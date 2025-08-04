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Три поезда ФПК задерживаются из-за ЧП с БПЛА в Волгоградской области - РИА Новости, 04.08.2025
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10:18 04.08.2025
https://ria.ru/20250804/poezd-2033185437.html
Три поезда ФПК задерживаются из-за ЧП с БПЛА в Волгоградской области
Три поезда ФПК задерживаются из-за ЧП с БПЛА в Волгоградской области - РИА Новости, 04.08.2025
Три поезда ФПК задерживаются из-за ЧП с БПЛА в Волгоградской области
Три поезда "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, "дочка" РЖД) задерживаются из-за ЧП с БПЛА на станции Арчеда в Волгоградской области, пассажиры составов,... РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T10:18:00+03:00
2025-08-04T10:18:00+03:00
волгоградская область
приволжская железная дорога
федеральная пассажирская компания
ржд
происшествия
волгоград
фролово
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Три поезда "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, "дочка" РЖД) задерживаются из-за ЧП с БПЛА на станции Арчеда в Волгоградской области, пассажиры составов, опаздывающих больше четырех часов, будут обеспечены питанием, сообщает компания. Приволжская железная дорога (филиал РЖД) ранее сообщала, что 4 августа в 2.50 мск на станции Арчеда в городе Фролово Волгоградской области приостановлено движение поездов из-за падения обломков БПЛА. Пострадавших нет. Утром дорога сообщала, что из-за этого ЧП задерживается четыре пассажирских поезда дальнего следования. "В настоящее время в связи с происшествием на станции Арчеда в Волгоградской области в пути задерживаются три поезда АО "ФПК": №2 Москва – Волгоград, №89 Волгоград – Санкт-Петербург, №531 Адлер – Киров", - говорится в сообщении ФПК. Отмечается, что сотрудники поездных бригад оказывают всестороннюю помощь и содействие пассажирам. "Пассажиры поездов дальнего следования, задерживающихся в пути более чем на 4 часа, будут обеспечены питанием. Железнодорожники делают все возможное для восстановления движения", - добавляется в сообщении. Информацию о фактическом движении поездов можно получить в мобильном приложении "РЖД Пассажирам", на сайте ОАО "РЖД" по ссылке, а также по круглосуточному телефону Центра поддержки клиентов ОАО "РЖД": 8-800-775-00-00 (звонок из любой точки России бесплатный).
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волгоградская область, приволжская железная дорога, федеральная пассажирская компания, ржд, происшествия, волгоград, фролово
Волгоградская область, Приволжская железная дорога, Федеральная пассажирская компания, РЖД, Происшествия, Волгоград, Фролово
Три поезда ФПК задерживаются из-за ЧП с БПЛА в Волгоградской области

Три поезда ФПК задерживаются после падения обломков БПЛА в Волгоградской области

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкЖелезная дорога
Железная дорога - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Железная дорога. Архивное фото
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Три поезда "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, "дочка" РЖД) задерживаются из-за ЧП с БПЛА на станции Арчеда в Волгоградской области, пассажиры составов, опаздывающих больше четырех часов, будут обеспечены питанием, сообщает компания.
Приволжская железная дорога (филиал РЖД) ранее сообщала, что 4 августа в 2.50 мск на станции Арчеда в городе Фролово Волгоградской области приостановлено движение поездов из-за падения обломков БПЛА. Пострадавших нет. Утром дорога сообщала, что из-за этого ЧП задерживается четыре пассажирских поезда дальнего следования.
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"В настоящее время в связи с происшествием на станции Арчеда в Волгоградской области в пути задерживаются три поезда АО "ФПК": №2 МоскваВолгоград, №89 Волгоград – Санкт-Петербург, №531 Адлер – Киров", - говорится в сообщении ФПК.
Отмечается, что сотрудники поездных бригад оказывают всестороннюю помощь и содействие пассажирам.
"Пассажиры поездов дальнего следования, задерживающихся в пути более чем на 4 часа, будут обеспечены питанием. Железнодорожники делают все возможное для восстановления движения", - добавляется в сообщении.
Информацию о фактическом движении поездов можно получить в мобильном приложении "РЖД Пассажирам", на сайте ОАО "РЖД" по ссылке, а также по круглосуточному телефону Центра поддержки клиентов ОАО "РЖД": 8-800-775-00-00 (звонок из любой точки России бесплатный).
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Волгоградская областьПриволжская железная дорогаФедеральная пассажирская компанияРЖДПроисшествияВолгоградФролово
 
 
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