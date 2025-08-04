https://ria.ru/20250804/dohody-2033258097.html

Доходы Египта от Суэцкого канала могут снизиться из-за йеменских атак

Доходы Египта от Суэцкого канала могут снизиться из-за йеменских атак - РИА Новости, 04.08.2025

Доходы Египта от Суэцкого канала могут снизиться из-за йеменских атак

Доходы Египта от Суэцкого канала в 2025 году могут снизиться на 66% на фоне продолжения атак йеменского движения "Ансар Аллах" (хуситы) на торговые суда в... РИА Новости, 04.08.2025

2025-08-04T13:56:00+03:00

2025-08-04T13:56:00+03:00

2025-08-04T13:56:00+03:00

в мире

суэцкий канал

красное море

египет

абдель фаттах ас-сиси

хамас

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КАИР, 4 авг – РИА Новости. Доходы Египта от Суэцкого канала в 2025 году могут снизиться на 66% на фоне продолжения атак йеменского движения "Ансар Аллах" (хуситы) на торговые суда в Красном море, заявил РИА Новости глава администрации водной артерии Усама Рабиа, упомянув, что транзитные пошлины были снижены для стимулирования судоходства. Ранее глава МИД Египта Бадр Абдель Аты заявил, что страна потеряла более восьми миллиардов долларов из-за снижения судоходства через Суэцкий канал, вызванного напряженностью в Красном море и Аденском заливе. В мае администрация канала ввела на 90 дней скидки в размере 15% на транзитные сборы для крупных контейнеровозов. "В 2024 году доходы снизились на 66% по сравнению с предыдущим периодом. В этом году прогнозируем схожие показатели: во втором полугодии доходы составят два миллиарда долларов, всего за 2025 год – четыре миллиарда. Ситуация может измениться в лучшую сторону, если хуситы прекратят атаковать торговые корабли в случае достижения сделки о прекращении огня в секторе Газа (между палестинским движением ХАМАС и Израилем – ред.)", - сказал собеседник агентства. По его словам, растущая эскалация в Красном море вынуждает торговые компании выбирать транзитный маршрут через мыс Доброй Надежды в ЮАР, чтобы не подвергать риску членов экипажа и перевозимой груз. При этом для стимулирования торгового морского потока власти приняли решение о снижении транзитных пошлин для отдельной категории кораблей. "Подобная мера позволит ускорить их возращение (на торговый маршрут – ред.). Однако весь процесс связан с проблемами с безопасностью, а не с экономическими издержками. Период послаблений может быть продлен в зависимости от ситуации, а сами таможенные платежи дополнительно сокращены. Вместе с тем дальнейших скидок на пошлины пока ожидать не стоит", - отметил Усама Рабиа. Ранее президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил, что Суэцкий канал ежемесячно теряет 800 миллионов долларов из-за обстановки в регионе. По словам египетского лидера, страна потеряла в 2024 году около семи миллиардов долларов на фоне ситуации в Красном море, доходы Суэцкого канала упали более чем на 60% по сравнению с 2023 годом.

https://ria.ru/20250804/kanal-2033230384.html

https://ria.ru/20250527/kanal-2019378631.html

суэцкий канал

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в мире, суэцкий канал, красное море, египет, абдель фаттах ас-сиси, хамас