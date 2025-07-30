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У побережья Камчатки произошло новое землетрясение - РИА Новости, 30.07.2025
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18:01 30.07.2025 (обновлено: 18:42 30.07.2025)
https://ria.ru/20250730/zemletryasenie-2032436785.html
У побережья Камчатки произошло новое землетрясение
У побережья Камчатки произошло новое землетрясение - РИА Новости, 30.07.2025
У побережья Камчатки произошло новое землетрясение
У побережья Камчатки произошло еще одно землетрясение магнитудой 6,5, сообщила пресс-служба филиала ФИЦ "Единая геофизическая служба Российской академии наук" в РИА Новости, 30.07.2025
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камчатка
цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. У побережья Камчатки произошло еще одно землетрясение магнитудой 6,5, сообщила пресс-служба филиала ФИЦ "Единая геофизическая служба Российской академии наук" в своем Telegram-канале."Координаты: 49.6542,158.0584. Расстояние от ПК: 381. Глубина (КМ): 67.7. Магнитуда: 6,5", — отметили там.Согласно информации на сайте филиала, землетрясение произошло днем в четверг в 178 километрах от Северо-Курильска.Сегодня около полуострова произошло масштабное землетрясение. Что известно:
https://ria.ru/20250730/zemletryasenie-2032290696.html
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Последствия землетрясения в Северо-Курильске
Последствия землетрясения в Северо-Курильске
2025-07-30T18:01
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Cивучи покидают лежбище из-за падающих камней и бушующих волн на Курилах
Десятки сивучей покидают лежбище на фоне падающих камней и бушующих волн на Курилах из-за землетрясения. На кадрах, снятых участником круиза на судне "Профессор Хромов" Никитой Синчиновым, тюлени прыгают в бушующее море, чтобы спастись от камнепада.
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камчатка, цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
Камчатка, Цунами и землетрясения на Камчатке и в Сахалинской области
У побережья Камчатки произошло новое землетрясение

У побережья Камчатки зафиксировали землетрясение магнитудой 6,5

© Камчатский филиал Федерального исследовательского центра "Единая геофизическая служба РАН" | Перейти в медиабанкПоследствия землетрясения в Северо-Курильске
Последствия землетрясения в Северо-Курильске - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
© Камчатский филиал Федерального исследовательского центра "Единая геофизическая служба РАН"
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Последствия землетрясения в Северо-Курильске
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. У побережья Камчатки произошло еще одно землетрясение магнитудой 6,5, сообщила пресс-служба филиала ФИЦ "Единая геофизическая служба Российской академии наук" в своем Telegram-канале.
"Координаты: 49.6542,158.0584. Расстояние от ПК: 381. Глубина (КМ): 67.7. Магнитуда: 6,5", — отметили там.
Детский сад на Камчатке, у которого обрушилась стена после землетрясения - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
Последствия землетрясения на Камчатке
Вчера, 09:53
Согласно информации на сайте филиала, землетрясение произошло днем в четверг в 178 километрах от Северо-Курильска.
Сегодня около полуострова произошло масштабное землетрясение. Что известно:
  • землетрясение у берегов Камчатки стало сильнейшим за весь период наблюдений: его магнитуда достигла 8,8;
  • затем произошли еще два землетрясения магнитудой 5,1 и 5,0 с разницей в 20 минут;
  • управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды зафиксировало в регионе волну цунами высотой до четырех метров;
  • город Северо-Курильск затопило, в районе ввели режим ЧС;
  • в одном из детских садов на полуострове обрушилась стена, на момент происшествия там никого не было;
  • по данным камчатского Минздрава, пострадавшие есть, но все в удовлетворительном состоянии и без тяжелых травм;
  • в течение месяца возможны афтершоки, в том числе магнитудой до 7,5;
  • на Камчатке уже зафиксировали еще 30 ощутимых толчков с интенсивностью от двух до пяти баллов;
  • после землетрясения на полуострове начал извергаться вулкан Ключевской;
  • угрозу цунами также объявили почти на всем восточном побережье Японии и в американских штатах Аляска, Калифорния и Орегон.
Последствия землетрясения в Северо-Курильске - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
Житель Камчатки рассказал, что происходило во время землетрясения
Вчера, 13:23
 
КамчаткаЦунами и землетрясения на Камчатке и в Сахалинской области
 
 
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