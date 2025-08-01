https://ria.ru/20250801/ukraina-2032748924.html
В Днепропетровской области командиры ВСУ избили младшего сержанта
В Днепропетровской области командиры ВСУ избили младшего сержанта - РИА Новости, 01.08.2025
В Днепропетровской области командиры ВСУ избили младшего сержанта
Командиры ВСУ избили младшего сержанта украинской армии в населенном пункте Демурино в Днепропетровской области и отобрали его личный автомобиль, рассказал РИА... РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T04:24:00+03:00
2025-08-01T04:24:00+03:00
2025-08-01T04:24:00+03:00
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сергей литвиненко
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ДОНЕЦК, 1 авг – РИА Новости. Командиры ВСУ избили младшего сержанта украинской армии в населенном пункте Демурино в Днепропетровской области и отобрали его личный автомобиль, рассказал РИА Новости украинский военнопленный Сергей Литвиненко, ставший свидетелем этого происшествия. "Прибыл младший сержант Виталик на своем личном автомобиле. Для прохождения службы во 2-й части. Он должен был там оказывать какие-то услуги и ездить на своем автомобиле. На следующий день приехало командование и им что-то не понравилось. Они насильно хотели забрать у Виталика его машину Skoda Fabia. Он начал им перечить, получил травму, ему сломали нос, я был свидетелем. Еще человек пять-шесть его побили, забрали у него машину, забрали насильно", - сказал Литвиненко. После случившегося пострадавший младший сержант ВСУ был оставлен в окопах для прохождения дальнейшей службы, добавил он. "А нас отправили на передовую, где я получил ранение и был вынужден сдаться", - добавил он.
https://ria.ru/20250610/vsu-2021928644.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
днепропетровская область, сергей литвиненко, вооруженные силы украины, skoda auto, skoda octavia, в мире
Специальная военная операция на Украине, Днепропетровская область, Сергей Литвиненко, Вооруженные силы Украины, Skoda Auto, Skoda Octavia, В мире
В Днепропетровской области командиры ВСУ избили младшего сержанта
В Днепропетровской области командиры ВСУ покалечили сослуживца и отобрали авто
ДОНЕЦК, 1 авг – РИА Новости. Командиры ВСУ избили младшего сержанта украинской армии в населенном пункте Демурино в Днепропетровской области и отобрали его личный автомобиль, рассказал РИА Новости украинский военнопленный Сергей Литвиненко, ставший свидетелем этого происшествия.
"Прибыл младший сержант Виталик на своем личном автомобиле. Для прохождения службы во 2-й части. Он должен был там оказывать какие-то услуги и ездить на своем автомобиле. На следующий день приехало командование и им что-то не понравилось. Они насильно хотели забрать у Виталика его машину Skoda Fabia. Он начал им перечить, получил травму, ему сломали нос, я был свидетелем. Еще человек пять-шесть его побили, забрали у него машину, забрали насильно", - сказал Литвиненко.
После случившегося пострадавший младший сержант ВСУ был оставлен в окопах для прохождения дальнейшей службы, добавил он.
"А нас отправили на передовую, где я получил ранение и был вынужден сдаться", - добавил он.