратов на участке между станциями Величковка и Ангелинская пропало напряжение в контактной сети. Ведутся восстановительные работы, на это время организовали движение на тепловозной тяге.