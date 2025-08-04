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После падения обломков БПЛА в Волгоградской области отменили четыре поезда - РИА Новости, 04.08.2025
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09:57 04.08.2025 (обновлено: 10:02 04.08.2025)
https://ria.ru/20250804/poezd-2033182416.html
После падения обломков БПЛА в Волгоградской области отменили четыре поезда
После падения обломков БПЛА в Волгоградской области отменили четыре поезда - РИА Новости, 04.08.2025
После падения обломков БПЛА в Волгоградской области отменили четыре поезда
Четыре пригородных поезда отменены, три пассажирских поезда и электричка задерживаются из-за падения обломков БПЛА на станции в Волгоградской области, сообщает... РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T09:57:00+03:00
2025-08-04T10:02:00+03:00
волгоградская область
происшествия
волгоград
фролово
приволжская железная дорога
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 авг - РИА Новости. Четыре пригородных поезда отменены, три пассажирских поезда и электричка задерживаются из-за падения обломков БПЛА на станции в Волгоградской области, сообщает Приволжская железная дорога.Ранее губернатор региона информировал, что силы ПВО ночью отразили массированную атаку БПЛА на объекты транспортно-энергетической сферы Волгоградской области. Во Фролово загорелось техническое здание станции Арчеда. Для ликвидации неразорвавшегося БПЛА, расположенного на железнодорожных путях, было временно ограничено движение поездов в районе станции Арчеда Фроловского района."В связи с падением обломков БПЛА на станции Арчеда в городе Фролово отменены рейсы четырёх пригородных поездов: №6517 Арчеда – Алексиково, №6518 Алексиково – Арчеда, №6520 Алексиково – Урюпино, №6519 Урюпино – Алексиково", - говорится в сообщении Приволжской железной дороги.Кроме того, в настоящее время задерживаются пассажирские поезда №2 Москва – Волгоград, №89 Волгоград – Санкт-Петербург, №531 Адлер – Киров, а также пригородный поезд №6818 Алексиково – Арчеда. Отмечается, что максимальное время задержки составляет около 4 часов. Сотрудники поездных бригад оказывают помощь пассажирам.На месте падения обломков БПЛА работают оперативные службы. Ведется обследование инфраструктуры.
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волгоградская область, происшествия, волгоград, фролово, приволжская железная дорога
Волгоградская область, Происшествия, Волгоград, Фролово, Приволжская железная дорога
После падения обломков БПЛА в Волгоградской области отменили четыре поезда

В Волгоградской области 4 поезда отменены из-за падения обломков БПЛА на станции

© РИА Новости / Станислав КрасильниковВид из кабины машиниста пассажирского поезда
Вид из кабины машиниста пассажирского поезда - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Вид из кабины машиниста пассажирского поезда. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 авг - РИА Новости. Четыре пригородных поезда отменены, три пассажирских поезда и электричка задерживаются из-за падения обломков БПЛА на станции в Волгоградской области, сообщает Приволжская железная дорога.
Ранее губернатор региона информировал, что силы ПВО ночью отразили массированную атаку БПЛА на объекты транспортно-энергетической сферы Волгоградской области. Во Фролово загорелось техническое здание станции Арчеда. Для ликвидации неразорвавшегося БПЛА, расположенного на железнодорожных путях, было временно ограничено движение поездов в районе станции Арчеда Фроловского района.
"В связи с падением обломков БПЛА на станции Арчеда в городе Фролово отменены рейсы четырёх пригородных поездов: №6517 Арчеда – Алексиково, №6518 Алексиково – Арчеда, №6520 Алексиково – Урюпино, №6519 Урюпино – Алексиково", - говорится в сообщении Приволжской железной дороги.
Кроме того, в настоящее время задерживаются пассажирские поезда №2 МоскваВолгоград, №89 Волгоград – Санкт-Петербург, №531 АдлерКиров, а также пригородный поезд №6818 Алексиково – Арчеда. Отмечается, что максимальное время задержки составляет около 4 часов. Сотрудники поездных бригад оказывают помощь пассажирам.
На месте падения обломков БПЛА работают оперативные службы. Ведется обследование инфраструктуры.
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
В Волгоградской области после атаки БПЛА произошел пожар на ж/д станции
05:52
 
Волгоградская областьПроисшествияВолгоградФроловоПриволжская железная дорога
 
 
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