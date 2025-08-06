https://ria.ru/20250806/uitkoff-2033609048.html

Хронология визитов спецпосланника президента США Уиткоффа в Россию

Хронология визитов спецпосланника президента США Уиткоффа в Россию - РИА Новости, 06.08.2025

Хронология визитов спецпосланника президента США Уиткоффа в Россию

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф, как ожидается, посетит Москву 6 или 7 августа и встретится с президентом России Владимиром Путиным – впервые с... РИА Новости, 06.08.2025

2025-08-06T08:12:00+03:00

2025-08-06T08:12:00+03:00

2025-08-06T08:12:00+03:00

в мире

россия

москва

сша

стив уиткофф

владимир путин

дональд трамп

российский фонд прямых инвестиций

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0e/2005105159_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_2a0f0dc86926f2eb3efc0ee80a2ecb12.jpg

МОСКВА, 6 авг – РИА Новости. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф, как ожидается, посетит Москву 6 или 7 августа и встретится с президентом России Владимиром Путиным – впервые с апреля. Уиткофф в этом году четыре раза побывал в России. Чтобы понять, с кем, когда и в каком контексте проходили его встречи, РИА Новости составило хронологию его контактов. Глава Белого дома Дональд Трамп заявил журналистам, что Уиткофф приедет в Москву на этой неделе, вероятно в среду или в четверг. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил встречи российского лидера со спецпосланником президента США. Визит состоится на фоне угроз Трампа ввести санкции против России в случае, если перемирие на Украине не будет достигнуто. Кроме того, 29 июля лидер Соединенных Штатов заявил, что дает России 10 дней на достижение договоренностей по конфликту. Изначально срок составлял 50 дней. Он подчеркнул, что, по его мнению, Путин заинтересован в продолжении конфликта. Получается, Уиткофф должен посетить Россию за один-два дня до истечения срока ультиматума главы Белого дома. Первый визит Уиткоффа состоялся 11 февраля и был связан с делом американца Марка Фогеля, который отбывал в России наказание за контрабанду наркотиков. Накануне визита Фогель был помилован президентом РФ, а затем обменян на россиянина Александра Винника, обвиняемого в США в киберпреступлениях. По данным газеты Washington Post, Уиткофф три часа общался с Путиным, однако российская сторона официально этот контакт не подтвердила. Повторный визит Уиткоффа состоялся 13 марта. Спецпредставитель американского президента прилетел в Москву для обсуждения с Путиным возможности заключить временное прекращение огня на Украине на 30 дней, за которое ранее выступили Вашингтон и Киев после многочасовых дискуссий в Саудовской Аравии. После встречи в Кремле заявили, что российский президент выслушал Уиткоффа и передал через него информацию для Трампа. Третья поездка прошла 11 апреля в Петербурге в Президентской библиотеке имени Бориса Ельцина на Сенатской площади. Контакты носили закрытый характер и продлились около четырех с половиной часов. По словам пресс-секретаря президента РФ, стороны обсудили украинское урегулирование. При этом Песков отмечал, что от встречи Путина и Уиткоффа "не стоит ожидать прорывов, это продолжение дипломатической работы РФ и США". Глава РФПИ Кирилл Дмитриев назвал переговоры со спецпосланником президента США продуктивными. Четвертая встреча Путина и Уиткоффа состоялась 25 апреля в Москве. Беседа продлилась три часа и, по словам российских представителей, носила конструктивный и полезный характер. Помощник президента РФ Юрий Ушаков по итогам сообщил, что стороны обсуждали в том числе возможность возобновления прямых переговоров РФ и Украины. Накануне визита Reuters опубликовало полный список предложений Трампа по российско-украинскому урегулированию, из которого следует, что Вашингтон готов де-юре признать полуостров частью территории РФ, а Луганск, Запорожье, Донецк и Херсон - российской территорией де-факто. Кроме того, глава Белого дома выступил за снятие с Москвы санкций и отказ Украине в праве на членство в НАТО.

https://ria.ru/20250806/ssha-2033595377.html

https://ria.ru/20250805/tramp-2033346188.html

https://ria.ru/20250805/ukraina-2033403300.html

россия

москва

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, москва, сша, стив уиткофф, владимир путин, дональд трамп, российский фонд прямых инвестиций, нато, санкции в отношении россии