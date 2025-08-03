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Грандиозные концерты и масштабные инсталляции: "Таврида.АРТ" в Крыму - РИА Новости, 03.08.2025
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16:55 03.08.2025
https://ria.ru/20250803/tavrida-2033088921.html
Грандиозные концерты и масштабные инсталляции: "Таврида.АРТ" в Крыму
Грандиозные концерты и масштабные инсталляции: "Таврида.АРТ" в Крыму - РИА Новости, 03.08.2025
Грандиозные концерты и масштабные инсталляции: "Таврида.АРТ" в Крыму
РИА Новости, 03.08.2025
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россия
судак
фестиваль "таврида — арт"
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фото, фото, россия, судак, фестиваль "таврида — арт"
Фото, Россия, Судак, Фестиваль "Таврида — АРТ"

Грандиозные концерты и масштабные инсталляции: "Таврида.АРТ" в Крыму

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© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

"Таврида.АРТ" — крупнейшее событие в России, посвященное молодому искусству.

Фестиваль молодого искусства Таврида.АРТ 2025 в Крыму

"Таврида.АРТ" — крупнейшее событие в России, посвященное молодому искусству.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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1 из 10
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

Фестиваль проходит между мысом Меганом имысом Алчак в районе крымского Судака.

Фестиваль молодого искусства Таврида.АРТ 2025 в Крыму

Фестиваль проходит между мысом Меганом имысом Алчак в районе крымского Судака.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

В мероприятии принимают участие 20 тысяч человек, а число зрителей достигло 250 000.

Фестиваль молодого искусства Таврида.АРТ 2025 в Крыму

В мероприятии принимают участие 20 тысяч человек, а число зрителей достигло 250 000.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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3 из 10
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

На фото: участники фестиваля.

Фестиваль молодого искусства Таврида.АРТ 2025 в Крыму

На фото: участники фестиваля.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

На пяти фестивальных сценах выступили исполнители разных стилей и жанров. Свои хиты исполнили группа "Звери", "Моя Мишель", 25/17. Также в программе: ST, группа "Пелагея", "Комната культуры", Beautiful Boys, VLADA MIRAVI.

Фестиваль молодого искусства Таврида.АРТ 2025 в Крыму

На пяти фестивальных сценах выступили исполнители разных стилей и жанров. Свои хиты исполнили группа "Звери", "Моя Мишель", 25/17. Также в программе: ST, группа "Пелагея", "Комната культуры", Beautiful Boys, VLADA MIRAVI.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

Гости увидели и музыкальную мультимедийную постановку "Плечом к плечу: искусство и Победа", приуроченную к 80-летию Великой Победы, где на сцене ожили истории великих артистов — тех, кто был на фронте и выступал перед военнослужащими, поддерживая боевой дух через творчество.

Фестиваль молодого искусства Таврида.АРТ 2025 в Крыму

Гости увидели и музыкальную мультимедийную постановку "Плечом к плечу: искусство и Победа", приуроченную к 80-летию Великой Победы, где на сцене ожили истории великих артистов — тех, кто был на фронте и выступал перед военнослужащими, поддерживая боевой дух через творчество.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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6 из 10
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

Любители уличного искусства стали свидетелями перформанса команды стрит-арт художников, которые создали мурал вдоль береговой линии. А набережная "Вдохновения" стала сценой для самых массовых событий: грандиозного закатного пленэра "Золотой час", акции "Рисуем на асфальте вместе" и фестиваля воздушных змеев.

Фестиваль молодого искусства Таврида.АРТ 2025 в Крыму

Любители уличного искусства стали свидетелями перформанса команды стрит-арт художников, которые создали мурал вдоль береговой линии. А набережная "Вдохновения" стала сценой для самых массовых событий: грандиозного закатного пленэра "Золотой час", акции "Рисуем на асфальте вместе" и фестиваля воздушных змеев.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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7 из 10
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

На фото: участница фестиваля.

Фестиваль молодого искусства Таврида.АРТ 2025 в Крыму

На фото: участница фестиваля.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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8 из 10
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

Впервые на площадке фестиваля развернулась большая книжная ярмарка "Таврида.АРТ". Ее главной темой стал Великий шёлковый путь — древнейший маршрут, на котором происходил обмен научными и философскими идеями.

Фестиваль молодого искусства Таврида.АРТ 2025 в Крыму

Впервые на площадке фестиваля развернулась большая книжная ярмарка "Таврида.АРТ". Ее главной темой стал Великий шёлковый путь — древнейший маршрут, на котором происходил обмен научными и философскими идеями.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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9 из 10
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

В этом году на территории фестивальной площадки в честь перекрестного Года культур России и Китая появилась новая локация "Чайна-таун", которая познакомила аудиторию фестиваля с культурой Поднебесной.

Фестиваль молодого искусства Таврида.АРТ 2025 в Крыму

В этом году на территории фестивальной площадки в честь перекрестного Года культур России и Китая появилась новая локация "Чайна-таун", которая познакомила аудиторию фестиваля с культурой Поднебесной.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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10 из 10
 
ФотоРоссияСудакФестиваль "Таврида — АРТ"
 
 
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