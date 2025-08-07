https://ria.ru/20250807/pashinjan-2034027510.html

Пашинян может передать Зангезурский коридор США, считает эксперт

Пашинян может передать Зангезурский коридор США, считает эксперт - РИА Новости, 07.08.2025

Пашинян может передать Зангезурский коридор США, считает эксперт

Премьер-министр Армении Никол Пашинян с первых дней своего назначения действовал в интересах США и Азербайджана, он может передать Зангезурский коридор под... РИА Новости, 07.08.2025

2025-08-07T20:35:00+03:00

2025-08-07T20:35:00+03:00

2025-08-07T20:35:00+03:00

в мире

армения

сша

азербайджан

никол пашинян

дональд трамп

ильхам алиев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1a/2019063354_0:157:3082:1891_1920x0_80_0_0_2c142f60077cee9a144aea521942b337.jpg

БЕЙРУТ, 7 авг - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян с первых дней своего назначения действовал в интересах США и Азербайджана, он может передать Зангезурский коридор под управление Вашингтона вопреки интересам республики и в обмен на собственную безопасность с проживанием в Швейцарии, заявил РИА Новости бывший сотрудник МИД Армении, армяно-ливанский эксперт по международной политике Хапо Московян. "Недавно в страну прибыла европейская делегация, заявили, что якобы в завтрашней встрече с (президентом США Дональдом - ред.) Трампом будет подписано соглашение об аренде Зангезурского коридора на 100 лет… Пашинян, похоже, мечтает покинуть Армению и обосноваться в Швейцарии", - сказал Московян. По мнению бывшего армянского дипломата, в 2018 году, когда Пашинян пришел к власти, его поддерживали западные круги, главной целью которых было сначала передать Нагорный Карабах Азербайджану, а после порвать связь между Ираном и Россией, используя географическое положение Армении. А противостояла этому, по словам эксперта, только местная оппозиция. "Партия Пашиняна и его окружение полностью игнорируют интересы армянского народа и будущее страны. Он предпринял действия против оппозиционных сил, включая представителей партий "Рамкавар" и "Гнчак", обвиняя их в подрыве стабильности", - добавил Московян. Собеседник агентства отметил, что действующие армянские власти создают видимость стабильности в стране, организуя концерты с участием американских популярных звезд с бюджетом в 12 миллионов долларов, в то время, как в самой Армении, особенно среди переселенцев из Нагорного Карабаха, гуманитарная катастрофа: не хватает еды, лекарств и предметов первой необходимости. "При этом распространяются новые лозунги: "Запад — это наш друг", "Армения в безопасности", "Россия нам не нужна". Хотя этот человек, по сути, предал свой народ. Все это устраивает Азербайджан", - считает Московян. Ранее в пресс-службе армянского правительства сообщили, что Пашинян в Вашингтоне проведет двустороннюю встречу с президентом США Дональдом Трампом, а также трехстороннюю встречу с Трампом и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, "направленную на содействие миру, процветанию и экономическому сотрудничеству в регионе". Газета Washington Post со ссылкой на источники сообщала, что в ходе встречи стороны могут объявить о мирном соглашении. Посол США в Турции, спецпредставитель президента США по Сирии Томас Барак ранее заявлял, что США готовы управлять Зангезурским транспортным коридором у границы Ирана в попытке продвинуть переговоры Баку и Еревана. Пресс-секретарь армянского премьера Назели Багдасарян заявила, что Армения не обсуждает возможность передачи третьей стороне контроля над своей территорией, связывающей Азербайджан с его Нахичеванской автономией.

https://ria.ru/20250621/pashinyan-2024517196.html

https://ria.ru/20250705/armeniya-2027428045.html

https://ria.ru/20250125/pashinyan-1995498393.html

армения

сша

азербайджан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, армения, сша, азербайджан, никол пашинян, дональд трамп, ильхам алиев