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Полтора миллиона россиян установили приложение "Радар.НФ" - РИА Новости, 04.08.2025
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16:56 04.08.2025
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Полтора миллиона россиян установили приложение "Радар.НФ"
Полтора миллиона россиян установили приложение "Радар.НФ" - РИА Новости, 04.08.2025
Полтора миллиона россиян установили приложение "Радар.НФ"
Более 1,5 миллиона россиян установили мобильное приложение Народного фронта "Радар.НФ" для экстренного реагирования на БПЛА, сообщили РИА Новости в пресс-службе РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T16:56:00+03:00
2025-08-04T16:56:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
москва
московская область (подмосковье)
санкт-петербург
общество
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Более 1,5 миллиона россиян установили мобильное приложение Народного фронта "Радар.НФ" для экстренного реагирования на БПЛА, сообщили РИА Новости в пресс-службе движения. "Более 1,5 миллиона россиян установили мобильное приложение "Радар.НФ", разработанное Народным фронтом, для экстренного реагирования на замеченные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) и диверсионные группы", - рассказали в пресс-службе. В "Народном фронте отметили", что чаще всего приложение устанавливают жители Москвы и Московской области – более 446 тысяч установок, Санкт-Петербурга и Ленинградской области – более 106 тысяч скачиваний, Краснодарского края – более 70 тысяч. Как уточнили в пресс-службе, ранее у "Радар. НФ" вышло обновление, благодаря которому пользователь может отправлять сигналы в компетентные органы, даже если у него нет доступа к интернету. Новая функция уже доступна в RuStore и на сайте. Сигнал передается по SMS, разделы гражданской обороны также можно просматривать в оффлайн-режиме. Мобильное приложение "Радар.НФ" запустил в августе 2023 года "Народный фронт" для экстренного реагирования на замеченные беспилотники и представляющие угрозу события. Оно позволяет в два нажатия извещать о возможной чрезвычайной ситуации: если пользователи приложения заметят БПЛА, ракеты, взрывы, подозрительные группы людей, они могут уведомить об этом через приложение. Сигнал пользователя будет немедленно направлен в федеральные службы для проверки и принятия мер.
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безопасность, москва, московская область (подмосковье), санкт-петербург, общество
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Москва, Московская область (Подмосковье), Санкт-Петербург, Общество
Полтора миллиона россиян установили приложение "Радар.НФ"

Более 1,5 миллиона россиян установили мобильное приложение "Радар.НФ"

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкПисьмо на экране телефона от сервиса "Госуслуги" с призывом использовать приложение "Радар. НФ"
Письмо на экране телефона от сервиса Госуслуги с призывом использовать приложение Радар. НФ - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Письмо на экране телефона от сервиса "Госуслуги" с призывом использовать приложение "Радар. НФ". Архивное фото
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Более 1,5 миллиона россиян установили мобильное приложение Народного фронта "Радар.НФ" для экстренного реагирования на БПЛА, сообщили РИА Новости в пресс-службе движения.
"Более 1,5 миллиона россиян установили мобильное приложение "Радар.НФ", разработанное Народным фронтом, для экстренного реагирования на замеченные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) и диверсионные группы", - рассказали в пресс-службе.
В "Народном фронте отметили", что чаще всего приложение устанавливают жители Москвы и Московской области – более 446 тысяч установок, Санкт-Петербурга и Ленинградской области – более 106 тысяч скачиваний, Краснодарского края – более 70 тысяч.
Как уточнили в пресс-службе, ранее у "Радар. НФ" вышло обновление, благодаря которому пользователь может отправлять сигналы в компетентные органы, даже если у него нет доступа к интернету. Новая функция уже доступна в RuStore и на сайте. Сигнал передается по SMS, разделы гражданской обороны также можно просматривать в оффлайн-режиме.
Мобильное приложение "Радар.НФ" запустил в августе 2023 года "Народный фронт" для экстренного реагирования на замеченные беспилотники и представляющие угрозу события. Оно позволяет в два нажатия извещать о возможной чрезвычайной ситуации: если пользователи приложения заметят БПЛА, ракеты, взрывы, подозрительные группы людей, они могут уведомить об этом через приложение. Сигнал пользователя будет немедленно направлен в федеральные службы для проверки и принятия мер.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьМоскваМосковская область (Подмосковье)Санкт-ПетербургОбщество
 
 
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