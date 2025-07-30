У побережья Камчатки произошло новое землетрясение
У побережья Камчатки зафиксировали землетрясение магнитудой 6,5
© Камчатский филиал Федерального исследовательского центра "Единая геофизическая служба РАН" | Перейти в медиабанкПоследствия землетрясения в Северо-Курильске
© Камчатский филиал Федерального исследовательского центра "Единая геофизическая служба РАН"
Последствия землетрясения в Северо-Курильске
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. У побережья Камчатки произошло еще одно землетрясение магнитудой 6,5, сообщила пресс-служба филиала ФИЦ "Единая геофизическая служба Российской академии наук" в своем Telegram-канале.
"Координаты: 49.6542,158.0584. Расстояние от ПК: 381. Глубина (КМ): 67.7. Магнитуда: 6,5", — отметили там.
Последствия землетрясения на Камчатке
Вчера, 09:53
Согласно информации на сайте филиала, землетрясение произошло днем в четверг в 178 километрах от Северо-Курильска.
Сегодня около полуострова произошло масштабное землетрясение. Что известно:
- землетрясение у берегов Камчатки стало сильнейшим за весь период наблюдений: его магнитуда достигла 8,8;
- затем произошли еще два землетрясения магнитудой 5,1 и 5,0 с разницей в 20 минут;
- управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды зафиксировало в регионе волну цунами высотой до четырех метров;
- город Северо-Курильск затопило, в районе ввели режим ЧС;
- в одном из детских садов на полуострове обрушилась стена, на момент происшествия там никого не было;
- по данным камчатского Минздрава, пострадавшие есть, но все в удовлетворительном состоянии и без тяжелых травм;
- в течение месяца возможны афтершоки, в том числе магнитудой до 7,5;
- на Камчатке уже зафиксировали еще 30 ощутимых толчков с интенсивностью от двух до пяти баллов;
- после землетрясения на полуострове начал извергаться вулкан Ключевской;
- угрозу цунами также объявили почти на всем восточном побережье Японии и в американских штатах Аляска, Калифорния и Орегон.