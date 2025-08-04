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Ленобласть готова инициировать расширение полосы для отвода ЛЭП

Ленобласть готова инициировать расширение полосы для отвода ЛЭП - РИА Новости, 04.08.2025

Ленобласть готова инициировать расширение полосы для отвода ЛЭП

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко поручил направить в Государственную Думу РФ законодательную инициативу по увеличению ширины полосы отвода... РИА Новости, 04.08.2025

2025-08-04T21:01:00+03:00

2025-08-04T21:01:00+03:00

2025-08-04T21:01:00+03:00

ленинградская область

жкх

россия

ленинградская область

александр дрозденко

россети

ленэнерго

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 авг - РИА Новости. Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко поручил направить в Государственную Думу РФ законодательную инициативу по увеличению ширины полосы отвода энергетической инфраструктуры, сообщает пресс-служба правительства региона. "Поручил подготовить законодательную инициативу о расширении нормативной ширины полосы отвода линий электропередачи. Вопрос находится в сфере федерального регулирования, но уверен, регионы поддержат — мера напрямую увеличит надежность энергоснабжения жителей", - написал Дрозденко в своем Telegram-канале. Специалисты ТЭК Ленобласти проанализировали причины аварий в подаче электроэнергии в регионе и изучили белорусский опыт в снижении аварийности: ширина полосы отвода там больше российского норматива на 10 метров. Планируется расширении просек 6-10 кВ с 10 до 20 метров. По предварительным оценкам, мера позволит снизить количество аварий более, чем на 10%. Как пояснили в комитете по ТЭК Ленинградской области, нормативы охранных зон претерпевали изменение с течением времени и изменения законодательства РФ, ввиду чего требуется расширение охранных зон до нормативного расстояния: для ВЛ до 1 кВ - два метра, для ВЛ 1-10 кВ - 10 метров. На данный момент в утвержденной ИПР ПАО "Россети" Ленэнерго предусмотрено расширение просек в объеме 1416,95 гектара на 2025 год и 660,9 гектара на 2026 год. По итогам работы с комитетом по ТЭК Ленинградской области в части подготовки программы повышения надежности электроснабжения, в Минэнерго России были поданы в 2025 году предложения по изменению объемов расширения просек в объеме 1934 га в 2025 году и до 1,3 тысячи гектара в 2026 году. Общая протяженность распределительных линий электропередачи в Ленинградской области составляет около 40 тысяч километров.

россия

ленинградская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

жкх, россия, ленинградская область, александр дрозденко, россети, ленэнерго, министерство энергетики рф (минэнерго россии)