https://ria.ru/20250801/ukraina-2032748924.html

В Днепропетровской области командиры ВСУ избили младшего сержанта

В Днепропетровской области командиры ВСУ избили младшего сержанта - РИА Новости, 01.08.2025

В Днепропетровской области командиры ВСУ избили младшего сержанта

Командиры ВСУ избили младшего сержанта украинской армии в населенном пункте Демурино в Днепропетровской области и отобрали его личный автомобиль, рассказал РИА... РИА Новости, 01.08.2025

2025-08-01T04:24:00+03:00

2025-08-01T04:24:00+03:00

2025-08-01T04:24:00+03:00

специальная военная операция на украине

днепропетровская область

сергей литвиненко

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ДОНЕЦК, 1 авг – РИА Новости. Командиры ВСУ избили младшего сержанта украинской армии в населенном пункте Демурино в Днепропетровской области и отобрали его личный автомобиль, рассказал РИА Новости украинский военнопленный Сергей Литвиненко, ставший свидетелем этого происшествия. "Прибыл младший сержант Виталик на своем личном автомобиле. Для прохождения службы во 2-й части. Он должен был там оказывать какие-то услуги и ездить на своем автомобиле. На следующий день приехало командование и им что-то не понравилось. Они насильно хотели забрать у Виталика его машину Skoda Fabia. Он начал им перечить, получил травму, ему сломали нос, я был свидетелем. Еще человек пять-шесть его побили, забрали у него машину, забрали насильно", - сказал Литвиненко. После случившегося пострадавший младший сержант ВСУ был оставлен в окопах для прохождения дальнейшей службы, добавил он. "А нас отправили на передовую, где я получил ранение и был вынужден сдаться", - добавил он.

https://ria.ru/20250610/vsu-2021928644.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

днепропетровская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

днепропетровская область, сергей литвиненко, вооруженные силы украины, skoda auto, skoda octavia, в мире