Рейтинг@Mail.ru
Доходы Египта от Суэцкого канала могут снизиться из-за йеменских атак - РИА Новости, 04.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:56 04.08.2025
https://ria.ru/20250804/dohody-2033258097.html
Доходы Египта от Суэцкого канала могут снизиться из-за йеменских атак
Доходы Египта от Суэцкого канала могут снизиться из-за йеменских атак - РИА Новости, 04.08.2025
Доходы Египта от Суэцкого канала могут снизиться из-за йеменских атак
Доходы Египта от Суэцкого канала в 2025 году могут снизиться на 66% на фоне продолжения атак йеменского движения "Ансар Аллах" (хуситы) на торговые суда в... РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T13:56:00+03:00
2025-08-04T13:56:00+03:00
в мире
суэцкий канал
красное море
египет
абдель фаттах ас-сиси
хамас
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/1d/1603357164_0:319:3073:2047_1920x0_80_0_0_3eade4a26dcc96de4a9baeb1ea50a5ba.jpg
КАИР, 4 авг – РИА Новости. Доходы Египта от Суэцкого канала в 2025 году могут снизиться на 66% на фоне продолжения атак йеменского движения "Ансар Аллах" (хуситы) на торговые суда в Красном море, заявил РИА Новости глава администрации водной артерии Усама Рабиа, упомянув, что транзитные пошлины были снижены для стимулирования судоходства. Ранее глава МИД Египта Бадр Абдель Аты заявил, что страна потеряла более восьми миллиардов долларов из-за снижения судоходства через Суэцкий канал, вызванного напряженностью в Красном море и Аденском заливе. В мае администрация канала ввела на 90 дней скидки в размере 15% на транзитные сборы для крупных контейнеровозов. "В 2024 году доходы снизились на 66% по сравнению с предыдущим периодом. В этом году прогнозируем схожие показатели: во втором полугодии доходы составят два миллиарда долларов, всего за 2025 год – четыре миллиарда. Ситуация может измениться в лучшую сторону, если хуситы прекратят атаковать торговые корабли в случае достижения сделки о прекращении огня в секторе Газа (между палестинским движением ХАМАС и Израилем – ред.)", - сказал собеседник агентства. По его словам, растущая эскалация в Красном море вынуждает торговые компании выбирать транзитный маршрут через мыс Доброй Надежды в ЮАР, чтобы не подвергать риску членов экипажа и перевозимой груз. При этом для стимулирования торгового морского потока власти приняли решение о снижении транзитных пошлин для отдельной категории кораблей. "Подобная мера позволит ускорить их возращение (на торговый маршрут – ред.). Однако весь процесс связан с проблемами с безопасностью, а не с экономическими издержками. Период послаблений может быть продлен в зависимости от ситуации, а сами таможенные платежи дополнительно сокращены. Вместе с тем дальнейших скидок на пошлины пока ожидать не стоит", - отметил Усама Рабиа. Ранее президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил, что Суэцкий канал ежемесячно теряет 800 миллионов долларов из-за обстановки в регионе. По словам египетского лидера, страна потеряла в 2024 году около семи миллиардов долларов на фоне ситуации в Красном море, доходы Суэцкого канала упали более чем на 60% по сравнению с 2023 годом.
https://ria.ru/20250804/kanal-2033230384.html
https://ria.ru/20250527/kanal-2019378631.html
суэцкий канал
красное море
египет
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/1d/1603357164_26:0:2755:2047_1920x0_80_0_0_fcbf3ddebae0874bc20fb0c955d4b32e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, суэцкий канал, красное море, египет, абдель фаттах ас-сиси, хамас
В мире, Суэцкий канал, Красное море, Египет, Абдель Фаттах ас-Сиси, ХАМАС
Доходы Египта от Суэцкого канала могут снизиться из-за йеменских атак

Доходы Египта от Суэцкого канала могут снизиться на 66% из-за Йемена

© РИА Новости / Ахмед Махмуд | Перейти в медиабанкКорабли, ждущие очереди на вход в Суэцкий канал
Корабли, ждущие очереди на вход в Суэцкий канал - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
© РИА Новости / Ахмед Махмуд
Перейти в медиабанк
Корабли, ждущие очереди на вход в Суэцкий канал. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КАИР, 4 авг – РИА Новости. Доходы Египта от Суэцкого канала в 2025 году могут снизиться на 66% на фоне продолжения атак йеменского движения "Ансар Аллах" (хуситы) на торговые суда в Красном море, заявил РИА Новости глава администрации водной артерии Усама Рабиа, упомянув, что транзитные пошлины были снижены для стимулирования судоходства.
Ранее глава МИД Египта Бадр Абдель Аты заявил, что страна потеряла более восьми миллиардов долларов из-за снижения судоходства через Суэцкий канал, вызванного напряженностью в Красном море и Аденском заливе. В мае администрация канала ввела на 90 дней скидки в размере 15% на транзитные сборы для крупных контейнеровозов.
Корабли, ждущие очереди на вход в Суэцкий канал - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
Суэцкий канал выразил надежду заключить договор с Россией
12:24
"В 2024 году доходы снизились на 66% по сравнению с предыдущим периодом. В этом году прогнозируем схожие показатели: во втором полугодии доходы составят два миллиарда долларов, всего за 2025 год – четыре миллиарда. Ситуация может измениться в лучшую сторону, если хуситы прекратят атаковать торговые корабли в случае достижения сделки о прекращении огня в секторе Газа (между палестинским движением ХАМАС и Израилем – ред.)", - сказал собеседник агентства.
По его словам, растущая эскалация в Красном море вынуждает торговые компании выбирать транзитный маршрут через мыс Доброй Надежды в ЮАР, чтобы не подвергать риску членов экипажа и перевозимой груз. При этом для стимулирования торгового морского потока власти приняли решение о снижении транзитных пошлин для отдельной категории кораблей.
"Подобная мера позволит ускорить их возращение (на торговый маршрут – ред.). Однако весь процесс связан с проблемами с безопасностью, а не с экономическими издержками. Период послаблений может быть продлен в зависимости от ситуации, а сами таможенные платежи дополнительно сокращены. Вместе с тем дальнейших скидок на пошлины пока ожидать не стоит", - отметил Усама Рабиа.
Ранее президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил, что Суэцкий канал ежемесячно теряет 800 миллионов долларов из-за обстановки в регионе. По словам египетского лидера, страна потеряла в 2024 году около семи миллиардов долларов на фоне ситуации в Красном море, доходы Суэцкого канала упали более чем на 60% по сравнению с 2023 годом.
Суэцкий канал - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
Египет закрыл вопрос беспошлинного прохода кораблей США через Суэцкий канал
27 мая, 16:47
 
В миреСуэцкий каналКрасное мореЕгипетАбдель Фаттах ас-СисиХАМАС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала