https://ria.ru/20250803/matvienko-2033060265.html

Матвиенко отметила профессионализм российских железнодорожников

Матвиенко отметила профессионализм российских железнодорожников - РИА Новости, 03.08.2025

Матвиенко отметила профессионализм российских железнодорожников

Добросовестный труд, опыт и профессионализм российских железнодорожников позволяет отрасли динамично развиваться, заявила председатель Совета Федерации... РИА Новости, 03.08.2025

2025-08-03T09:17:00+03:00

2025-08-03T09:17:00+03:00

2025-08-03T09:17:00+03:00

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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Добросовестный труд, опыт и профессионализм российских железнодорожников позволяет отрасли динамично развиваться, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко по случаю Дня железнодорожника. День железнодорожника в России ежегодно празднуется в первое воскресенье августа. "Сегодня благодаря добросовестному труду, опыту и профессионализму российских железнодорожников отрасль продолжает динамично развиваться. Многое делается для создания комфортных условий перевозки пассажиров, увеличивается объем транспортировки грузов. Современные железные дороги - это сложнейшая система грузовых и пассажирских маршрутов, новейшая техника и передовые технологии, высокая скорость движения поездов, а также обработки данных", - написала Матвиенко в поздравлении на имя гендиректора РЖД Олега Белозерова. Председатель СФ напомнила, что железные дороги являются "неотъемлемой частью отечественной транспортной инфраструктуры". Железнодорожный транспорт, по ее словам, по праву считается одним из "самых востребованных, удобных и безопасных". "Без него не могут эффективно функционировать промышленность, сельское хозяйство, торговля, энергетика", - констатировала Матвиенко.

https://ria.ru/20250801/rzhd-2032735844.html

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россия, валентина матвиенко, олег белозеров, совет федерации рф, ржд