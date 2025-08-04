https://ria.ru/20250804/fsb-2033212933.html

ФСБ выявила в регионах 62 подпольные мастерские по изготовлению оружия

ФСБ выявила в регионах 62 подпольные мастерские по изготовлению оружия - РИА Новости, 04.08.2025

ФСБ выявила в регионах 62 подпольные мастерские по изготовлению оружия

Силовики за май-июнь выявили в регионах РФ 62 подпольные мастерские по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов, изъято 268 стволов, сообщили в ЦОС ФСБ... РИА Новости, 04.08.2025

2025-08-04T11:47:00+03:00

2025-08-04T11:47:00+03:00

2025-08-04T11:51:00+03:00

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Силовики за май-июнь выявили в регионах РФ 62 подпольные мастерские по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов, изъято 268 стволов, сообщили в ЦОС ФСБ РФ."ФСБ РФ во взаимодействии с МВД РФ и Росгвардией пресечена противоправная деятельность 157 жителей из 51 субъекта страны, причастных к незаконному обороту средств поражения, а также восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту... Прекращена деятельность 62 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов", - говорится в сообщении.Отмечается, что в мае-июне следственные действия были проведены по адресам проживания нелегальных оружейников в Москве, Санкт-Петербурге, Севастополе, ДНР, ЛНР, Дагестане, Краснодарском крае, Белгородской, Запорожской, Калининградской, Новосибирской, Рязанской, Челябинской областях и в других регионах страны.Силовики изъяли 268 единиц огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства: четыре пулемета, 25 автоматов, 11 пистолетов-пулеметов, 94 пистолета и револьвера, 134 винтовки, карабина и ружья, а также два гранатомета, 21 артиллерийский снаряд, 92 гранаты, 16 электродетонаторов, более 140 килограммов взрывчатых веществ, свыше 34 тысяч патронов различного калибра.

https://ria.ru/20250801/fsb-2032777084.html

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федеральная служба безопасности рф (фсб россии), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), россия