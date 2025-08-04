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В Волгоградской области четыре поезда задерживаются из-за падения БПЛА - РИА Новости, 04.08.2025
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06:06 04.08.2025
https://ria.ru/20250804/poezd-2033163290.html
В Волгоградской области четыре поезда задерживаются из-за падения БПЛА
В Волгоградской области четыре поезда задерживаются из-за падения БПЛА - РИА Новости, 04.08.2025
В Волгоградской области четыре поезда задерживаются из-за падения БПЛА
Четыре пассажирских поезда и электричка задерживаются из-за падения БПЛА на станции в Волгоградской области, сообщает Приволжская железная дорога. РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T06:06:00+03:00
2025-08-04T06:06:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
волгоград
санкт-петербург
волгоградская область
приволжская железная дорога
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Четыре пассажирских поезда и электричка задерживаются из-за падения БПЛА на станции в Волгоградской области, сообщает Приволжская железная дорога. Отмечается, что 4 августа в 2.50 мск на станции Арчеда в Фролово приостановлено движение поездов из-за падения обломков БПЛА, пострадавших нет, проводится обследование инфраструктуры. "В связи с происшествием в настоящее время задерживаются пассажирские поезда №2 Москва – Волгоград, №89 Волгоград – Санкт-Петербург, №90 Санкт-Петербург – Волгоград, №506 Саратов – Имеретинский курорт, а также пригородный поезд №6818 Алексиково – Арчеда. Максимальное время задержки составляет 1,5 часа", - говорится в сообщении в Telegram-канале Приволжской железной дороги. Отмечается, что железнодорожники работают над сокращением времени задержки и информируют пассажиров о изменениях по смс. Оперативный штаб координирует ликвидацию последствий.
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происшествия, волгоград, санкт-петербург, волгоградская область, приволжская железная дорога
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Волгоград, Санкт-Петербург, Волгоградская область, Приволжская железная дорога
В Волгоградской области четыре поезда задерживаются из-за падения БПЛА

В Волгоградской области из-за падения БПЛА задержали четыре поезда и электричку

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПассажирский поезд
Пассажирский поезд - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Пассажирский поезд. Архивное фото
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Четыре пассажирских поезда и электричка задерживаются из-за падения БПЛА на станции в Волгоградской области, сообщает Приволжская железная дорога.
Отмечается, что 4 августа в 2.50 мск на станции Арчеда в Фролово приостановлено движение поездов из-за падения обломков БПЛА, пострадавших нет, проводится обследование инфраструктуры.
"В связи с происшествием в настоящее время задерживаются пассажирские поезда №2 МоскваВолгоград, №89 Волгоград – Санкт-Петербург, №90 Санкт-Петербург – Волгоград, №506 Саратов – Имеретинский курорт, а также пригородный поезд №6818 Алексиково – Арчеда. Максимальное время задержки составляет 1,5 часа", - говорится в сообщении в Telegram-канале Приволжской железной дороги.
Отмечается, что железнодорожники работают над сокращением времени задержки и информируют пассажиров о изменениях по смс. Оперативный штаб координирует ликвидацию последствий.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияВолгоградСанкт-ПетербургВолгоградская областьПриволжская железная дорога
 
 
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