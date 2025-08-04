Ленобласть готова инициировать расширение полосы для отвода ЛЭП
Дрозденко поручил направить в ГД инициативу по расширению полосы отвода ЛЭП
Линии электропередачи . Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 авг - РИА Новости. Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко поручил направить в Государственную Думу РФ законодательную инициативу по увеличению ширины полосы отвода энергетической инфраструктуры, сообщает пресс-служба правительства региона.
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"Поручил подготовить законодательную инициативу о расширении нормативной ширины полосы отвода линий электропередачи. Вопрос находится в сфере федерального регулирования, но уверен, регионы поддержат — мера напрямую увеличит надежность энергоснабжения жителей", - написал Дрозденко в своем Telegram-канале.
Специалисты ТЭК Ленобласти проанализировали причины аварий в подаче электроэнергии в регионе и изучили белорусский опыт в снижении аварийности: ширина полосы отвода там больше российского норматива на 10 метров. Планируется расширении просек 6-10 кВ с 10 до 20 метров. По предварительным оценкам, мера позволит снизить количество аварий более, чем на 10%.
Как пояснили в комитете по ТЭК Ленинградской области, нормативы охранных зон претерпевали изменение с течением времени и изменения законодательства РФ, ввиду чего требуется расширение охранных зон до нормативного расстояния: для ВЛ до 1 кВ - два метра, для ВЛ 1-10 кВ - 10 метров.
По итогам работы с комитетом по ТЭК Ленинградской области в части подготовки программы повышения надежности электроснабжения, в Минэнерго России были поданы в 2025 году предложения по изменению объемов расширения просек в объеме 1934 га в 2025 году и до 1,3 тысячи гектара в 2026 году. Общая протяженность распределительных линий электропередачи в Ленинградской области составляет около 40 тысяч километров.