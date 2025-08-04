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Названы регионы-лидеры по качеству автодорог - РИА Новости, 04.08.2025
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00:13 04.08.2025
https://ria.ru/20250804/reyting-2033150560.html
Названы регионы-лидеры по качеству автодорог
Названы регионы-лидеры по качеству автодорог - РИА Новости, 04.08.2025
Названы регионы-лидеры по качеству автодорог
Москва и Ханты-Мансийский округ по итогам 2024 года возглавляют рейтинг российских регионов по качеству автомобильных дорог, замыкают список Архангельская и... РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T00:13:00+03:00
2025-08-04T00:13:00+03:00
москва
кировская область
россия
федеральная служба государственной статистики (росстат)
федеральное дорожное агентство (росавтодор)
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МОСКВА, 4 авг – РИА Новости. Москва и Ханты-Мансийский округ по итогам 2024 года возглавляют рейтинг российских регионов по качеству автомобильных дорог, замыкают список Архангельская и Кировская области, свидетельствует исследование РИА Новости, проведенное на основе данных Росстата и Росавтодора. Качество дорогПо данным исследования, качество автомобильных дорог традиционно остаётся одной из ключевых инфраструктурных проблем страны. Хотя за последние годы ситуация постепенно улучшается, 45,2% региональных и местных дорог, как отмечается в исследовании, по‑прежнему не соответствуют нормативам. При этом различия между субъектами РФ остаются значительными и во многом обусловлены природно‑климатическими, экономическими и административными аспектами. Чтобы выявить эти различия, эксперты РИА Новости подготовили очередное исследование и составили рейтинг регионов по качеству дорог. В рейтинге используется доля автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяжённости соответствующих дорог на конец 2024 года. Автомобильные дороги общего пользования делятся на три типа – автомобильные дороги федерального, регионального или межмуниципального, а также местного значения. При этом в подавляющем большинстве российских регионов более 90% всех автомобильных дорог общего пользования приходится именно на автомобильные дороги регионального или межмуниципального и местного значения. В целом по стране доля таких дорог составляет 95,9%. Из общего списка выделяется только Магаданская область, где на долю автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и местного значения приходится 68% всех автомобильных дорог. В целом по России по состоянию на конец 2024 года, 54,8% автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и местного значения отвечают нормативным требованиям, что на 0,7 процентных пункта выше уровня конца 2023 года. Как показало исследование, в 44 субъектах РФ доля таких дорог ниже общероссийского уровня. Причем различие в доле дорог, отвечающих нормативным требованиям, очень велико – между пятеркой лидеров рейтинга и замыкающими пятью регионами оно составляет 3 раза. Лидеры рейтингаЛидером рейтинга по качеству дорог остается Москва с показателем доли автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения, отвечающих нормативным требованиям 100%. В лидирующую пятерку рейтинга также входят Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, Челябинская область, Республика Ингушетия, Краснодарский край, где доля автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения, отвечающих нормативным требованиям, находится в диапазоне от 82,3% до 89,4%. Республика Ингушетия выделяется в стране очень высокой плотностью автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием (больше только в городах федерального подчинения – Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе). Аутсайдеры рейтингаНаиболее неблагополучно ситуация обстоит в Архангельской области, где нормативным требованиям отвечает только 16,9% автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения. В том числе в регионе нормативным требованиям отвечает 33,7% автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и всего 6,6% автомобильных дорог общего пользования местного значения. При этом важно подчеркнуть, что в области в дорожной сфере наблюдается позитивная динамика, и доля дорог, отвечающих нормативным требованиям, в последние годы постоянно растет. В замыкающей пятерке рейтинга также Кировская область с долей 27,9%, Волгоградская область (28,9%), Амурская область (33,9%) и Республика Марий Эл (34,1%). Если рассмотреть ситуацию в разрезе федеральных округов, то в Центральном ФО наименьшую долю дорог, отвечающих нормативным требованиям, имеет Ярославская область, в Северо-Западном ФО – Архангельская область, в Южном ФО – Волгоградская область, в Северо-Кавказском ФО – Республика Северная Осетия (Алания), в Приволжском ФО – Кировская область, в Уральском ФО – Свердловская область, в Сибирском ФО – Алтайский край, в Дальневосточном ФО – Амурская область.
https://ria.ru/20250804/dorogi-2032805990.html
https://ria.ru/20250721/ipoteka-2030319805.html
https://ria.ru/20250616/reyting-2023025483.html
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кировская область
россия
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60
353
60
москва, кировская область, россия, федеральная служба государственной статистики (росстат), федеральное дорожное агентство (росавтодор)
Москва, Кировская область, Россия, Федеральная служба государственной статистики (Росстат), Федеральное дорожное агентство (Росавтодор)
Названы регионы-лидеры по качеству автодорог

