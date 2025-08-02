"Дочка" OMV обжаловала решение суда об увеличении неустойки
Дочка OMV обжаловала решение арбитражного суда об увеличении неустойки
Молоточек судьи. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 авг – РИА Новости. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области зарегистрировал кассационную жалобу компании OMV Exploration & Production GmbH (дочерней структуры австрийской OMV) на свое решение об увеличении судебной неустойки, подлежащей взысканию с этой компании, если она нарушит запрет на продолжение разбирательства с "Газпромом" в международном арбитраже, следует из материалов дела.
"OMV Exploration & Production GmbH – кассационная жалоба... на определение арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 14.07.2025", – сообщается в карточке дела.
Согласно материалам дела, суд оспариваемым определением удовлетворил ходатайство ПАО "Газпром" об увеличении судебной неустойки за нарушение антиискового запрета. Размер установленной неустойки, как и ее первоначальная величина, не уточняются, поскольку слушания проходили в закрытом режиме.
Арбитражный суд Петербурга в апреле 2024 года удовлетворил иск "Газпрома" о запрете OMV Exploration & Production GmbH продолжать разбирательство в Международном арбитражном суде Международной торговой палаты, а также о присуждении денежных средств в случае, если решение суда не будет исполнено.
OMV в январе 2023 года инициировала арбитраж в Стокгольме по контракту на поставку газа в Австрию, требуя возмещения ущерба от "Газпром экспорта" в связи с "непредсказуемыми поставками" по этому контракту, заключенному в 2006 году и истекающему в 2040 году.
"Газпром экспорт" прекратил подавать газ в адрес OMV с 16 ноября 2024 года после другого решения Стокгольмского арбитража – о присуждении австрийской компании 230 миллионов евро якобы за недопоставки газа "Газпром экспортом" по германскому контракту. OMV решила зачесть эту сумму в счет текущих поставок. Тогда поставки российского газа прекратились в результате невыполнения австрийской компанией платежных обязательств.
Затем 11 декабря 2024 года OMV расторгла долгосрочный контракт на поставку газа в Австрию якобы "в связи с многочисленными существенными нарушениями договорных обязательств" со стороны "Газпром экспорта".