На фестивале "Таврида.АРТ" представили 300 сценарных заявок об СВО

Кириенко: 300 сценарных идей представили киноэкспертам на фестивале Таврида.АРТ
"Таврида.АРТ" — крупнейшее событие в России, посвященное молодому искусству.
"Таврида.АРТ" — крупнейшее событие в России, посвященное молодому искусству.
Фестиваль проходит между мысом Меганом имысом Алчак в районе крымского Судака.
Фестиваль проходит между мысом Меганом имысом Алчак в районе крымского Судака.
В мероприятии принимают участие 20 тысяч человек, а число зрителей достигло 250 000.
В мероприятии принимают участие 20 тысяч человек, а число зрителей достигло 250 000.
На пяти фестивальных сценах выступили исполнители разных стилей и жанров. Свои хиты исполнили группа "Звери", "Моя Мишель", 25/17. Также в программе: ST, группа "Пелагея", "Комната культуры", Beautiful Boys, VLADA MIRAVI.
На пяти фестивальных сценах выступили исполнители разных стилей и жанров. Свои хиты исполнили группа "Звери", "Моя Мишель", 25/17. Также в программе: ST, группа "Пелагея", "Комната культуры", Beautiful Boys, VLADA MIRAVI.
Гости увидели и музыкальную мультимедийную постановку "Плечом к плечу: искусство и Победа", приуроченную к 80-летию Великой Победы, где на сцене ожили истории великих артистов — тех, кто был на фронте и выступал перед военнослужащими, поддерживая боевой дух через творчество.
Гости увидели и музыкальную мультимедийную постановку "Плечом к плечу: искусство и Победа", приуроченную к 80-летию Великой Победы, где на сцене ожили истории великих артистов — тех, кто был на фронте и выступал перед военнослужащими, поддерживая боевой дух через творчество.
Любители уличного искусства стали свидетелями перформанса команды стрит-арт художников, которые создали мурал вдоль береговой линии. А набережная "Вдохновения" стала сценой для самых массовых событий: грандиозного закатного пленэра "Золотой час", акции "Рисуем на асфальте вместе" и фестиваля воздушных змеев.
Любители уличного искусства стали свидетелями перформанса команды стрит-арт художников, которые создали мурал вдоль береговой линии. А набережная "Вдохновения" стала сценой для самых массовых событий: грандиозного закатного пленэра "Золотой час", акции "Рисуем на асфальте вместе" и фестиваля воздушных змеев.
Впервые на площадке фестиваля развернулась большая книжная ярмарка "Таврида.АРТ". Ее главной темой стал Великий шёлковый путь — древнейший маршрут, на котором происходил обмен научными и философскими идеями.
Впервые на площадке фестиваля развернулась большая книжная ярмарка "Таврида.АРТ". Ее главной темой стал Великий шёлковый путь — древнейший маршрут, на котором происходил обмен научными и философскими идеями.
В этом году на территории фестивальной площадки в честь перекрестного Года культур России и Китая появилась новая локация "Чайна-таун", которая познакомила аудиторию фестиваля с культурой Поднебесной.
В этом году на территории фестивальной площадки в честь перекрестного Года культур России и Китая появилась новая локация "Чайна-таун", которая познакомила аудиторию фестиваля с культурой Поднебесной.
"Таврида.АРТ" — крупнейшее событие в России, посвященное молодому искусству.
Фестиваль проходит между мысом Меганом имысом Алчак в районе крымского Судака.
В мероприятии принимают участие 20 тысяч человек, а число зрителей достигло 250 000.
На пяти фестивальных сценах выступили исполнители разных стилей и жанров. Свои хиты исполнили группа "Звери", "Моя Мишель", 25/17. Также в программе: ST, группа "Пелагея", "Комната культуры", Beautiful Boys, VLADA MIRAVI.
Гости увидели и музыкальную мультимедийную постановку "Плечом к плечу: искусство и Победа", приуроченную к 80-летию Великой Победы, где на сцене ожили истории великих артистов — тех, кто был на фронте и выступал перед военнослужащими, поддерживая боевой дух через творчество.
Любители уличного искусства стали свидетелями перформанса команды стрит-арт художников, которые создали мурал вдоль береговой линии. А набережная "Вдохновения" стала сценой для самых массовых событий: грандиозного закатного пленэра "Золотой час", акции "Рисуем на асфальте вместе" и фестиваля воздушных змеев.
Впервые на площадке фестиваля развернулась большая книжная ярмарка "Таврида.АРТ". Ее главной темой стал Великий шёлковый путь — древнейший маршрут, на котором происходил обмен научными и философскими идеями.
В этом году на территории фестивальной площадки в честь перекрестного Года культур России и Китая появилась новая локация "Чайна-таун", которая познакомила аудиторию фестиваля с культурой Поднебесной.