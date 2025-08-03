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В Дербенте установили личность туристки, погибшей из-за падения дерева

В Дербенте установили личность туристки, погибшей из-за падения дерева - РИА Новости, 03.08.2025

В Дербенте установили личность туристки, погибшей из-за падения дерева

Погибшая и двое пострадавших из-за падения дерева в Дербенте - это туристы из Йошкар-Олы и Москвы, сообщил глава Дербента Ханлара Пашабеков. РИА Новости, 03.08.2025

2025-08-03T18:10:00+03:00

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МАХАЧКАЛА, 3 авг - РИА Новости. Погибшая и двое пострадавших из-за падения дерева в Дербенте - это туристы из Йошкар-Олы и Москвы, сообщил глава Дербента Ханлара Пашабеков. Ранее СУСК России по Дагестану сообщало о том, что на территории Джума-мечети в Дербенте дерево упало на трех женщин, одна из которых погибла. "В результате сильного порыва ветра обрушилась ветка старого платана. Это повлекло за собой гибель человека и травмы у двух туристов, находившихся в этот момент на экскурсии. От имени администрации города выражаю глубокие соболезнования родным и близким Елены Красновой, жительницы города Йошкар-Ола. Мы уже связались с её супругом, который в ближайшее время прибудет в Дербент. Готовы оказать всевозможную помощь", - написал Пашабеков в своем Telegram-канале. Он также сообщил, что двое пострадавших — жители Москвы — госпитализированы в городскую больницу, угрозы для их жизни нет, они получают необходимую медицинскую помощь. По его словам, ведется тесное взаимодействие с ответственными структурами, в том числе с Махачкалинским лесничеством, которое обслуживает деревья Джума-мечети. Последняя обрезка, уточнил глава Дербента, деревьев была проведена в 2023 году. "Будет проведена тщательная проверка всех зелёных насаждений на объектах массового посещения, чтобы исключить повторение подобных трагедий", - заявил он.

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