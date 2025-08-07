Рейтинг@Mail.ru
Пашинян может передать Зангезурский коридор США, считает эксперт - РИА Новости, 07.08.2025
20:35 07.08.2025
Пашинян может передать Зангезурский коридор США, считает эксперт
в мире
армения
сша
азербайджан
никол пашинян
дональд трамп
ильхам алиев
БЕЙРУТ, 7 авг - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян с первых дней своего назначения действовал в интересах США и Азербайджана, он может передать Зангезурский коридор под управление Вашингтона вопреки интересам республики и в обмен на собственную безопасность с проживанием в Швейцарии, заявил РИА Новости бывший сотрудник МИД Армении, армяно-ливанский эксперт по международной политике Хапо Московян. "Недавно в страну прибыла европейская делегация, заявили, что якобы в завтрашней встрече с (президентом США Дональдом - ред.) Трампом будет подписано соглашение об аренде Зангезурского коридора на 100 лет… Пашинян, похоже, мечтает покинуть Армению и обосноваться в Швейцарии", - сказал Московян. По мнению бывшего армянского дипломата, в 2018 году, когда Пашинян пришел к власти, его поддерживали западные круги, главной целью которых было сначала передать Нагорный Карабах Азербайджану, а после порвать связь между Ираном и Россией, используя географическое положение Армении. А противостояла этому, по словам эксперта, только местная оппозиция. "Партия Пашиняна и его окружение полностью игнорируют интересы армянского народа и будущее страны. Он предпринял действия против оппозиционных сил, включая представителей партий "Рамкавар" и "Гнчак", обвиняя их в подрыве стабильности", - добавил Московян. Собеседник агентства отметил, что действующие армянские власти создают видимость стабильности в стране, организуя концерты с участием американских популярных звезд с бюджетом в 12 миллионов долларов, в то время, как в самой Армении, особенно среди переселенцев из Нагорного Карабаха, гуманитарная катастрофа: не хватает еды, лекарств и предметов первой необходимости. "При этом распространяются новые лозунги: "Запад — это наш друг", "Армения в безопасности", "Россия нам не нужна". Хотя этот человек, по сути, предал свой народ. Все это устраивает Азербайджан", - считает Московян. Ранее в пресс-службе армянского правительства сообщили, что Пашинян в Вашингтоне проведет двустороннюю встречу с президентом США Дональдом Трампом, а также трехстороннюю встречу с Трампом и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, "направленную на содействие миру, процветанию и экономическому сотрудничеству в регионе". Газета Washington Post со ссылкой на источники сообщала, что в ходе встречи стороны могут объявить о мирном соглашении. Посол США в Турции, спецпредставитель президента США по Сирии Томас Барак ранее заявлял, что США готовы управлять Зангезурским транспортным коридором у границы Ирана в попытке продвинуть переговоры Баку и Еревана. Пресс-секретарь армянского премьера Назели Багдасарян заявила, что Армения не обсуждает возможность передачи третьей стороне контроля над своей территорией, связывающей Азербайджан с его Нахичеванской автономией.
армения
сша
азербайджан
в мире, армения, сша, азербайджан, никол пашинян, дональд трамп, ильхам алиев
В мире, Армения, США, Азербайджан, Никол Пашинян, Дональд Трамп, Ильхам Алиев
Пашинян может передать Зангезурский коридор США, считает эксперт

Московян: Пашинян готов отказаться от интересов Армении и переехать в Швейцарию

© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Архивное фото
БЕЙРУТ, 7 авг - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян с первых дней своего назначения действовал в интересах США и Азербайджана, он может передать Зангезурский коридор под управление Вашингтона вопреки интересам республики и в обмен на собственную безопасность с проживанием в Швейцарии, заявил РИА Новости бывший сотрудник МИД Армении, армяно-ливанский эксперт по международной политике Хапо Московян.
"Недавно в страну прибыла европейская делегация, заявили, что якобы в завтрашней встрече с (президентом США Дональдом - ред.) Трампом будет подписано соглашение об аренде Зангезурского коридора на 100 лет… Пашинян, похоже, мечтает покинуть Армению и обосноваться в Швейцарии", - сказал Московян.
По мнению бывшего армянского дипломата, в 2018 году, когда Пашинян пришел к власти, его поддерживали западные круги, главной целью которых было сначала передать Нагорный Карабах Азербайджану, а после порвать связь между Ираном и Россией, используя географическое положение Армении. А противостояла этому, по словам эксперта, только местная оппозиция.
"Партия Пашиняна и его окружение полностью игнорируют интересы армянского народа и будущее страны. Он предпринял действия против оппозиционных сил, включая представителей партий "Рамкавар" и "Гнчак", обвиняя их в подрыве стабильности", - добавил Московян.
Собеседник агентства отметил, что действующие армянские власти создают видимость стабильности в стране, организуя концерты с участием американских популярных звезд с бюджетом в 12 миллионов долларов, в то время, как в самой Армении, особенно среди переселенцев из Нагорного Карабаха, гуманитарная катастрофа: не хватает еды, лекарств и предметов первой необходимости.
"При этом распространяются новые лозунги: "Запад — это наш друг", "Армения в безопасности", "Россия нам не нужна". Хотя этот человек, по сути, предал свой народ. Все это устраивает Азербайджан", - считает Московян.
Ранее в пресс-службе армянского правительства сообщили, что Пашинян в Вашингтоне проведет двустороннюю встречу с президентом США Дональдом Трампом, а также трехстороннюю встречу с Трампом и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, "направленную на содействие миру, процветанию и экономическому сотрудничеству в регионе". Газета Washington Post со ссылкой на источники сообщала, что в ходе встречи стороны могут объявить о мирном соглашении.
Посол США в Турции, спецпредставитель президента США по Сирии Томас Барак ранее заявлял, что США готовы управлять Зангезурским транспортным коридором у границы Ирана в попытке продвинуть переговоры Баку и Еревана. Пресс-секретарь армянского премьера Назели Багдасарян заявила, что Армения не обсуждает возможность передачи третьей стороне контроля над своей территорией, связывающей Азербайджан с его Нахичеванской автономией.
В миреАрменияСШААзербайджанНикол ПашинянДональд ТрампИльхам Алиев
 
 
