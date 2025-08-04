https://ria.ru/20250804/gd-2033243149.html

В Госдуму внесли законопроект о совместном воспитании детей после развода

В Госдуму внесли законопроект о совместном воспитании детей после развода - РИА Новости, 04.08.2025

В Госдуму внесли законопроект о совместном воспитании детей после развода

В Госдуму внесли законопроект о порядке совместного воспитания детей родителями после развода. РИА Новости, 04.08.2025

2025-08-04T13:18:00+03:00

2025-08-04T13:18:00+03:00

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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. В Госдуму внесли законопроект о порядке совместного воспитания детей родителями после развода.Авторами документа выступили Андрей Свинцов от ЛДПР, Дмитрий Кузнецов от СРЗП и коммунист Алексей Корниенко. "Законопроектом предлагается закрепить в российском семейном законодательстве порядок совместного воспитания детей родителями", — говорится в пояснительной записке.Для этого предполагается внести в Семейный кодекс изменения, согласно которым суд при каждом конкретном расторжении брака будет решать, требуется ли назначать порядок совместного воспитания прежде, чем определить, с кем из родителей останется ребенок.В пояснительной записке авторы отмечают, что институт совместного воспитания работает во многих странах, в том числе в ЮАР, Бразилии, Индии, Китае, Израиле и ОАЭ. По их мнению, он будет эффективен прежде всего в тех случаях, когда суду очевидно, что родители негативно настроены друг к другу и велика вероятность того, что у одного из них из-за этого возникнут сложности в общении с ребенком. Установление совместного воспитания позволит детям сохранить полноценные отношения с обоими родителями, подчеркивают авторы документа. В таком случае ребенок не потеряет ощущения полной семьи и сохранит эмоциональную связь с обоими родителями, считают парламентарии.Еще одна поправка дополняет Семейный кодекс статьей, регламентирующей случаи, когда установить порядок совместного воспитания невозможно. Законопроект также предусматривает, что суд будет определять индивидуальный график проживания ребенка с каждым из родителей. Кроме того, родители смогут заключать соглашения об условиях совместного воспитания. В документе перечисляются условия, при которых совместное воспитание назначать нельзя:Авторы законопроекта уверены, что эти изменения помогут нормализовать отношения в брачно-семейной сфере, укрепить связи ребенка с родителями и снизить уровень негативного влияния развода на детскую психику.

https://ria.ru/20250803/moskva-2033036209.html

https://ria.ru/20250803/subbota-1833322217.html

https://ria.ru/20250804/gosduma-2033155043.html

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общество, россия, юар, бразилия, андрей свинцов, госдума рф, лдпр, кпрф