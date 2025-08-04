Рейтинг@Mail.ru
Ленобласть готова инициировать расширение полосы для отвода ЛЭП - РИА Новости, 04.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ленинградская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Ленинградская область
 
21:01 04.08.2025
https://ria.ru/20250804/lep-2033353344.html
Ленобласть готова инициировать расширение полосы для отвода ЛЭП
Ленобласть готова инициировать расширение полосы для отвода ЛЭП - РИА Новости, 04.08.2025
Ленобласть готова инициировать расширение полосы для отвода ЛЭП
Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко поручил направить в Государственную Думу РФ законодательную инициативу по увеличению ширины полосы отвода... РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T21:01:00+03:00
2025-08-04T21:01:00+03:00
ленинградская область
жкх
россия
ленинградская область
александр дрозденко
россети
ленэнерго
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/98490/02/984900247_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_7c4fc514d1117421b5b0bc626d552d10.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 авг - РИА Новости. Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко поручил направить в Государственную Думу РФ законодательную инициативу по увеличению ширины полосы отвода энергетической инфраструктуры, сообщает пресс-служба правительства региона. "Поручил подготовить законодательную инициативу о расширении нормативной ширины полосы отвода линий электропередачи. Вопрос находится в сфере федерального регулирования, но уверен, регионы поддержат — мера напрямую увеличит надежность энергоснабжения жителей", - написал Дрозденко в своем Telegram-канале. Специалисты ТЭК Ленобласти проанализировали причины аварий в подаче электроэнергии в регионе и изучили белорусский опыт в снижении аварийности: ширина полосы отвода там больше российского норматива на 10 метров. Планируется расширении просек 6-10 кВ с 10 до 20 метров. По предварительным оценкам, мера позволит снизить количество аварий более, чем на 10%. Как пояснили в комитете по ТЭК Ленинградской области, нормативы охранных зон претерпевали изменение с течением времени и изменения законодательства РФ, ввиду чего требуется расширение охранных зон до нормативного расстояния: для ВЛ до 1 кВ - два метра, для ВЛ 1-10 кВ - 10 метров. На данный момент в утвержденной ИПР ПАО "Россети" Ленэнерго предусмотрено расширение просек в объеме 1416,95 гектара на 2025 год и 660,9 гектара на 2026 год. По итогам работы с комитетом по ТЭК Ленинградской области в части подготовки программы повышения надежности электроснабжения, в Минэнерго России были поданы в 2025 году предложения по изменению объемов расширения просек в объеме 1934 га в 2025 году и до 1,3 тысячи гектара в 2026 году. Общая протяженность распределительных линий электропередачи в Ленинградской области составляет около 40 тысяч километров.
россия
ленинградская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/98490/02/984900247_113:0:1888:1331_1920x0_80_0_0_7c3cb1bad014479b990915c2c3a1c365.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
жкх, россия, ленинградская область, александр дрозденко, россети, ленэнерго, министерство энергетики рф (минэнерго россии)
Ленинградская область , ЖКХ, Россия, Ленинградская область, Александр Дрозденко, Россети, Ленэнерго, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)
Ленобласть готова инициировать расширение полосы для отвода ЛЭП

Дрозденко поручил направить в ГД инициативу по расширению полосы отвода ЛЭП

© Fotolia / saidin jusohЛинии электропередачи
Линии электропередачи - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
© Fotolia / saidin jusoh
Линии электропередачи . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 авг - РИА Новости. Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко поручил направить в Государственную Думу РФ законодательную инициативу по увеличению ширины полосы отвода энергетической инфраструктуры, сообщает пресс-служба правительства региона.
«
"Поручил подготовить законодательную инициативу о расширении нормативной ширины полосы отвода линий электропередачи. Вопрос находится в сфере федерального регулирования, но уверен, регионы поддержат — мера напрямую увеличит надежность энергоснабжения жителей", - написал Дрозденко в своем Telegram-канале.
Специалисты ТЭК Ленобласти проанализировали причины аварий в подаче электроэнергии в регионе и изучили белорусский опыт в снижении аварийности: ширина полосы отвода там больше российского норматива на 10 метров. Планируется расширении просек 6-10 кВ с 10 до 20 метров. По предварительным оценкам, мера позволит снизить количество аварий более, чем на 10%.
Как пояснили в комитете по ТЭК Ленинградской области, нормативы охранных зон претерпевали изменение с течением времени и изменения законодательства РФ, ввиду чего требуется расширение охранных зон до нормативного расстояния: для ВЛ до 1 кВ - два метра, для ВЛ 1-10 кВ - 10 метров.
На данный момент в утвержденной ИПР ПАО "Россети" Ленэнерго предусмотрено расширение просек в объеме 1416,95 гектара на 2025 год и 660,9 гектара на 2026 год.
По итогам работы с комитетом по ТЭК Ленинградской области в части подготовки программы повышения надежности электроснабжения, в Минэнерго России были поданы в 2025 году предложения по изменению объемов расширения просек в объеме 1934 га в 2025 году и до 1,3 тысячи гектара в 2026 году. Общая протяженность распределительных линий электропередачи в Ленинградской области составляет около 40 тысяч километров.
 
Ленинградская областьЖКХРоссияЛенинградская областьАлександр ДрозденкоРоссетиЛенэнергоМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала