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Камчатка может стать моделью для развития стран АТР, считают в ЭСКАТО - РИА Новости, 06.08.2025
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04:25 06.08.2025
https://ria.ru/20250806/kamchatka-2033597845.html
Камчатка может стать моделью для развития стран АТР, считают в ЭСКАТО
Камчатка может стать моделью для развития стран АТР, считают в ЭСКАТО - РИА Новости, 06.08.2025
Камчатка может стать моделью для развития стран АТР, считают в ЭСКАТО
Камчатка может стать моделью для устойчивого развития стран Азиатско-Тихоокеанского региона, сообщил директор Департамента по энергетике Экономической и... РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T04:25:00+03:00
2025-08-06T04:25:00+03:00
камчатка
азия
владимир путин
россия
оон
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эскато
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УЛАН-УДЭ, 6 авг - РИА Новости. Камчатка может стать моделью для устойчивого развития стран Азиатско-Тихоокеанского региона, сообщил директор Департамента по энергетике Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) Хунпэн Лю. Политический диалог Экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого Океана (ЭСКАТО) стартовал накануне на Камчатке в рамках Всероссийского молодёжного экологического форума "Экосистема. Заповедный край" платформы Росмолодёжь.Форум. Как ранее сообщили РИА Новости в пресс-службе форума, в этом году впервые в не принимают участие мировые представители ЭСКАТО ООН - это делегаты более чем из 15 стран Азиатско-Тихоокеанского региона — Австралии, Бангладеш, Бутана, Вьетнама, Индонезии, Камбоджи, Китая, Кыргызстана, Лаоса, Малайзии, Непала, Пакистана, Таджикистана, Таиланда, Филиппин и Шри-Ланки. "Опыт, полученный здесь (на Камчатке - ред.), может быть весьма ценным для тиражирования. Именно поэтому мы встретились здесь — в регионе, который в полной мере демонстрирует как географическую удалённость, так и богатство природных ресурсов. Это прекрасный пример, в чем мы убедились лично: от вулканических ландшафтов до геотермальных систем. Мы видим, что объекты возобновляемой энергетики способны поддерживать местную экономику и способствовать развитию, в том числе устойчивому", — сказал Хунпэн Лю на открытии диалога. Как отметили в пресс-службе форума, итоги диалога войдут в план работы рабочей группы экспертов ЭСКАТО ООН по всеобщему доступу к современным энергетическим услугам, возобновляемым источникам энергии, энергоэффективности и передовым технологиям использования ископаемых источников энергии. Всероссийский молодёжный экологический форум "Экосистема. Заповедный край" платформы Росмолодёжь.Форумы в четвертый раз проходит на Камчатке с 4 по 18 августа. В нем принимают участие 600 экологов, биотехнологов, инженеров, педагогов, экоактивистов, студентов, предпринимателей и представителей юннатского движения из всех регионов России в возрасте от 14 до 35 лет, чтобы вместе формировать устойчивое, экологичное будущее страны. Организаторами форума, который проводится с 2022 года по поручению президента России Владимира Путина, выступают Федеральное агентство по делам молодёжи и правительство Камчатского края.
https://ria.ru/20250806/ekspert-2033595200.html
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камчатка, азия, владимир путин, россия, оон, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), эскато
Камчатка, Азия, Владимир Путин, Россия, ООН, Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), ЭСКАТО
Камчатка может стать моделью для развития стран АТР, считают в ЭСКАТО

Хунпэн Лю: Камчатка может стать моделью для устойчивого развития стран АТР

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкВид на Петропавловск-Камчатский и вулкан Корякский
Вид на Петропавловск-Камчатский и вулкан Корякский - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Вид на Петропавловск-Камчатский и вулкан Корякский. Архивное фото
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УЛАН-УДЭ, 6 авг - РИА Новости. Камчатка может стать моделью для устойчивого развития стран Азиатско-Тихоокеанского региона, сообщил директор Департамента по энергетике Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) Хунпэн Лю.
Политический диалог Экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого Океана (ЭСКАТО) стартовал накануне на Камчатке в рамках Всероссийского молодёжного экологического форума "Экосистема. Заповедный край" платформы Росмолодёжь.Форум. Как ранее сообщили РИА Новости в пресс-службе форума, в этом году впервые в не принимают участие мировые представители ЭСКАТО ООН - это делегаты более чем из 15 стран Азиатско-Тихоокеанского региона — Австралии, Бангладеш, Бутана, Вьетнама, Индонезии, Камбоджи, Китая, Кыргызстана, Лаоса, Малайзии, Непала, Пакистана, Таджикистана, Таиланда, Филиппин и Шри-Ланки.
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"Опыт, полученный здесь (на Камчатке - ред.), может быть весьма ценным для тиражирования. Именно поэтому мы встретились здесь — в регионе, который в полной мере демонстрирует как географическую удалённость, так и богатство природных ресурсов. Это прекрасный пример, в чем мы убедились лично: от вулканических ландшафтов до геотермальных систем. Мы видим, что объекты возобновляемой энергетики способны поддерживать местную экономику и способствовать развитию, в том числе устойчивому", — сказал Хунпэн Лю на открытии диалога.
Как отметили в пресс-службе форума, итоги диалога войдут в план работы рабочей группы экспертов ЭСКАТО ООН по всеобщему доступу к современным энергетическим услугам, возобновляемым источникам энергии, энергоэффективности и передовым технологиям использования ископаемых источников энергии.
Всероссийский молодёжный экологический форум "Экосистема. Заповедный край" платформы Росмолодёжь.Форумы в четвертый раз проходит на Камчатке с 4 по 18 августа. В нем принимают участие 600 экологов, биотехнологов, инженеров, педагогов, экоактивистов, студентов, предпринимателей и представителей юннатского движения из всех регионов России в возрасте от 14 до 35 лет, чтобы вместе формировать устойчивое, экологичное будущее страны.
Организаторами форума, который проводится с 2022 года по поручению президента России Владимира Путина, выступают Федеральное агентство по делам молодёжи и правительство Камчатского края.
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КамчаткаАзияВладимир ПутинРоссияООНФедеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь)ЭСКАТО
 
 
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