Рейтинг@Mail.ru
Погибшая в Дербенте туристка оказалась сотрудницей "Газпрома" - РИА Новости, 04.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:15 04.08.2025
https://ria.ru/20250804/derbent-2033282745.html
Погибшая в Дербенте туристка оказалась сотрудницей "Газпрома"
Погибшая в Дербенте туристка оказалась сотрудницей "Газпрома" - РИА Новости, 04.08.2025
Погибшая в Дербенте туристка оказалась сотрудницей "Газпрома"
Туристка из Йошкар-Олы, погибшая из-за падения дерева в Дербенте, оказалась сотрудницей компании "Газпром", сообщается в Telegram-канале газовых компаний Марий... РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T15:15:00+03:00
2025-08-04T15:15:00+03:00
происшествия
россия
дербент
республика дагестан
газпром
йошкар-ола
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/03/2033121245_0:165:1280:885_1920x0_80_0_0_b3273999f5ef91c23379782e79ea772b.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 авг - РИА Новости. Туристка из Йошкар-Олы, погибшая из-за падения дерева в Дербенте, оказалась сотрудницей компании "Газпром", сообщается в Telegram-канале газовых компаний Марий Эл. Ранее СУСК России по Дагестану сообщало, что на территории Джума-мечети в Дербенте дерево упало на трех женщин, одна из которых – жительница Йошар-Олы Елена Краснова – погибла. Две пострадавшие москвички госпитализированы. "Коллектив газовых компаний республики – ООО "Газпром межрегионгаз Йошкар-Ола" и ООО "Газпром газораспределение Йошкар-Ола" - с чувством глубокой печали принял известие о внезапной скоропостижной смерти секретаря руководителя Йошкар-Олинского производственного участка ООО "Газпром газораспределение Йошкар-Ола" Красновой Елены Леонидовны", - говорится в сообщении. Погибшей женщине было 37 лет. "Открытая, добрая, чуткая, всегда активная, отзывчивая и приветливая, поддерживающая все инициативы компании, – такой она останется в памяти коллег… Для нашего коллектива это большая потеря", - отмечается в сообщении. Дербентским межрайонным следственным отделом СУСК России по Дагестану возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц министерства природных ресурсов и экологии региона по части 2 статьи 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека).
https://ria.ru/20250712/samara-2028792445.html
россия
дербент
республика дагестан
йошкар-ола
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/03/2033121245_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_16c47836729727607b198daa13fc78bd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, дербент, республика дагестан, газпром, йошкар-ола
Происшествия, Россия, Дербент, Республика Дагестан, Газпром, Йошкар-Ола
Погибшая в Дербенте туристка оказалась сотрудницей "Газпрома"

Погибшая при падении дерева в Дербенте была сотрудницей "Газпрома" из Йошкар-Олы

© Фото : СУ СК России по Республике Дагестан/TelegramДерево упало в Дербенте у Джума-мечети
Дерево упало в Дербенте у Джума-мечети - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
© Фото : СУ СК России по Республике Дагестан/Telegram
Дерево упало в Дербенте у Джума-мечети
Читать ria.ru в
Дзен
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 авг - РИА Новости. Туристка из Йошкар-Олы, погибшая из-за падения дерева в Дербенте, оказалась сотрудницей компании "Газпром", сообщается в Telegram-канале газовых компаний Марий Эл.
Ранее СУСК России по Дагестану сообщало, что на территории Джума-мечети в Дербенте дерево упало на трех женщин, одна из которых – жительница Йошар-Олы Елена Краснова – погибла. Две пострадавшие москвички госпитализированы.
«
"Коллектив газовых компаний республики – ООО "Газпром межрегионгаз Йошкар-Ола" и ООО "Газпром газораспределение Йошкар-Ола" - с чувством глубокой печали принял известие о внезапной скоропостижной смерти секретаря руководителя Йошкар-Олинского производственного участка ООО "Газпром газораспределение Йошкар-Ола" Красновой Елены Леонидовны", - говорится в сообщении.
Погибшей женщине было 37 лет. "Открытая, добрая, чуткая, всегда активная, отзывчивая и приветливая, поддерживающая все инициативы компании, – такой она останется в памяти коллег… Для нашего коллектива это большая потеря", - отмечается в сообщении.
Дербентским межрайонным следственным отделом СУСК России по Дагестану возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц министерства природных ресурсов и экологии региона по части 2 статьи 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека).
Фельдшер станции скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 12.07.2025
В Самаре ураганный ветер повалил дерево на палатку с людьми, есть погибшие
12 июля, 18:59
 
ПроисшествияРоссияДербентРеспублика ДагестанГазпромЙошкар-Ола
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала