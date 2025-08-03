https://ria.ru/20250803/ege-2033083176.html

Рособрнадзор опроверг сообщения об аномальном числе стобалльников на ЕГЭ

Рособрнадзор опроверг сообщения об аномальном числе стобалльников на ЕГЭ - РИА Новости, 03.08.2025

Рособрнадзор опроверг сообщения об аномальном числе стобалльников на ЕГЭ

Рособрнадзор опроверг сообщения об аномальном числе выпускников в Северо-Кавказском федеральном округе, сдавших ЕГЭ на 100 баллов. РИА Новости, 03.08.2025

2025-08-03T12:57:00+03:00

2025-08-03T12:57:00+03:00

2025-08-03T12:57:00+03:00

общество

россия

северо-кавказский федеральный округ

республика дагестан

федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)

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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Рособрнадзор опроверг сообщения об аномальном числе выпускников в Северо-Кавказском федеральном округе, сдавших ЕГЭ на 100 баллов. Ранее в Telegram-каналах распространилась информация о том, что кавказские регионы лидируют в России по числу выпускников, сдавших ЕГЭ на 100 баллов. На первом месте якобы Дагестан, среди "лидеров" Северная Осетия, Ингушетия и Чечня. "Информация об аномальном количестве стобалльников в Северо-Кавказском федеральном округе, распространяемая в различных ТГ-каналах, не соответствует действительности. Всего в указанных в публикациях регионах выпускников, получивших максимальный балл на ЕГЭ, - 98 человек. В России же таких ребят в этом году - 7377", - говорится в Telegram-канале ведомства. В Рособрнадзоре отметили, что сложившаяся организационно-технологическая схема проведения ЕГЭ позволяет обеспечить прозрачность самой процедуры и объективность получаемых результатов. Статистические данные этого года показывают, что наибольшее число стобалльников было в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Республике Татарстан, Краснодарском крае и других регионах. "Ни один из регионов страны не продемонстрировал аномальных показателей по статистике стобалльников. ЕГЭ 2025 года традиционно прошел объективно и продемонстрировал реальную картину знаний выпускников РФ. Достоверная информация о ходе и результатах единого государственного экзамена - только на ресурсах Рособрнадзора", - резюмировали в ведомстве.

https://ria.ru/20250723/putin-2030892951.html

https://ria.ru/20250722/rossijane-2030527293.html

россия

северо-кавказский федеральный округ

республика дагестан

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общество, россия, северо-кавказский федеральный округ, республика дагестан, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)