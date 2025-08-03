Грандиозные концерты и масштабные инсталляции: "Таврида.АРТ" в Крыму

Гости увидели и музыкальную мультимедийную постановку "Плечом к плечу: искусство и Победа", приуроченную к 80-летию Великой Победы, где на сцене ожили истории великих артистов — тех, кто был на фронте и выступал перед военнослужащими, поддерживая боевой дух через творчество.