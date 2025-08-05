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В Новгородской области зарегистрировали четырех кандидатов в губернаторы - РИА Новости, 05.08.2025
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21:08 05.08.2025
https://ria.ru/20250805/rossiya-2033570652.html
В Новгородской области зарегистрировали четырех кандидатов в губернаторы
В Новгородской области зарегистрировали четырех кандидатов в губернаторы - РИА Новости, 05.08.2025
В Новгородской области зарегистрировали четырех кандидатов в губернаторы
Избирком Новгородской области зарегистрировал четырёх кандидатов на пост губернатора региона, следует из опубликованных на сайте ведомства документов. РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T21:08:00+03:00
2025-08-05T21:08:00+03:00
политика
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 5 авг - РИА Новости. Избирком Новгородской области зарегистрировал четырёх кандидатов на пост губернатора региона, следует из опубликованных на сайте ведомства документов. В июне документы о выдвижении на должность губернатора подали семь представителей политических партий: Александр Дронов от "Единой России", Ольга Ефимова от КПРФ, Николай Захаров от "Российской партии пенсионеров за социальную справедливость", Виктор Шалякин от партии "Яблоко", Николай Швабович от партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду", Алексей Чурсинов от ЛДПР и Татьяна Яковлева от партии "Зеленая альтернатива". Кандидаты должны были собрать не менее 89 подписей депутатов представительных органов в свою поддержку и подать документы на регистрацию. После чего облизбирком проверяет число и подлинность собранных подписей и принимает решение о регистрации либо отказе. Как сообщается в постановлениях облизбиркома, на данный момент зарегистрирована Ефимова, Захаров, Швабович и Чурсинов. Еще два кандидата – Шалякин и Яковлева – представили недостаточное число подписей, окончательное решение по ним облизбирком примет в пятницу. Досрочные выборы губернатора Новгородской области пройдут в Единый день голосования, который продлится с 12 по 14 сентября. Президент России Владимир Путин 7 февраля подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Новгородской области Андрея Никитина, приняв его отставку по собственному желанию. Причиной отставки с поста главы региона стал переход на другую работу, Никитин был назначен заместителем министра транспорта России, а позже - министром. Исполняющим обязанности главы Новгородской области стал первый заместитель губернатора Александр Дронов, который с 5 марта был назначен Путиным врио губернатора. В конце мая Дронов сообщил, что идёт на выборы губернатора от "Единой России".
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политика, новгородская область, россия, александра дронова, ольга ефимова, татьяна яковлева, единая россия, кпрф, яблоко
Политика, Новгородская область, Россия, Александра Дронова, Ольга Ефимова, Татьяна Яковлева, Единая Россия, КПРФ, Яблоко
В Новгородской области зарегистрировали четырех кандидатов в губернаторы

Избирком зарегистрировал четырех кандидатов на пост главы Новгородской области

© РИА Новости / Константин Чалабов | Перейти в медиабанкВид на город Великий Новгород
Вид на город Великий Новгород - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 5 авг - РИА Новости. Избирком Новгородской области зарегистрировал четырёх кандидатов на пост губернатора региона, следует из опубликованных на сайте ведомства документов.
В июне документы о выдвижении на должность губернатора подали семь представителей политических партий: Александр Дронов от "Единой России", Ольга Ефимова от КПРФ, Николай Захаров от "Российской партии пенсионеров за социальную справедливость", Виктор Шалякин от партии "Яблоко", Николай Швабович от партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду", Алексей Чурсинов от ЛДПР и Татьяна Яковлева от партии "Зеленая альтернатива".
Кандидаты должны были собрать не менее 89 подписей депутатов представительных органов в свою поддержку и подать документы на регистрацию. После чего облизбирком проверяет число и подлинность собранных подписей и принимает решение о регистрации либо отказе.
Как сообщается в постановлениях облизбиркома, на данный момент зарегистрирована Ефимова, Захаров, Швабович и Чурсинов. Еще два кандидата – Шалякин и Яковлева – представили недостаточное число подписей, окончательное решение по ним облизбирком примет в пятницу.
Досрочные выборы губернатора Новгородской области пройдут в Единый день голосования, который продлится с 12 по 14 сентября.
Президент России Владимир Путин 7 февраля подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Новгородской области Андрея Никитина, приняв его отставку по собственному желанию. Причиной отставки с поста главы региона стал переход на другую работу, Никитин был назначен заместителем министра транспорта России, а позже - министром. Исполняющим обязанности главы Новгородской области стал первый заместитель губернатора Александр Дронов, который с 5 марта был назначен Путиным врио губернатора. В конце мая Дронов сообщил, что идёт на выборы губернатора от "Единой России".
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