https://ria.ru/20250804/kamchatka-2033327462.html

"Это лишь начало". Ученые запаниковали после землетрясения на Камчатке

"Это лишь начало". Ученые запаниковали после землетрясения на Камчатке - РИА Новости, 04.08.2025

"Это лишь начало". Ученые запаниковали после землетрясения на Камчатке

Обычное утро 30 июля. В Петропавловске-Камчатском люди шли на работу, в магазинах шумели кассы, дети собирались в детские лагеря. Рыбаки готовили сети, а... РИА Новости, 04.08.2025

2025-08-04T18:17:00+03:00

2025-08-04T18:17:00+03:00

2025-08-04T18:17:00+03:00

камчатка

петропавловск-камчатский

северо-курильск

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

российская академия наук

цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Обычное утро 30 июля. В Петропавловске-Камчатском люди шли на работу, в магазинах шумели кассы, дети собирались в детские лагеря. Рыбаки готовили сети, а туристы раскладывали фотоаппараты, собираясь на прогулку по Авачинской бухте. Никто не знал, что через несколько минут привычная реальность треснет по швам — буквально.Сильнейшее землетрясение за последние семь десятилетий магнитудой 8,7, стало утренним кошмаром для тысяч жителей региона. Подземные толчки разбудили не только спящих, но и воспоминания о трагедии 1952 года, когда волны цунами высотой до 18 метров обрушились на Северо-Курильск, унеся жизни нескольких тысяч человек.На этот раз трагедия не повторилась, но страх, паника и тревожное ожидание охватили весь Дальний Восток.Когда стены начинают "ходить"Видеозаписи, которые местные жители выкладывали в соцсети, мгновенно разлетелись по интернету. В кадре раскачивающиеся шкафы и люстры, грохот падающей посуды, дрожащие стены. За кадром - крики, визг, всхлипы. Кто-то, едва почувствовав толчки, выбегал на улицу в домашней одежде. Один мужчина в страхе выпрыгнул из окна. В новом терминале аэропорта пострадала женщина. В детском саду Камчатки рухнула стена, к счастью, внутри никого не было: здание находилось на ремонте, а рабочих успели эвакуировать заранее."Сначала подумала - грузовик мимо дома проехал, - рассказывает местная жительница Ирина П., - но через пару секунд стало ясно: это не машина. Пол пошел волнами, как будто я стою на палубе"."Я сидела на работе, за компьютером. Сначала кресло слегка качнулось, а потом - резко, как на аттракционе. Мы все вскочили и побежали на улицу", - говорит бухгалтер из Елизово Анна Л."Было страшнее, чем в фильмах"Губернатор Камчатского края Владимир Солодов подтвердил: магнитуда составила 8,7, эпицентр находился в акватории Тихого океана. Разрыв в земной коре протянулся почти на 200 километров. В самом Петропавловске-Камчатском сила толчков оценивалась в 6 баллов.В Северо-Курильске вскоре после землетрясения поднялась первая волна цунами. Местные жители уже знают, что это значит и по тревоге отправились на сопки и возвышенности. "Почти весь город оказался в палатках на сопке Альперина, - рассказали в правительстве Сахалинской области. - Людей были тысячи, но паники уже не было"."Мы все собрались наверху, - вспоминает житель города Парамушир Валерий С., - старики, дети, женщины… Все дрожали, но уже не от холода. Снизу было видно море, и мы ждали — поднимется ли оно".Сохранять спокойствие – возможно ли?Местные власти действовали по отработанным сценариям. На Сахалине и Курилах включились системы оповещения, а МЧС проводило эвакуацию населения. Жителей просят воздержаться от поездок к побережью и особенно к Авачинскому заливу.Сейсмологи предупреждают: это не конец. Афтершоки - повторные толчки - могут продолжаться ещё месяц, а их сила доходить до 7,5 баллов. На метеостанции Водопадная уже зафиксировали цунами с высотой волны до 4 метров.В аэропорте Елизово трясло стены и падали плафоны, задерживались рейсы. Но в больницах Камчатки не прекращали работу: в Петропавловске-Камчатском хирурги продолжали операцию онкобольному прямо во время толчков."Мы просто держали инструменты крепче, - сказал врач, - и молились, чтобы свет не погас".Министр здравоохранения края Олег Мельников сообщил, что пострадавшие получают помощь, тяжёлых случаев нет. Большинство травм от падений и попыток быстро покинуть здания.1952-ойСтарожилы Камчатки помнят, что произошло в 1952 году. Тогда цунами, вызванное семибалльным землетрясением, смыло Северо-Курильск. В этом году повезло больше. Волну остановила Авачинская бухта: "Вход в бухту сгладил удар, - объяснил директор Института теории прогноза землетрясений РАН Пётр Шебалин. - Без этого, цунами могло быть куда разрушительнее".Курильские острова и Камчатка - часть так называемого Тихоокеанского огненного кольца, где землетрясения происходят регулярно. Но толчки такой силы случаются раз в десятилетия."Мы привыкли к тому, что время от времени трясёт, - признаётся сахалинский журналист Даниил Панкстьянов. - Но такого, чтобы 8,7 я не помню. Даже в 2006 и 2007 было меньше".Земля трещит по швамСтихия распространилась далеко за пределы России. Предупреждение о возможном цунами прозвучало вдоль восточного побережья Японии, в Йокогаме и других прибрежных городах. В США тревога на Гавайях, в Калифорнии и на Аляске. NOAA (Национальное управление океанических и атмосферных исследований США) заявило, что волны уже затронули Гавайи и могут дойти до Тайваня.Природные катаклизмы участились и в других частях планеты. Учёные предупреждают: существует вероятность, что Индийская континентальная плита даст трещину в ближайшее время. Такой раскол способен повлечь за собой серьёзные геологические последствия, вплоть до изменения очертаний континента.Исследования показали, что раскол Индийской континентальной плиты развивается не по горизонтали, как считалось раньше, а вертикально. Такой механизм значительно повышает риск дальнейшего углубления и расширения трещины, что может поставить под угрозу геологическую целостность всей страны.Подобные процессы уже наблюдались в Восточной Африке, где тектонические плиты медленно расходятся со скоростью около 6,35 миллиметра в год. Несмотря на то, что эти движения начались миллионы лет назад, учёные уверены - Земля и сегодня находится в состоянии активных изменений. Ситуация в Азии, по их мнению, развивается по схожему сценарию.На волосок от бедыНесмотря на то, что на этот раз обошлось без массовых жертв, землетрясение на Камчатке показало, насколько уязвимы даже современные города перед силами природы. И насколько важно быть готовыми не только технически, но и психологически."Такие события происходят раз в поколение, - говорят сейсмологи. - И мы должны помнить: стихия всегда сильнее человека".В 2025 году природа ещё раз напомнила: Земля живёт по собственным, вечным геологическим законам. Увеличение числа землетрясений - не случайная аномалия, а звено в череде природных циклов. В наших силах лишь одно - быть готовыми к ударам стихии и сделать всё, чтобы свести возможные потери к минимуму.Сейсмологи предупреждают: афтершоки — повторные подземные толчки — могут продолжаться как минимум ещё месяц. Их магнитуда способна достигать 7,5, что чревато образованием опасных цунами. Так, в Елизовском районе у метеостанции "Водопадная" уже зафиксированы волны высотой от трёх до четырёх метров.

камчатка

петропавловск-камчатский

северо-курильск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

камчатка, петропавловск-камчатский, северо-курильск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), российская академия наук, цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области