https://ria.ru/20250804/poezd-2033182416.html

После падения обломков БПЛА в Волгоградской области отменили четыре поезда

После падения обломков БПЛА в Волгоградской области отменили четыре поезда - РИА Новости, 04.08.2025

После падения обломков БПЛА в Волгоградской области отменили четыре поезда

Четыре пригородных поезда отменены, три пассажирских поезда и электричка задерживаются из-за падения обломков БПЛА на станции в Волгоградской области, сообщает... РИА Новости, 04.08.2025

2025-08-04T09:57:00+03:00

2025-08-04T09:57:00+03:00

2025-08-04T10:02:00+03:00

волгоградская область

происшествия

волгоград

фролово

приволжская железная дорога

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/03/2020708328_0:109:2933:1759_1920x0_80_0_0_081b6e77d59c24296ba8094c33da7bd5.jpg

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 авг - РИА Новости. Четыре пригородных поезда отменены, три пассажирских поезда и электричка задерживаются из-за падения обломков БПЛА на станции в Волгоградской области, сообщает Приволжская железная дорога.Ранее губернатор региона информировал, что силы ПВО ночью отразили массированную атаку БПЛА на объекты транспортно-энергетической сферы Волгоградской области. Во Фролово загорелось техническое здание станции Арчеда. Для ликвидации неразорвавшегося БПЛА, расположенного на железнодорожных путях, было временно ограничено движение поездов в районе станции Арчеда Фроловского района."В связи с падением обломков БПЛА на станции Арчеда в городе Фролово отменены рейсы четырёх пригородных поездов: №6517 Арчеда – Алексиково, №6518 Алексиково – Арчеда, №6520 Алексиково – Урюпино, №6519 Урюпино – Алексиково", - говорится в сообщении Приволжской железной дороги.Кроме того, в настоящее время задерживаются пассажирские поезда №2 Москва – Волгоград, №89 Волгоград – Санкт-Петербург, №531 Адлер – Киров, а также пригородный поезд №6818 Алексиково – Арчеда. Отмечается, что максимальное время задержки составляет около 4 часов. Сотрудники поездных бригад оказывают помощь пассажирам.На месте падения обломков БПЛА работают оперативные службы. Ведется обследование инфраструктуры.

https://ria.ru/20250804/bespilotniki-2033162590.html

волгоградская область

волгоград

фролово

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

волгоградская область, происшествия, волгоград, фролово, приволжская железная дорога