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Белозеров рассказал о строительстве высокоскоростной железной магистрали - РИА Новости, 03.08.2025
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17:30 03.08.2025
https://ria.ru/20250803/rossiya-2033116764.html
Белозеров рассказал о строительстве высокоскоростной железной магистрали
Белозеров рассказал о строительстве высокоскоростной железной магистрали - РИА Новости, 03.08.2025
Белозеров рассказал о строительстве высокоскоростной железной магистрали
Строительство первой в России высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) даст возможность стране выйти на абсолютно новый уровень, сообщил генеральный... РИА Новости, 03.08.2025
2025-08-03T17:30:00+03:00
2025-08-03T17:30:00+03:00
россия
москва
санкт-петербург
олег белозеров
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Строительство первой в России высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) даст возможность стране выйти на абсолютно новый уровень, сообщил генеральный директор РЖД Олег Белозеров. Он напомнил, что РЖД принимают участие в строительстве первой в стране ВСМ Москва - Санкт-Петербург. "Мы участвуем в строительстве первого участка высокоскростной магистрали по поручению президента, который даст возможность выйти нам как величайшей железнодорожной стране на абсолютно новый уровень. Мы уверены, что это будет наш поезд, это будет наша инфраструктура, мы опять будем независимы и мы будем лучше", - сказал глава РЖД в воскресенье журналистам в рамках Дня железнодорожника. День железнодорожника отмечается в России в первое воскресенье августа. В этом году дата приходится на 3 августа. Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Пока в России таких дорог нет. Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Петербургом. Дорога будет полностью запущена в 2028 году. Время в пути между Москвой и Санкт-Петербургом составит 2 часа 15 минут.
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россия, москва, санкт-петербург, олег белозеров, ржд, общество
Россия, Москва, Санкт-Петербург, Олег Белозеров, РЖД, Общество
Белозеров рассказал о строительстве высокоскоростной железной магистрали

Белозеров: строительство ВСМ позволит России выйти на абсолютно новый уровень

© Фото : пресс-служба РЖДГенеральный директор РЖД Олег Белозеров
Генеральный директор РЖД Олег Белозеров - РИА Новости, 1920, 03.08.2025
© Фото : пресс-служба РЖД
Генеральный директор РЖД Олег Белозеров. Архивное фото
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Строительство первой в России высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) даст возможность стране выйти на абсолютно новый уровень, сообщил генеральный директор РЖД Олег Белозеров.
Он напомнил, что РЖД принимают участие в строительстве первой в стране ВСМ Москва - Санкт-Петербург.
"Мы участвуем в строительстве первого участка высокоскростной магистрали по поручению президента, который даст возможность выйти нам как величайшей железнодорожной стране на абсолютно новый уровень. Мы уверены, что это будет наш поезд, это будет наша инфраструктура, мы опять будем независимы и мы будем лучше", - сказал глава РЖД в воскресенье журналистам в рамках Дня железнодорожника.
День железнодорожника отмечается в России в первое воскресенье августа. В этом году дата приходится на 3 августа.
Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Пока в России таких дорог нет. Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Петербургом. Дорога будет полностью запущена в 2028 году. Время в пути между Москвой и Санкт-Петербургом составит 2 часа 15 минут.
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РоссияМоскваСанкт-ПетербургОлег БелозеровРЖДОбщество
 
 
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