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В Москве стартовали военно-спортивные игры стран СНГ - РИА Новости, 05.08.2025
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16:58 05.08.2025
https://ria.ru/20250805/moskva-2033525722.html
В Москве стартовали военно-спортивные игры стран СНГ
В Москве стартовали военно-спортивные игры стран СНГ - РИА Новости, 05.08.2025
В Москве стартовали военно-спортивные игры стран СНГ
Торжественное открытие IV военно-спортивных игр вооруженных сил государств - участников Содружества независимых государств (СНГ) прошло на Поклонной горе в... РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T16:58:00+03:00
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Торжественное открытие IV военно-спортивных игр вооруженных сил государств - участников Содружества независимых государств (СНГ) прошло на Поклонной горе в Москве. В играх примут участие более 200 спортсменов из Белоруссии, Таджикистана, Казахстана, Узбекистана, Киргизии и России. "Сегодня в зале "Слава" мы открываем IV военно-спортивное игры вооруженных сил государств - участников СНГ, посвященные 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Восемьдесят лет назад наши предки боролись за свободу и независимость, защищая нашу общую Родину. Их подвиг - это наша гордость и наша ответственность", - сказал в приветственной речи начальник управления физической подготовки и спорта Вооруженных сил Российской Федерации полковник Андрей Зыков. Кроме того, в рамках церемонии участникам соревнований показали панорамный видеоряд, посвященный Великой Отечественной войне. Перед гостями выступили артисты Академического ансамбля песни и пляски российской армии имени А.В. Александрова. Всего спортсменам предстоит соревноваться в пяти дисциплинах: офицерское троеборье, стрельба из табельного или штатного оружия, армейский рукопашный бой, самбо и гиревой спорт. Спортивные игры пройдут на объектах организатора - Центрального спортивного клуба Армии (ЦСКА).
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москва, белоруссия, таджикистан, снг, общество
Москва, Белоруссия, Таджикистан, СНГ, Общество
В Москве стартовали военно-спортивные игры стран СНГ

На Поклонной горе в Москве открылись военно-спортивные игры вооруженных сил СНГ

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкВоеннослужащие роты почетного караула на торжественной церемонии открытия IV Военно-спортивных игр вооруженных сил стран СНГ в Музее Победы в Москве
Военнослужащие роты почетного караула на торжественной церемонии открытия IV Военно-спортивных игр вооруженных сил стран СНГ в Музее Победы в Москве - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Военнослужащие роты почетного караула на торжественной церемонии открытия IV Военно-спортивных игр вооруженных сил стран СНГ в Музее Победы в Москве
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Торжественное открытие IV военно-спортивных игр вооруженных сил государств - участников Содружества независимых государств (СНГ) прошло на Поклонной горе в Москве.
В играх примут участие более 200 спортсменов из Белоруссии, Таджикистана, Казахстана, Узбекистана, Киргизии и России.
"Сегодня в зале "Слава" мы открываем IV военно-спортивное игры вооруженных сил государств - участников СНГ, посвященные 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Восемьдесят лет назад наши предки боролись за свободу и независимость, защищая нашу общую Родину. Их подвиг - это наша гордость и наша ответственность", - сказал в приветственной речи начальник управления физической подготовки и спорта Вооруженных сил Российской Федерации полковник Андрей Зыков.
Кроме того, в рамках церемонии участникам соревнований показали панорамный видеоряд, посвященный Великой Отечественной войне. Перед гостями выступили артисты Академического ансамбля песни и пляски российской армии имени А.В. Александрова.
Всего спортсменам предстоит соревноваться в пяти дисциплинах: офицерское троеборье, стрельба из табельного или штатного оружия, армейский рукопашный бой, самбо и гиревой спорт. Спортивные игры пройдут на объектах организатора - Центрального спортивного клуба Армии (ЦСКА).
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