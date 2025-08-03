https://ria.ru/20250803/tavridaart-2033142302.html

На фестивале "Таврида.АРТ" представили 300 сценарных заявок об СВО

На фестивале "Таврида.АРТ" представили 300 сценарных заявок об СВО - РИА Новости, 03.08.2025

На фестивале "Таврида.АРТ" представили 300 сценарных заявок об СВО

Число сценарных заявок и идей на питчинге в рамках фестиваля "Таврида.АРТ" в Крыму достигло 300, заявил первый заместитель руководителя администрации президента РИА Новости, 03.08.2025

2025-08-03T21:37:00+03:00

2025-08-03T21:37:00+03:00

2025-08-03T21:37:00+03:00

культура

республика крым

россия

сергей кириенко

фестиваль "таврида — арт"

спецоперация

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/03/2033086402_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e79b05c4ac1a652947a5e80a440b10c7.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг - РИА Новости. Число сценарных заявок и идей на питчинге в рамках фестиваля "Таврида.АРТ" в Крыму достигло 300, заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. В рамках Фестиваля молодого искусства "Таврида.АРТ" в Крыму состоялся главный в стране питчинг военно-патриотического кино. Свои идеи экспертному совету в лице государственных деятелей, представителей фондов и грантодателей, а также руководителей крупнейших медиахолдингов и кинопроизводственных компаний представили как молодые авторы, так и опытные мэтры киноиндустрии. "Не первый год проходит представление сценарных заявок. Три года назад таких заявок насчитывалось – даже за десяток с трудом они переваливали. Большое количество фильмов, которые здесь представлялись как идеи, это уже фильмы, которые посмотрели миллионы россиян. Вчера проходило очередное представление, было 300 заявок. Причем представлены все продюсерские команды, телевизионные каналы, все онлайн платформы – более 40 производителей и 300 проектов, которые вынесены на их суд. Причем скажу, что 30-40 из них – очень сильные", - сказал журналистам Кириенко. Практически все представленные идеи основаны на реальных историях и касаются темы специальной военной операции, авторы потенциальных художественных и документальных фильмов и сериалов рассказывают об участниках СВО, сражающихся на фронте, о ветеранах спецоперации, военных медиках, волонтёрах, спасателях и многих других людях, чьих жизней и судеб коснулись события СВО. С пятницы по воскресенье в Крыму в седьмой раз проходит фестиваль молодого искусства "Таврида.АРТ". Программа включает пять направлений: музыка, театр, изобразительное искусство, кино и шоу. На площадке фестиваля молодые художники, музыканты, актеры, режиссеры создают творческие произведения, отражающие традиционные духовно-нравственные ценности и любовь к Родине.

https://ria.ru/20250802/kirienko-2032936751.html

республика крым

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

республика крым, россия, сергей кириенко, фестиваль "таврида — арт", спецоперация