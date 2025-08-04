"Это лишь начало". Ученые запаниковали после землетрясения на Камчатке
© РИА Новости / Сергей Лакомов | Перейти в медиабанкПечные трубы развалились в домах в Северо-Курильске во время сильнейшего землетрясения
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Обычное утро 30 июля. В Петропавловске-Камчатском люди шли на работу, в магазинах шумели кассы, дети собирались в детские лагеря. Рыбаки готовили сети, а туристы раскладывали фотоаппараты, собираясь на прогулку по Авачинской бухте. Никто не знал, что через несколько минут привычная реальность треснет по швам — буквально.
Сильнейшее землетрясение за последние семь десятилетий магнитудой 8,7, стало утренним кошмаром для тысяч жителей региона. Подземные толчки разбудили не только спящих, но и воспоминания о трагедии 1952 года, когда волны цунами высотой до 18 метров обрушились на Северо-Курильск, унеся жизни нескольких тысяч человек.
На этот раз трагедия не повторилась, но страх, паника и тревожное ожидание охватили весь Дальний Восток.
© РИА Новости / Александр Пирагис | Перейти в медиабанкРабота Центра управления в кризисных ситуациях Главного Управления МЧС России в Петропавловске-Камчатском
Работа Центра управления в кризисных ситуациях Главного Управления МЧС России в Петропавловске-Камчатском
Когда стены начинают "ходить"
Видеозаписи, которые местные жители выкладывали в соцсети, мгновенно разлетелись по интернету. В кадре раскачивающиеся шкафы и люстры, грохот падающей посуды, дрожащие стены. За кадром - крики, визг, всхлипы. Кто-то, едва почувствовав толчки, выбегал на улицу в домашней одежде. Один мужчина в страхе выпрыгнул из окна. В новом терминале аэропорта пострадала женщина. В детском саду Камчатки рухнула стена, к счастью, внутри никого не было: здание находилось на ремонте, а рабочих успели эвакуировать заранее.
"Сначала подумала - грузовик мимо дома проехал, - рассказывает местная жительница Ирина П., - но через пару секунд стало ясно: это не машина. Пол пошел волнами, как будто я стою на палубе".
© МЧС РФ | Перейти в медиабанкДетский сад в Петропавловске-Камчатском, стены которого обрушились после землетрясения
© МЧС РФ
Детский сад в Петропавловске-Камчатском, стены которого обрушились после землетрясения
"Я сидела на работе, за компьютером. Сначала кресло слегка качнулось, а потом - резко, как на аттракционе. Мы все вскочили и побежали на улицу", - говорит бухгалтер из Елизово Анна Л.
"Было страшнее, чем в фильмах"
Губернатор Камчатского края Владимир Солодов подтвердил: магнитуда составила 8,7, эпицентр находился в акватории Тихого океана. Разрыв в земной коре протянулся почти на 200 километров. В самом Петропавловске-Камчатском сила толчков оценивалась в 6 баллов.
В Северо-Курильске вскоре после землетрясения поднялась первая волна цунами. Местные жители уже знают, что это значит и по тревоге отправились на сопки и возвышенности. "Почти весь город оказался в палатках на сопке Альперина, - рассказали в правительстве Сахалинской области. - Людей были тысячи, но паники уже не было".
© МЧС РФ | Перейти в медиабанкДетский сад в Петропавловске-Камчатском, стены которого обрушились после землетрясения
© МЧС РФ
Детский сад в Петропавловске-Камчатском, стены которого обрушились после землетрясения
"Мы все собрались наверху, - вспоминает житель города Парамушир Валерий С., - старики, дети, женщины… Все дрожали, но уже не от холода. Снизу было видно море, и мы ждали — поднимется ли оно".
Сохранять спокойствие – возможно ли?
Местные власти действовали по отработанным сценариям. На Сахалине и Курилах включились системы оповещения, а МЧС проводило эвакуацию населения. Жителей просят воздержаться от поездок к побережью и особенно к Авачинскому заливу.
© РИА Новости / Александр Пирагис | Перейти в медиабанкЦентр управления в кризисных ситуациях Главного Управления МЧС России в Петропавловске-Камчатском
Центр управления в кризисных ситуациях Главного Управления МЧС России в Петропавловске-Камчатском
Сейсмологи предупреждают: это не конец. Афтершоки - повторные толчки - могут продолжаться ещё месяц, а их сила доходить до 7,5 баллов. На метеостанции Водопадная уже зафиксировали цунами с высотой волны до 4 метров.
