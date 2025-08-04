https://ria.ru/20250804/derbent-2033282745.html
Погибшая в Дербенте туристка оказалась сотрудницей "Газпрома"
Погибшая в Дербенте туристка оказалась сотрудницей "Газпрома" - РИА Новости, 04.08.2025
Погибшая в Дербенте туристка оказалась сотрудницей "Газпрома"
Туристка из Йошкар-Олы, погибшая из-за падения дерева в Дербенте, оказалась сотрудницей компании "Газпром", сообщается в Telegram-канале газовых компаний Марий... РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T15:15:00+03:00
2025-08-04T15:15:00+03:00
2025-08-04T15:15:00+03:00
происшествия
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дербент
республика дагестан
газпром
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 авг - РИА Новости. Туристка из Йошкар-Олы, погибшая из-за падения дерева в Дербенте, оказалась сотрудницей компании "Газпром", сообщается в Telegram-канале газовых компаний Марий Эл. Ранее СУСК России по Дагестану сообщало, что на территории Джума-мечети в Дербенте дерево упало на трех женщин, одна из которых – жительница Йошар-Олы Елена Краснова – погибла. Две пострадавшие москвички госпитализированы. "Коллектив газовых компаний республики – ООО "Газпром межрегионгаз Йошкар-Ола" и ООО "Газпром газораспределение Йошкар-Ола" - с чувством глубокой печали принял известие о внезапной скоропостижной смерти секретаря руководителя Йошкар-Олинского производственного участка ООО "Газпром газораспределение Йошкар-Ола" Красновой Елены Леонидовны", - говорится в сообщении. Погибшей женщине было 37 лет. "Открытая, добрая, чуткая, всегда активная, отзывчивая и приветливая, поддерживающая все инициативы компании, – такой она останется в памяти коллег… Для нашего коллектива это большая потеря", - отмечается в сообщении. Дербентским межрайонным следственным отделом СУСК России по Дагестану возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц министерства природных ресурсов и экологии региона по части 2 статьи 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека).
https://ria.ru/20250712/samara-2028792445.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, дербент, республика дагестан, газпром, йошкар-ола
Происшествия, Россия, Дербент, Республика Дагестан, Газпром, Йошкар-Ола
Погибшая в Дербенте туристка оказалась сотрудницей "Газпрома"
Погибшая при падении дерева в Дербенте была сотрудницей "Газпрома" из Йошкар-Олы