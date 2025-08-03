https://ria.ru/20250803/rossiya-2033139086.html

В Дагестане возбудили дело после гибели туристки

В Дагестане возбудили дело после гибели туристки - РИА Новости, 03.08.2025

В Дагестане возбудили дело после гибели туристки

Уголовное дело о халатности должностных лиц министерства природных ресурсов и экологии Дагестана возбуждено в регионе из-за гибели туристки в Дербенте, сообщает РИА Новости, 03.08.2025

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2025-08-03T21:03:00+03:00

происшествия

дербент

россия

республика дагестан

следственный комитет россии (ск рф)

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МАХАЧКАЛА, 3 авг — РИА Новости. Уголовное дело о халатности должностных лиц министерства природных ресурсов и экологии Дагестана возбуждено в регионе из-за гибели туристки в Дербенте, сообщает следственное управление СК России по республике. Ранее управление сообщало о том, что на территории Джума-мечети в Дербенте дерево упало на трех женщин, одна из которых погибла. По информации главы Дербента Ханлара Пашабекова, погибшая и двое пострадавших - туристы из Йошкар-Олы и Москвы. Пострадавшие госпитализированы в городскую больницу, угрозы для их жизни нет. "Дербентским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Дагестан возбуждено уголовное дело по факту халатности должностных лиц министерства природных ресурсов и экологии РД по части 2 статьи 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека)", — говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250502/zaderzhanie-2014696843.html

дербент

россия

республика дагестан

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происшествия, дербент, россия, республика дагестан, следственный комитет россии (ск рф)