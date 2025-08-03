https://ria.ru/20250803/festival-2033138185.html

"Таврида.АРТ" может побить рекорд массовости, заявил Кириенко

"Таврида.АРТ" может побить рекорд массовости, заявил Кириенко - РИА Новости, 03.08.2025

"Таврида.АРТ" может побить рекорд массовости, заявил Кириенко

Нынешний седьмой по счету фестиваль "Таврида. АРТ" может стать рекордным по количеству участников, число которых потенциально превысит 100 тысяч человек,... РИА Новости, 03.08.2025

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культура

россия

сергей кириенко

новости культуры

фестиваль "таврида — арт"

республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг - РИА Новости. Нынешний седьмой по счету фестиваль "Таврида. АРТ" может стать рекордным по количеству участников, число которых потенциально превысит 100 тысяч человек, сообщил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. "Судя по всему, мы перевалим за 100 тысяч участников: в первый день было больше 30 (тысяч), вчера было более 40 (тысяч), и если сегодня будет, как было в первый день, мы уйдем за 100 тысяч участников, причем эти участники - из всех 89 регионов нашей страны и иностранные участники из 21 страны. По массовости это будет, похоже, рекорд "Таврида.АРТ", - сказал журналистам Кириенко. С пятницы по воскресенье в седьмой раз проходит фестиваль молодого искусства "Таврида.АРТ". Программа включает пять направлений: музыка, театр, изобразительное искусство, кино и шоу. На площадке фестиваля молодые художники, музыканты, актеры, режиссеры создают творческие произведения, отражающие традиционные духовно-нравственные ценности и любовь к Родине.

https://ria.ru/20250802/kirienko-2032936751.html

россия

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, сергей кириенко, новости культуры, фестиваль "таврида — арт", республика крым