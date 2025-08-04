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В Волгоградской области восстановили движение поездов после падения БПЛА

В Волгоградской области восстановили движение поездов после падения БПЛА - РИА Новости, 04.08.2025

В Волгоградской области восстановили движение поездов после падения БПЛА

Нарушенное из-за падения обломков БПЛА движение поездов через станцию Арчеда в Волгоградской области возобновлено, сообщает Приволжская железная дорога. РИА Новости, 04.08.2025

2025-08-04T11:41:00+03:00

2025-08-04T11:41:00+03:00

2025-08-04T11:47:00+03:00

происшествия

волгоградская область

фролово

приволжская железная дорога

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 авг - РИА Новости. Нарушенное из-за падения обломков БПЛА движение поездов через станцию Арчеда в Волгоградской области возобновлено, сообщает Приволжская железная дорога.Ранее губернатор региона информировал, что силы ПВО ночью отразили массированную атаку БПЛА на объекты транспортно-энергетической сферы Волгоградской области. Во Фролово загорелось техническое здание станции Арчеда. Для ликвидации неразорвавшегося БПЛА, расположенного на железнодорожных путях, было временно ограничено движение поездов в районе станции Арчеда Фроловского района."Движение поездов через станцию Арчеда возобновлено. Все поезда, задержанные сегодня из-за падения обломков БПЛА на станции Арчеда в городе Фролово Волгоградской области, следуют по своим маршрутам", - говорится в сообщении.В настоящее время задерживаются пассажирские поезда №2 Москва – Волгоград, №89 Волгоград – Санкт-Петербург, №531 Адлер – Киров, а также пригородный поезд №6818 Алексиково – Арчеда. Максимальное время задержки составило более 5 часов.

https://ria.ru/20250802/poezda-2033028322.html

волгоградская область

фролово

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происшествия, волгоградская область, фролово, приволжская железная дорога, волгоград