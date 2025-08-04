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"Нафтогаз Украины" не сможет исполнить акты против "Газпрома

"Нафтогаз Украины" не сможет исполнить акты против "Газпрома - РИА Новости, 04.08.2025

"Нафтогаз Украины" не сможет исполнить акты против "Газпрома

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области в понедельник удовлетворил иск "Газпрома" о запрете "Нафтогазу Украины" получать и приводить в... РИА Новости, 04.08.2025

2025-08-04T11:07:00+03:00

2025-08-04T11:07:00+03:00

2025-08-04T11:07:00+03:00

экономика

санкт-петербург

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нафтогаз украины

международная торговая палата

газпром

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 авг – РИА Новости. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области в понедельник удовлетворил иск "Газпрома" о запрете "Нафтогазу Украины" получать и приводить в исполнение любые решения иностранных судов против российского газового концерна, в том числе в отношении его имущества, следует из материалов дела."Информация о принятом судебном акте – иск удовлетворить полностью", – сообщатся в карточке дела, где пока не опубликованы резолютивная и мотивировочная части решения арбитражного суда Петербурга.Ранее в июне суд в качестве обеспечительных мер по иску запретил "Нафтогазу Украины" получать и приводить в исполнение в любом государстве кроме России любые судебные решения против ПАО "Газпром", связанные с соглашением о транзите газа через Украину от 30 декабря 2019 года, в том числе и решения в отношении имущества российского газового концерна. Также наложен запрет на судебные разбирательства с "Газпромом" за рубежом.Согласно материалам дела, обеспечительные меры соответствуют исковым требованиям "Газпрома" к "Нафтогазу Украины" и действуют до вступления в законную силу решения арбитражного суда Петербурга по его иску.В январе 2024 года арбитражный суд Петербурга по иску "Газпрома" обязал "Нафтогаз Украины" выплатить около 150 миллионов долларов в пользу "Газпрома" в случае нарушения запрета на продолжение разбирательства между сторонами в иностранном арбитраже.Тогда суд удовлетворил иск "Газпрома" с требованием запретить "Нафтогазу Украины" продолжать разбирательство в Международном арбитражном суде Международной торговой палаты. Как следует из решения арбитражного суда, спор между сторонами вытекает из соглашения от 30 декабря 2019 года о транспортировке через Украину российского газа для европейских потребителей.В рамках этого судебного разбирательства арбитражный суд Петербурга в апреле 2025 года увеличил до 1,35 миллиарда долларов судебную неустойку, которая присуждена "Нафтогазу Украины" на случай нарушения этой компанией запрета на судебные разбирательства с "Газпромом" за рубежом. При этом суд уточнил, что ходатайство российского газового концерна об увеличении судебной неустойки обусловлено, в частности, увеличением исковых требований "Нафтогаза Украины" к "Газпрому" в иностранном арбитраже примерно до 1,351 миллиарда долларов.Поставки российского газа через Украину с мая 2022 года сократились в 2,5 раза от гарантированного объема – до 40-42 миллионов кубометров в сутки. Тогда Украина прекратила прием для транзита газа через ГИС "Сохрановка", сославшись на то, что она находится под контролем российских сил (на территории ЛНР). Так для транзита газа в Европу остался только один вход – газоизмерительная станция (ГИС) "Суджа"."Газпром" тогда заявил, что перенос всех объемов на "Суджу" технологически невозможен, обязательства перед европейскими потребителями компания выполняет, а услуги транзита оплачены. Но "Нафтогаз" из-за снижения поставок подал в международный арбитражный суд просьбу об арбитраже против "Газпрома" с требованием оплаты неоказанных услуг."Газпром" 1 января 2025 года сообщил, что лишен технической и юридической возможности подавать газ для транзита через Украину, с истечением соглашения с "Нафтогазом Украины" с 08.00 мск 1 января подача российского газа не осуществляется. Украинские власти ранее неоднократно заявляли, что не планируют продлевать транзитное соглашение.

https://ria.ru/20250728/ukraina-2031845523.html

https://ria.ru/20250722/udar-2030642774.html

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экономика, санкт-петербург, украина, ленинградская область, нафтогаз украины, международная торговая палата, газпром