https://ria.ru/20250804/gd-2033243149.html
В Госдуму внесли законопроект о совместном воспитании детей после развода
В Госдуму внесли законопроект о совместном воспитании детей после развода - РИА Новости, 04.08.2025
В Госдуму внесли законопроект о совместном воспитании детей после развода
В Госдуму внесли законопроект о порядке совместного воспитания детей родителями после развода. РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T13:18:00+03:00
2025-08-04T13:18:00+03:00
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. В Госдуму внесли законопроект о порядке совместного воспитания детей родителями после развода.Авторами документа выступили Андрей Свинцов от ЛДПР, Дмитрий Кузнецов от СРЗП и коммунист Алексей Корниенко. "Законопроектом предлагается закрепить в российском семейном законодательстве порядок совместного воспитания детей родителями", — говорится в пояснительной записке.Для этого предполагается внести в Семейный кодекс изменения, согласно которым суд при каждом конкретном расторжении брака будет решать, требуется ли назначать порядок совместного воспитания прежде, чем определить, с кем из родителей останется ребенок.В пояснительной записке авторы отмечают, что институт совместного воспитания работает во многих странах, в том числе в ЮАР, Бразилии, Индии, Китае, Израиле и ОАЭ. По их мнению, он будет эффективен прежде всего в тех случаях, когда суду очевидно, что родители негативно настроены друг к другу и велика вероятность того, что у одного из них из-за этого возникнут сложности в общении с ребенком. Установление совместного воспитания позволит детям сохранить полноценные отношения с обоими родителями, подчеркивают авторы документа. В таком случае ребенок не потеряет ощущения полной семьи и сохранит эмоциональную связь с обоими родителями, считают парламентарии.Еще одна поправка дополняет Семейный кодекс статьей, регламентирующей случаи, когда установить порядок совместного воспитания невозможно. Законопроект также предусматривает, что суд будет определять индивидуальный график проживания ребенка с каждым из родителей. Кроме того, родители смогут заключать соглашения об условиях совместного воспитания. В документе перечисляются условия, при которых совместное воспитание назначать нельзя:Авторы законопроекта уверены, что эти изменения помогут нормализовать отношения в брачно-семейной сфере, укрепить связи ребенка с родителями и снизить уровень негативного влияния развода на детскую психику.
https://ria.ru/20250803/moskva-2033036209.html
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общество, россия, юар, бразилия, андрей свинцов, госдума рф, лдпр, кпрф
Общество, Россия, ЮАР, Бразилия, Андрей Свинцов, Госдума РФ, ЛДПР, КПРФ
В Госдуму внесли законопроект о совместном воспитании детей после развода
В ГД внесли законопроект о совместном воспитании детей родителями после развода
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. В Госдуму внесли законопроект о порядке совместного воспитания детей родителями после развода.
Авторами документа выступили Андрей Свинцов
от ЛДПР
, Дмитрий Кузнецов от СРЗП и коммунист Алексей Корниенко.
"Законопроектом предлагается закрепить в российском семейном законодательстве порядок совместного воспитания детей родителями", — говорится в пояснительной записке.
Для этого предполагается внести в Семейный кодекс изменения, согласно которым суд при каждом конкретном расторжении брака будет решать, требуется ли назначать порядок совместного воспитания прежде, чем определить, с кем из родителей останется ребенок.
В пояснительной записке авторы отмечают, что институт совместного воспитания работает во многих странах, в том числе в ЮАР
, Бразилии
, Индии
, Китае
, Израиле
и ОАЭ
. По их мнению, он будет эффективен прежде всего в тех случаях, когда суду очевидно, что родители негативно настроены друг к другу и велика вероятность того, что у одного из них из-за этого возникнут сложности в общении с ребенком.
Установление совместного воспитания позволит детям сохранить полноценные отношения с обоими родителями, подчеркивают авторы документа. В таком случае ребенок не потеряет ощущения полной семьи и сохранит эмоциональную связь с обоими родителями, считают парламентарии.
Еще одна поправка дополняет Семейный кодекс статьей, регламентирующей случаи, когда установить порядок совместного воспитания невозможно.
Законопроект также предусматривает, что суд будет определять индивидуальный график проживания ребенка с каждым из родителей. Кроме того, родители смогут заключать соглашения об условиях совместного воспитания.
В документе перечисляются условия, при которых совместное воспитание назначать нельзя:
- у одного из родителей нет места жительства либо он живет за пределами России;
- один из родителей ограничен в родительских правах;
- оставление с одним из родителей опасно для ребенка;
- один из родителей намерен отказаться от совместного воспитания;
- родитель по неуважительным причинам более шести месяцев не проживает с ребенком и уклоняется от его воспитания.
Авторы законопроекта уверены, что эти изменения помогут нормализовать отношения в брачно-семейной сфере, укрепить связи ребенка с родителями и снизить уровень негативного влияния развода на детскую психику.