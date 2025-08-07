https://ria.ru/20250807/poezd-2033860445.html

Более десяти поездов в сообщении с Крымом задерживаются

Одиннадцать пассажирских поездов "Таврия", следующих в Крым или из него, задерживаются в пути следования, сообщила компания-перевозчик "Гранд сервис экспресс". РИА Новости, 07.08.2025

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Одиннадцать пассажирских поездов "Таврия", следующих в Крым или из него, задерживаются в пути следования, сообщила компания-перевозчик "Гранд сервис экспресс".По состоянию на 9:00 мск опаздывают семь поездов, отправившихся на полуостров 5 и 6 августа:На пути из Крыма задерживаются четыре поезда отправлением 6 и 7 августа:В компании предупредили, что время задержки может измениться, и заверили, что делают все возможное, чтобы ее сократить. Пассажирам по возможности предоставляют питание, прежде всего детям и маломобильным пассажирам. Питьевая вода есть в кулерах. По информации Северо-Кавказской железной дороги, причиной задержки стала атака беспилотников в Краснодарском крае. Из-за падения обломков сбитых аппаратов на участке между станциями Величковка и Ангелинская пропало напряжение в контактной сети. Ведутся восстановительные работы, на это время организовали движение на тепловозной тяге.

