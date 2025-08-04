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В Волгоградской области четыре поезда задерживаются из-за падения БПЛА

В Волгоградской области четыре поезда задерживаются из-за падения БПЛА - РИА Новости, 04.08.2025

В Волгоградской области четыре поезда задерживаются из-за падения БПЛА

Четыре пассажирских поезда и электричка задерживаются из-за падения БПЛА на станции в Волгоградской области, сообщает Приволжская железная дорога. РИА Новости, 04.08.2025

2025-08-04T06:06:00+03:00

2025-08-04T06:06:00+03:00

2025-08-04T06:06:00+03:00

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Четыре пассажирских поезда и электричка задерживаются из-за падения БПЛА на станции в Волгоградской области, сообщает Приволжская железная дорога. Отмечается, что 4 августа в 2.50 мск на станции Арчеда в Фролово приостановлено движение поездов из-за падения обломков БПЛА, пострадавших нет, проводится обследование инфраструктуры. "В связи с происшествием в настоящее время задерживаются пассажирские поезда №2 Москва – Волгоград, №89 Волгоград – Санкт-Петербург, №90 Санкт-Петербург – Волгоград, №506 Саратов – Имеретинский курорт, а также пригородный поезд №6818 Алексиково – Арчеда. Максимальное время задержки составляет 1,5 часа", - говорится в сообщении в Telegram-канале Приволжской железной дороги. Отмечается, что железнодорожники работают над сокращением времени задержки и информируют пассажиров о изменениях по смс. Оперативный штаб координирует ликвидацию последствий.

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