Москва и ХМАО лидируют в рейтинге по качеству автодорог в России

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкОткрытие Северного дублера Кутузовского проспекта
Открытие Северного дублера Кутузовского проспекта - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
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МОСКВА, 4 авг – РИА Новости. Москва и Ханты-Мансийский округ по итогам 2024 года возглавляют рейтинг российских регионов по качеству автомобильных дорог, замыкают список Архангельская и Кировская области, свидетельствует исследование РИА Новости, проведенное на основе данных Росстата и Росавтодора.

Качество дорог

По данным исследования, качество автомобильных дорог традиционно остаётся одной из ключевых инфраструктурных проблем страны. Хотя за последние годы ситуация постепенно улучшается, 45,2% региональных и местных дорог, как отмечается в исследовании, по‑прежнему не соответствуют нормативам. При этом различия между субъектами РФ остаются значительными и во многом обусловлены природно‑климатическими, экономическими и административными аспектами.
Рейтинг российских регионов по качеству дорог
Рейтинг российских регионов по качеству дорог
00:00
Чтобы выявить эти различия, эксперты РИА Новости подготовили очередное исследование и составили рейтинг регионов по качеству дорог. В рейтинге используется доля автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяжённости соответствующих дорог на конец 2024 года.
Автомобильные дороги общего пользования делятся на три типа – автомобильные дороги федерального, регионального или межмуниципального, а также местного значения. При этом в подавляющем большинстве российских регионов более 90% всех автомобильных дорог общего пользования приходится именно на автомобильные дороги регионального или межмуниципального и местного значения. В целом по стране доля таких дорог составляет 95,9%. Из общего списка выделяется только Магаданская область, где на долю автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и местного значения приходится 68% всех автомобильных дорог.
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В целом по России по состоянию на конец 2024 года, 54,8% автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и местного значения отвечают нормативным требованиям, что на 0,7 процентных пункта выше уровня конца 2023 года. Как показало исследование, в 44 субъектах РФ доля таких дорог ниже общероссийского уровня. Причем различие в доле дорог, отвечающих нормативным требованиям, очень велико – между пятеркой лидеров рейтинга и замыкающими пятью регионами оно составляет 3 раза.

Лидеры рейтинга

Лидером рейтинга по качеству дорог остается Москва с показателем доли автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения, отвечающих нормативным требованиям 100%. В лидирующую пятерку рейтинга также входят Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, Челябинская область, Республика Ингушетия, Краснодарский край, где доля автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения, отвечающих нормативным требованиям, находится в диапазоне от 82,3% до 89,4%.
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Республика Ингушетия выделяется в стране очень высокой плотностью автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием (больше только в городах федерального подчинения – Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе).

Аутсайдеры рейтинга

Наиболее неблагополучно ситуация обстоит в Архангельской области, где нормативным требованиям отвечает только 16,9% автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения. В том числе в регионе нормативным требованиям отвечает 33,7% автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и всего 6,6% автомобильных дорог общего пользования местного значения. При этом важно подчеркнуть, что в области в дорожной сфере наблюдается позитивная динамика, и доля дорог, отвечающих нормативным требованиям, в последние годы постоянно растет.
В замыкающей пятерке рейтинга также Кировская область с долей 27,9%, Волгоградская область (28,9%), Амурская область (33,9%) и Республика Марий Эл (34,1%).
Если рассмотреть ситуацию в разрезе федеральных округов, то в Центральном ФО наименьшую долю дорог, отвечающих нормативным требованиям, имеет Ярославская область, в Северо-Западном ФО – Архангельская область, в Южном ФО – Волгоградская область, в Северо-Кавказском ФО – Республика Северная Осетия (Алания), в Приволжском ФО – Кировская область, в Уральском ФОСвердловская область, в Сибирском ФОАлтайский край, в Дальневосточном ФО – Амурская область.
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МоскваКировская областьРоссияФедеральная служба государственной статистики (Росстат)Федеральное дорожное агентство (Росавтодор)
 
 
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