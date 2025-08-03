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В Петербурге двоих мужчин задержали за жарку еды на Вечном огне
В Петербурге двоих мужчин задержали за жарку еды на Вечном огне - РИА Новости, 03.08.2025
В Петербурге двоих мужчин задержали за жарку еды на Вечном огне
Два брата доставлены в полицию после сообщения о том, что мужчины жарят еду на мемориале Вечный огонь на Марсовом поле в Санкт-Петербурге, сообщили РИА Новости... РИА Новости, 03.08.2025
2025-08-03T20:48:00+03:00
2025-08-03T20:48:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 авг – РИА Новости. Два брата доставлены в полицию после сообщения о том, что мужчины жарят еду на мемориале Вечный огонь на Марсовом поле в Санкт-Петербурге, сообщили РИА Новости в оперативных службах. Как рассказал собеседник агентства, в субботу в полицию поступило сообщение о том, что неизвестные поджаривают еду у мемориала Вечный огонь. Эта информация была подтверждена и записью с камер видеонаблюдения. "Сотрудники угрозыска установили лиц, причастных к инциденту – мужчину 40 лет и его брата 36 лет. Оба доставлены в отдел полиции для разбирательства", – сказал источник. Он добавил, что в настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Комментарием ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области по поводу этого инцидента РИА Новости пока не располагает. По данным интернет-газеты "Фонтанка", мужчины на Вечном огне поджаривали хлеб. Затем они покинули мемориал на электросамокатах.
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происшествия, санкт-петербург, ленинградская область
Происшествия, Санкт-Петербург, Ленинградская область
В Петербурге двоих мужчин задержали за жарку еды на Вечном огне
В Петербурге задержали двух братьев за поджарку еды на Вечном огне
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 авг – РИА Новости. Два брата доставлены в полицию после сообщения о том, что мужчины жарят еду на мемориале Вечный огонь на Марсовом поле в Санкт-Петербурге, сообщили РИА Новости в оперативных службах.
Как рассказал собеседник агентства, в субботу в полицию поступило сообщение о том, что неизвестные поджаривают еду у мемориала Вечный огонь. Эта информация была подтверждена и записью с камер видеонаблюдения.
"Сотрудники угрозыска установили лиц, причастных к инциденту – мужчину 40 лет и его брата 36 лет. Оба доставлены в отдел полиции для разбирательства", – сказал источник.
Он добавил, что в настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Комментарием ГУМВД по Санкт-Петербургу
и Ленинградской области
по поводу этого инцидента РИА Новости пока не располагает.
По данным интернет-газеты "Фонтанка", мужчины на Вечном огне поджаривали хлеб. Затем они покинули мемориал на электросамокатах.