В аэропорте Елизово трясло стены и падали плафоны, задерживались рейсы. Но в больницах Камчатки не прекращали работу: в Петропавловске-Камчатском хирурги продолжали операцию онкобольному прямо во время толчков.
"Мы просто держали инструменты крепче, - сказал врач, - и молились, чтобы свет не погас".
© Стоп-кадр видео с камеры видеонаблюденияВрачи онкодиспансера оперируют во время землетрясения на Камчатке
© Стоп-кадр видео с камеры видеонаблюдения
Врачи онкодиспансера оперируют во время землетрясения на Камчатке
Министр здравоохранения края Олег Мельников сообщил, что пострадавшие получают помощь, тяжёлых случаев нет. Большинство травм от падений и попыток быстро покинуть здания.
1952-ой
Старожилы Камчатки помнят, что произошло в 1952 году. Тогда цунами, вызванное семибалльным землетрясением, смыло Северо-Курильск. В этом году повезло больше. Волну остановила Авачинская бухта: "Вход в бухту сгладил удар, - объяснил директор Института теории прогноза землетрясений РАН Пётр Шебалин. - Без этого, цунами могло быть куда разрушительнее".
Курильские острова и Камчатка - часть так называемого Тихоокеанского огненного кольца, где землетрясения происходят регулярно. Но толчки такой силы случаются раз в десятилетия.
© РИА Новости / Александр Пирагис | Перейти в медиабанкСкала "Верблюд" на Авачинском перевале (на первом плане), на втором плане — Авачинская губа и Вилючинский вулкан
Скала "Верблюд" на Авачинском перевале (на первом плане), на втором плане — Авачинская губа и Вилючинский вулкан
"Мы привыкли к тому, что время от времени трясёт, - признаётся сахалинский журналист Даниил Панкстьянов. - Но такого, чтобы 8,7 я не помню. Даже в 2006 и 2007 было меньше".
Земля трещит по швам
Стихия распространилась далеко за пределы России. Предупреждение о возможном цунами прозвучало вдоль восточного побережья Японии, в Йокогаме и других прибрежных городах. В США тревога на Гавайях, в Калифорнии и на Аляске. NOAA (Национальное управление океанических и атмосферных исследований США) заявило, что волны уже затронули Гавайи и могут дойти до Тайваня.
Природные катаклизмы участились и в других частях планеты. Учёные предупреждают: существует вероятность, что Индийская континентальная плита даст трещину в ближайшее время. Такой раскол способен повлечь за собой серьёзные геологические последствия, вплоть до изменения очертаний континента.
© Фото : USGS VolcanoesИзвержение вулкана Килауэа на Гавайях. 25 мая 2025
© Фото : USGS Volcanoes
Извержение вулкана Килауэа на Гавайях. 25 мая 2025
Исследования показали, что раскол Индийской континентальной плиты развивается не по горизонтали, как считалось раньше, а вертикально. Такой механизм значительно повышает риск дальнейшего углубления и расширения трещины, что может поставить под угрозу геологическую целостность всей страны.
Подобные процессы уже наблюдались в Восточной Африке, где тектонические плиты медленно расходятся со скоростью около 6,35 миллиметра в год. Несмотря на то, что эти движения начались миллионы лет назад, учёные уверены - Земля и сегодня находится в состоянии активных изменений. Ситуация в Азии, по их мнению, развивается по схожему сценарию.
На волосок от беды
Несмотря на то, что на этот раз обошлось без массовых жертв, землетрясение на Камчатке показало, насколько уязвимы даже современные города перед силами природы. И насколько важно быть готовыми не только технически, но и психологически.
"Такие события происходят раз в поколение, - говорят сейсмологи. - И мы должны помнить: стихия всегда сильнее человека".
© Фото : Камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН/TelegramКлючевской вулкан на Камчатке выбрасывает вулканические бомбы
Ключевской вулкан на Камчатке выбрасывает вулканические бомбы
В 2025 году природа ещё раз напомнила: Земля живёт по собственным, вечным геологическим законам. Увеличение числа землетрясений - не случайная аномалия, а звено в череде природных циклов. В наших силах лишь одно - быть готовыми к ударам стихии и сделать всё, чтобы свести возможные потери к минимуму.
Сейсмологи предупреждают: афтершоки — повторные подземные толчки — могут продолжаться как минимум ещё месяц. Их магнитуда способна достигать 7,5, что чревато образованием опасных цунами. Так, в Елизовском районе у метеостанции "Водопадная" уже зафиксированы волны высотой от трёх до четырёх метров.