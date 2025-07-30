https://ria.ru/20250730/zemletryasenie-2032436785.html

У побережья Камчатки произошло новое землетрясение

У побережья Камчатки произошло новое землетрясение - РИА Новости, 30.07.2025

У побережья Камчатки произошло новое землетрясение

У побережья Камчатки произошло еще одно землетрясение магнитудой 6,5, сообщила пресс-служба филиала ФИЦ "Единая геофизическая служба Российской академии наук" в РИА Новости, 30.07.2025

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камчатка

цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области

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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. У побережья Камчатки произошло еще одно землетрясение магнитудой 6,5, сообщила пресс-служба филиала ФИЦ "Единая геофизическая служба Российской академии наук" в своем Telegram-канале."Координаты: 49.6542,158.0584. Расстояние от ПК: 381. Глубина (КМ): 67.7. Магнитуда: 6,5", — отметили там.Согласно информации на сайте филиала, землетрясение произошло днем в четверг в 178 километрах от Северо-Курильска.Сегодня около полуострова произошло масштабное землетрясение. Что известно:

https://ria.ru/20250730/zemletryasenie-2032290696.html

https://ria.ru/20250730/kamchatka-2032343710.html

камчатка

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Последствия землетрясения в Северо-Курильске Последствия землетрясения в Северо-Курильске 2025-07-30T18:01 true PT0M33S

Cивучи покидают лежбище из-за падающих камней и бушующих волн на Курилах Десятки сивучей покидают лежбище на фоне падающих камней и бушующих волн на Курилах из-за землетрясения. На кадрах, снятых участником круиза на судне "Профессор Хромов" Никитой Синчиновым, тюлени прыгают в бушующее море, чтобы спастись от камнепада. 2025-07-30T18:01 true PT0M13S

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камчатка, цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области