Рейтинг@Mail.ru
На фестивале "Таврида.АРТ" представили 300 сценарных заявок об СВО - РИА Новости, 03.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
21:37 03.08.2025
https://ria.ru/20250803/tavridaart-2033142302.html
На фестивале "Таврида.АРТ" представили 300 сценарных заявок об СВО
На фестивале "Таврида.АРТ" представили 300 сценарных заявок об СВО - РИА Новости, 03.08.2025
На фестивале "Таврида.АРТ" представили 300 сценарных заявок об СВО
Число сценарных заявок и идей на питчинге в рамках фестиваля "Таврида.АРТ" в Крыму достигло 300, заявил первый заместитель руководителя администрации президента РИА Новости, 03.08.2025
2025-08-03T21:37:00+03:00
2025-08-03T21:37:00+03:00
культура
республика крым
россия
сергей кириенко
фестиваль "таврида — арт"
спецоперация
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/03/2033086402_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e79b05c4ac1a652947a5e80a440b10c7.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг - РИА Новости. Число сценарных заявок и идей на питчинге в рамках фестиваля "Таврида.АРТ" в Крыму достигло 300, заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. В рамках Фестиваля молодого искусства "Таврида.АРТ" в Крыму состоялся главный в стране питчинг военно-патриотического кино. Свои идеи экспертному совету в лице государственных деятелей, представителей фондов и грантодателей, а также руководителей крупнейших медиахолдингов и кинопроизводственных компаний представили как молодые авторы, так и опытные мэтры киноиндустрии. "Не первый год проходит представление сценарных заявок. Три года назад таких заявок насчитывалось – даже за десяток с трудом они переваливали. Большое количество фильмов, которые здесь представлялись как идеи, это уже фильмы, которые посмотрели миллионы россиян. Вчера проходило очередное представление, было 300 заявок. Причем представлены все продюсерские команды, телевизионные каналы, все онлайн платформы – более 40 производителей и 300 проектов, которые вынесены на их суд. Причем скажу, что 30-40 из них – очень сильные", - сказал журналистам Кириенко. Практически все представленные идеи основаны на реальных историях и касаются темы специальной военной операции, авторы потенциальных художественных и документальных фильмов и сериалов рассказывают об участниках СВО, сражающихся на фронте, о ветеранах спецоперации, военных медиках, волонтёрах, спасателях и многих других людях, чьих жизней и судеб коснулись события СВО. С пятницы по воскресенье в Крыму в седьмой раз проходит фестиваль молодого искусства "Таврида.АРТ". Программа включает пять направлений: музыка, театр, изобразительное искусство, кино и шоу. На площадке фестиваля молодые художники, музыканты, актеры, режиссеры создают творческие произведения, отражающие традиционные духовно-нравственные ценности и любовь к Родине.
https://ria.ru/20250802/kirienko-2032936751.html
республика крым
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/03/2033086402_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_13e592abea1a7f29f4e4ed21b5081ca6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
республика крым, россия, сергей кириенко, фестиваль "таврида — арт", спецоперация
Культура, Республика Крым, Россия, Сергей Кириенко, Фестиваль "Таврида — АРТ", Спецоперация
На фестивале "Таврида.АРТ" представили 300 сценарных заявок об СВО

