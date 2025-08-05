https://ria.ru/20250805/moskva-2033525722.html

В Москве стартовали военно-спортивные игры стран СНГ

В Москве стартовали военно-спортивные игры стран СНГ - РИА Новости, 05.08.2025

В Москве стартовали военно-спортивные игры стран СНГ

Торжественное открытие IV военно-спортивных игр вооруженных сил государств - участников Содружества независимых государств (СНГ) прошло на Поклонной горе в... РИА Новости, 05.08.2025

2025-08-05T16:58:00+03:00

2025-08-05T16:58:00+03:00

2025-08-05T16:58:00+03:00

москва

белоруссия

таджикистан

снг

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/05/2033526650_0:62:3058:1782_1920x0_80_0_0_c850cd89e902ec7e48823b866932b42b.jpg

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Торжественное открытие IV военно-спортивных игр вооруженных сил государств - участников Содружества независимых государств (СНГ) прошло на Поклонной горе в Москве. В играх примут участие более 200 спортсменов из Белоруссии, Таджикистана, Казахстана, Узбекистана, Киргизии и России. "Сегодня в зале "Слава" мы открываем IV военно-спортивное игры вооруженных сил государств - участников СНГ, посвященные 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Восемьдесят лет назад наши предки боролись за свободу и независимость, защищая нашу общую Родину. Их подвиг - это наша гордость и наша ответственность", - сказал в приветственной речи начальник управления физической подготовки и спорта Вооруженных сил Российской Федерации полковник Андрей Зыков. Кроме того, в рамках церемонии участникам соревнований показали панорамный видеоряд, посвященный Великой Отечественной войне. Перед гостями выступили артисты Академического ансамбля песни и пляски российской армии имени А.В. Александрова. Всего спортсменам предстоит соревноваться в пяти дисциплинах: офицерское троеборье, стрельба из табельного или штатного оружия, армейский рукопашный бой, самбо и гиревой спорт. Спортивные игры пройдут на объектах организатора - Центрального спортивного клуба Армии (ЦСКА).

https://ria.ru/20250718/moskva-2029959436.html

москва

белоруссия

таджикистан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, белоруссия, таджикистан, снг, общество