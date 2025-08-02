https://ria.ru/20250802/zavod-2032995258.html

В Новгородской области построят завод по производству плит для ВСМ

В Новгородской области построят завод по производству плит для ВСМ - РИА Новости, 02.08.2025

В Новгородской области построят завод по производству плит для ВСМ

Министр транспорта РФ Андрей Никитин, гендиректор АО "ГК "Нацпроектстрой" Алексей Крапивин и врио губернатора Новгородской области Александр Дронов дали старт... РИА Новости, 02.08.2025

2025-08-02T15:18:00+03:00

2025-08-02T15:18:00+03:00

2025-08-02T16:31:00+03:00

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 2 авг - РИА Новости. Министр транспорта РФ Андрей Никитин, гендиректор АО "ГК "Нацпроектстрой" Алексей Крапивин и врио губернатора Новгородской области Александр Дронов дали старт строительству завода по производству безбаластных железобетонных плит для высокоскоростных магистралей (ВСМ), передает корреспондент РИА Новости. Торжественная церемония закладки камня в строительство завода состоялась в субботу на территории особой экономической зоны "Новгородская". Ожидается, что завод станет ключевым объектом проекта ВСМ, выпуская до 2/3 годовой потребности плит для безбалластного пути. Компания планирует создать почти 900 рабочих мест и инвестировать в завод 12 миллиардов рублей. В планах инвестора строительство производственного корпуса площадью свыше 79 тысяч квадратных метров на земельном участке в ОЭЗ. "Безусловно, крайне важно, что здесь, на новгородской земле, строится завод нового поколения, на котором будет освоен выпуск инновационных плит —ключевого элемента безбалластного пути. Без этих элементов той скорости, которую мы себе поставили... конечно, не достигнем, поэтому вопрос абсолютно принципиальный. Закладываются новые рабочие места, новые цепочки кооперации, новые возможности для бизнеса и регионального развития", - сказал Никитин на открытии.Министр отметил, что ВСМ - это не просто модернизация транспортной сети, это вклад в российский технологический суверенитет, промышленную независимость и устойчивое развитие. Как сообщил Крапивин, это будет производство поколения "3+" с полной автоматизацией процессов и объединением всех площадок в единую информационную систему. Это первое такое предприятие в России, уточнил он. "Это автоматизированное роботизированное производство, на котором будут присутствовать люди, по сути, контролирующие работу роботов. Такой завод заменяет три обычных завода. И я очень рад, что именно в Новгородской области у нас будет такое высокотехнологичное производство, и уже в июле следующего года мы выпустим первую плиту", - сообщил гендиректор "Нацпроектстроя". Он пояснил, что плита является отечественной разработкой, отличается от международных аналогов тем, что изначально разрабатывалась под российский рельс и колею. Кроме того, обладает уникальной особенностью: может функционировать в температурах от минус 50 до плюс 50 градусов. Предприятие будет выпускать плиты не только для ВСМ Москва — Санкт-Петербург, но и для других направлений ВСМ - из Москвы в Минск, Рязань, Екатеринбург и Адлер. "Полтора месяца назад на Петербургском международном экономическом форуме мы с группой компаний "Нацпроектстрой" подписали соглашение о строительстве на территории Новгородской области современного завода по изготовлению железобетонных плит для высокоскоростной магистрали. А уже сегодня мы с вами закладываем первый камень... Завод - это инвестиции, это налоги, это высокотехнологичные рабочие места и, конечно, продукция, которой нет аналогов", - отметил губернатор Дронов. Он подчеркнул, что ВСМ - это драйвер развития экономики региона и новое качество жизни жителей Новгородской области. Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Пока в России таких дорог нет. Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом. Дорога будет полностью запущена в 2028 году. Время в пути между Москвой и Санкт-Петербургом по ВСМ составит 2 часа 15 минут.

https://ria.ru/20250619/vsm-2023909827.html

https://realty.ria.ru/20250214/uchastki-1999420899.html

https://realty.ria.ru/20250731/putiny-2032665170.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

москва, новгородская область, санкт-петербург, андрей никитин (политик), александра дронова