Кириенко: 300 сценарных идей представили киноэкспертам на фестивале Таврида.АРТ

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкФестиваль молодого искусства "Таврида.АРТ" 2025 в Крыму
Фестиваль молодого искусства Таврида.АРТ 2025 в Крыму - РИА Новости, 1920, 03.08.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Фестиваль молодого искусства "Таврида.АРТ" 2025 в Крыму
Читать ria.ru в
Дзен
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг - РИА Новости. Число сценарных заявок и идей на питчинге в рамках фестиваля "Таврида.АРТ" в Крыму достигло 300, заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.
В рамках Фестиваля молодого искусства "Таврида.АРТ" в Крыму состоялся главный в стране питчинг военно-патриотического кино. Свои идеи экспертному совету в лице государственных деятелей, представителей фондов и грантодателей, а также руководителей крупнейших медиахолдингов и кинопроизводственных компаний представили как молодые авторы, так и опытные мэтры киноиндустрии.
Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко - РИА Новости, 1920, 02.08.2025
Кириенко назвал главную тайну фестиваля "Таврида.АРТ"
2 августа, 02:37
«
"Не первый год проходит представление сценарных заявок. Три года назад таких заявок насчитывалось – даже за десяток с трудом они переваливали. Большое количество фильмов, которые здесь представлялись как идеи, это уже фильмы, которые посмотрели миллионы россиян. Вчера проходило очередное представление, было 300 заявок. Причем представлены все продюсерские команды, телевизионные каналы, все онлайн платформы – более 40 производителей и 300 проектов, которые вынесены на их суд. Причем скажу, что 30-40 из них – очень сильные", - сказал журналистам Кириенко.
Практически все представленные идеи основаны на реальных историях и касаются темы специальной военной операции, авторы потенциальных художественных и документальных фильмов и сериалов рассказывают об участниках СВО, сражающихся на фронте, о ветеранах спецоперации, военных медиках, волонтёрах, спасателях и многих других людях, чьих жизней и судеб коснулись события СВО.
С пятницы по воскресенье в Крыму в седьмой раз проходит фестиваль молодого искусства "Таврида.АРТ". Программа включает пять направлений: музыка, театр, изобразительное искусство, кино и шоу. На площадке фестиваля молодые художники, музыканты, актеры, режиссеры создают творческие произведения, отражающие традиционные духовно-нравственные ценности и любовь к Родине.
Грандиозные концерты и масштабные инсталляции: "Таврида.АРТ" в Крыму
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

"Таврида.АРТ" — крупнейшее событие в России, посвященное молодому искусству.

Фестиваль молодого искусства Таврида.АРТ 2025 в Крыму

"Таврида.АРТ" — крупнейшее событие в России, посвященное молодому искусству.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
1 из 10
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

Фестиваль проходит между мысом Меганом имысом Алчак в районе крымского Судака.

Фестиваль молодого искусства Таврида.АРТ 2025 в Крыму

Фестиваль проходит между мысом Меганом имысом Алчак в районе крымского Судака.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
2 из 10
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

В мероприятии принимают участие 20 тысяч человек, а число зрителей достигло 250 000.

Фестиваль молодого искусства Таврида.АРТ 2025 в Крыму

В мероприятии принимают участие 20 тысяч человек, а число зрителей достигло 250 000.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
3 из 10
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

На фото: участники фестиваля.

Фестиваль молодого искусства Таврида.АРТ 2025 в Крыму

На фото: участники фестиваля.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
4 из 10
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

На пяти фестивальных сценах выступили исполнители разных стилей и жанров. Свои хиты исполнили группа "Звери", "Моя Мишель", 25/17. Также в программе: ST, группа "Пелагея", "Комната культуры", Beautiful Boys, VLADA MIRAVI.

Фестиваль молодого искусства Таврида.АРТ 2025 в Крыму

На пяти фестивальных сценах выступили исполнители разных стилей и жанров. Свои хиты исполнили группа "Звери", "Моя Мишель", 25/17. Также в программе: ST, группа "Пелагея", "Комната культуры", Beautiful Boys, VLADA MIRAVI.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
5 из 10
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

Гости увидели и музыкальную мультимедийную постановку "Плечом к плечу: искусство и Победа", приуроченную к 80-летию Великой Победы, где на сцене ожили истории великих артистов — тех, кто был на фронте и выступал перед военнослужащими, поддерживая боевой дух через творчество.

Фестиваль молодого искусства Таврида.АРТ 2025 в Крыму

Гости увидели и музыкальную мультимедийную постановку "Плечом к плечу: искусство и Победа", приуроченную к 80-летию Великой Победы, где на сцене ожили истории великих артистов — тех, кто был на фронте и выступал перед военнослужащими, поддерживая боевой дух через творчество.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
6 из 10
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

Любители уличного искусства стали свидетелями перформанса команды стрит-арт художников, которые создали мурал вдоль береговой линии. А набережная "Вдохновения" стала сценой для самых массовых событий: грандиозного закатного пленэра "Золотой час", акции "Рисуем на асфальте вместе" и фестиваля воздушных змеев.

Фестиваль молодого искусства Таврида.АРТ 2025 в Крыму

Любители уличного искусства стали свидетелями перформанса команды стрит-арт художников, которые создали мурал вдоль береговой линии. А набережная "Вдохновения" стала сценой для самых массовых событий: грандиозного закатного пленэра "Золотой час", акции "Рисуем на асфальте вместе" и фестиваля воздушных змеев.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
7 из 10
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

На фото: участница фестиваля.

Фестиваль молодого искусства Таврида.АРТ 2025 в Крыму

На фото: участница фестиваля.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
8 из 10
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

Впервые на площадке фестиваля развернулась большая книжная ярмарка "Таврида.АРТ". Ее главной темой стал Великий шёлковый путь — древнейший маршрут, на котором происходил обмен научными и философскими идеями.

Фестиваль молодого искусства Таврида.АРТ 2025 в Крыму

Впервые на площадке фестиваля развернулась большая книжная ярмарка "Таврида.АРТ". Ее главной темой стал Великий шёлковый путь — древнейший маршрут, на котором происходил обмен научными и философскими идеями.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
9 из 10
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

В этом году на территории фестивальной площадки в честь перекрестного Года культур России и Китая появилась новая локация "Чайна-таун", которая познакомила аудиторию фестиваля с культурой Поднебесной.

Фестиваль молодого искусства Таврида.АРТ 2025 в Крыму

В этом году на территории фестивальной площадки в честь перекрестного Года культур России и Китая появилась новая локация "Чайна-таун", которая познакомила аудиторию фестиваля с культурой Поднебесной.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
10 из 10

"Таврида.АРТ" — крупнейшее событие в России, посвященное молодому искусству.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
1 из 10

Фестиваль проходит между мысом Меганом имысом Алчак в районе крымского Судака.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
2 из 10

В мероприятии принимают участие 20 тысяч человек, а число зрителей достигло 250 000.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
3 из 10

На фото: участники фестиваля.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
4 из 10

На пяти фестивальных сценах выступили исполнители разных стилей и жанров. Свои хиты исполнили группа "Звери", "Моя Мишель", 25/17. Также в программе: ST, группа "Пелагея", "Комната культуры", Beautiful Boys, VLADA MIRAVI.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
5 из 10

Гости увидели и музыкальную мультимедийную постановку "Плечом к плечу: искусство и Победа", приуроченную к 80-летию Великой Победы, где на сцене ожили истории великих артистов — тех, кто был на фронте и выступал перед военнослужащими, поддерживая боевой дух через творчество.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
6 из 10

Любители уличного искусства стали свидетелями перформанса команды стрит-арт художников, которые создали мурал вдоль береговой линии. А набережная "Вдохновения" стала сценой для самых массовых событий: грандиозного закатного пленэра "Золотой час", акции "Рисуем на асфальте вместе" и фестиваля воздушных змеев.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
7 из 10

На фото: участница фестиваля.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
8 из 10

Впервые на площадке фестиваля развернулась большая книжная ярмарка "Таврида.АРТ". Ее главной темой стал Великий шёлковый путь — древнейший маршрут, на котором происходил обмен научными и философскими идеями.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
9 из 10

В этом году на территории фестивальной площадки в честь перекрестного Года культур России и Китая появилась новая локация "Чайна-таун", которая познакомила аудиторию фестиваля с культурой Поднебесной.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
10 из 10
 
КультураРеспублика КрымРоссияСергей КириенкоФестиваль "Таврида — АРТ"Спецоперация
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала