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День тыла Вооруженных Сил Российской Федерации

День тыла Вооруженных Сил Российской Федерации - РИА Новости, 01.08.2025

День тыла Вооруженных Сил Российской Федерации

День тыла Вооруженных Сил (ВС) Российской Федерации – это профессиональный праздник военнослужащих, гражданского персонала и ветеранов, имеющих отношение к тылу РИА Новости, 01.08.2025

2025-08-01T00:15:00+03:00

2025-08-01T00:15:00+03:00

2025-08-01T00:15:00+03:00

справки

день тыла вооруженных сил российской федерации

праздники

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День тыла Вооруженных Сил (ВС) Российской Федерации – это профессиональный праздник военнослужащих, гражданского персонала и ветеранов, имеющих отношение к тылу ВС России, который был учрежден приказом министра обороны РФ от 7 мая 1998 года. Он отмечается 1 августа как памятный день в соответствии с указом президента РФ от 31 мая 2006 года "Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных Силах Российской Федерации". Выбор этой даты связан с событиями Великой Отечественной войны: 1 августа 1941 года был подписан приказ народного комиссара обороны СССР "Об организации Главного управления тыла Красной Армии и управлений тыла фронтов и армий".Тыл русской армии свое организационное начало получил в первой четверти XVIII века с созданием Петром I регулярных войск и флота, потребовавшим организовать их постоянное государственное обеспечение с казенных складов. Центральными органами снабжения стали приказы (Провиантский, Военный, Артиллерийский). Начало созданию провиантских органов в русской армии положил указ Петра I от 1 марта (18 февраля по старому стилю) 1700 года, учредивший в военном ведомстве должность генерал-провианта. Этим указом генерал-провианту повелевалось "…ведать все хлебные запасы на дачу ратным людям, а также сбором их и дачею, на Москве и в других городах…". Таким образом, был учрежден новый приказ, который в соответствии с титулом его начальника стал именоваться Провиантским, положено начало централизованному обеспечению войск продовольствием.В этот же день царским указом был образован "Особый приказ" (впоследствии получивший название Военного (иногда его называют еще Комиссариатским), на который было возложено снабжение войск обмундированием, снаряжением и жалованием, а также оружием и лошадьми. Артиллерийский приказ был создан в 1701 году на базе Пушкарского приказа, существовавшего с XVI века и ведавшего изготовлением, распределением и учетом артиллерии и боеприпасов. В 1711 году по указу Петра I снабженческие органы вошли в состав действующей армии. В ее полевом управлении был создан комиссариат, ведавший всеми видами снабжения. В дивизиях организация снабжения была возложена на обер-комиссаров и обер-провиантмейстеров, а в полках, соответственно, на комиссаров и провиантмейстеров. Причем полки обзаводились собственным войсковым хозяйством.Сложившаяся в начале XVIII века структура органов управления и накопленный в ходе Северной войны опыт снабжения действующей армии были закреплены в Уставе Воинском 1716 года. Ответственность за обеспечение войск возлагалась на командующего армией (генерал-фельдмаршала), а непосредственное руководство – на генерал-кригс-комиссара, в обязанности которого, в частности, входило снабжение войск деньгами, вещевым имуществом, провиантом, оружием и лошадьми. Медицинское обеспечение осуществляли в армии – доктор при высших генералах, в дивизиях – доктор и штаб-лекарь, в полках – лекарь, в роте – цирюльник (фельдшер).В последующем система тылового обеспечения русской армии совершенствовалась с учетом опыта войн. Получил развитие транспорт подвоза, была разработана система эшелонирования запасов, создана единая интендантская служба. В Первую мировую войну сформировались фронтовые и армейские базы снабжения, стали функционировать фронтовые распределительные станции, обеспечивавшие прием железнодорожного транспорта из тыла страны, а также корпусные выгрузочные станции.В Красной Армии в 1918 году было образовано Центральное управление снабжения; в объединениях и соединениях учреждены должности начальников снабжения, которым подчинялись части, учреждения и службы тыла.С окончанием Гражданской войны Центральное управление снабжения реформировали в Управление снабжения, которое вскоре было ликвидировано. Службы продовольственного и вещевого снабжения были объединены в одном Военно-хозяйственном управлении. То же самое произошло с другими службами снабжения и обслуживания. Кроме того, все они были подчинены непосредственно наркому обороны. Термин "тыл" как система всестороннего обеспечения войск (сил) был исключен из обихода. В 1935 году вместо Военно-хозяйственного управления создали управления продовольственного, вещевого и обозно-хозяйственного снабжения, также подчиненные наркому обороны. Управление материально-техническим, медицинским и другими видами обеспечения сосредоточивалось в общевойсковых штабах. Начальники штабов фронта, армии и дивизии имели штатных заместителей по тылу, в полку – помощника по тылу. В 1939 году учредили Управление начальника снабжения Красной армии. В 1940 году его преобразовали в Главное интендантское управление, в состав которого вошли управления продовольственного, вещевого, обозно-хозяйственного снабжения и квартирного довольствия.К началу Великой Отечественной войны 1941-1945 годов в составе тыла Вооруженных Сил СССР имелись: тыловые подразделения, части и учреждения, входившие в состав воинских частей, соединений и объединений всех видов Вооруженных Сил; базы и склады с запасами материальных средств; железнодорожные, автомобильные, дорожные, ремонтные, инженерно-аэродромные, авиационно-технические, медицинские, ветеринарные и другие тыловые части и подразделения центрального подчинения. Руководство ими в специальном отношении осуществлялось по линии соответствующих главных и центральных управлений Народного комиссариата обороны. Общее руководство Главным интендантским, Санитарным, Ветеринарным управлениями и отделом материальных фондов было возложено на заместителя наркома обороны. Существовавшая структура тыла не соответствовала требованиям войны. Армейский и фронтовой тыл отсутствовали, так как его содержание в мирное время штатами не предусматривалось.В условиях начавшейся Великой Отечественной войны 1 августа 1941 года был подписан приказ Народного комиссара обороны СССР "Об организации Главного управления тыла Красной Армии…", объединившего в своем составе штаб начальника тыла, управление военных сообщений (ВОСО), автодорожное управление и инспекцию начальника тыла Красной Армии. Была введена должность начальника тыла Красной Армии, которому, помимо Главного управления тыла, были также подчинены Главное интендантское управление, Управление снабжения горючим, санитарное и ветеринарное управления. Должность начальника тыла вводилась также во фронтах и армиях.К маю 1942 года были введены должности начальников тыла в корпусах и дивизиях. В результате этих мер сложился хорошо организованный и технически оснащенный тыл Вооруженных Сил, который успешно справлялся с большим объемом задач по тыловому обеспечению войск.В послевоенные годы по мере развития экономики страны, изменений в организационной структуре и технической оснащенности вооруженных сил, развития военной науки происходило дальнейшее совершенствование тыла.С созданием в мае 1992 года Вооруженных Сил РФ сформировался и их тыл, базой для которого послужили соответствующие органы и элементы инфраструктуры тыла ВС СССР. В рамках структурных преобразований, проводимых в армии и на флоте, с 2010 года осуществлялись мероприятия по созданию единой структуры материально-технического обеспечения Вооруженных Сил (МТО ВС) – объединение тыла Вооруженных сил и органов вооружения.Созданная система материально-технического обеспечения представляет собой вертикально выстроенную структуру управления от центрального аппарата до войскового звена. В результате под единым руководством находятся структуры, предназначенные обеспечить ВС всеми видами материальных средств, организовать эксплуатацию, обслуживание и ремонт вооружения и военной техники, осуществлять воинские перевозки всеми видами транспорта и обслуживание транспортных коммуникаций и объектов. К сфере деятельности служб МТО ВС РФ также относится поддержание исправного состояния казарм, зданий, сооружений, находящихся на территории военных городков, их уборка, обеспечение коммунальными услугами; ветеринарно-санитарный контроль продовольствия, мероприятия по защите окружающей среды и противопожарная охрана на объектах МО РФ. Материально-техническое обеспечение организуется и осуществляется во всех видах повседневной и боевой деятельности с целью поддержания войск и сил в постоянной готовности к выполнению задач по предназначению.Особую роль работа тыловых структур армии приобретает в период проведения военных кампаний. В ходе специальной военной операции основные усилия системы материально-технического обеспечения Вооруженных Сил России в приоритетном порядке сосредоточены на обеспечении войск вооружением, военной и специальной техникой и другими материальными средствами и военно-техническим имуществом. Важное внимание также уделяется организации качественной эксплуатации техники, поддержанию требуемого уровня ее исправности.Тыловики бесперебойно снабжают войска продовольствием и вещевым имуществом, топливом и боеприпасами, осуществляют перевозку грузов, ремонт вооружения и военной техники. В зоне специальной военной операции военнослужащие ежедневно подвозят горючее к линии боевого соприкосновения и заправляют технику, а также доставляют боеприпасы непосредственно на позиции. Без действий специалистов МТО невозможна дальнейшая работа боевых подразделений.Специалисты тыловых служб разворачивают полевые кухни, комнаты бытового обслуживания, полевые бани, прачечные, пункты хранения и заправки ГСМ, швейные мастерские, а также другие объекты.Ремонтные мастерские с необходимым оборудованием также развернуты в тыловых районах спецоперации. Там ремонтники восстанавливают поврежденные в ходе боя либо вышедшие из строя от износа вооружение и технику. После ремонта и проверки боеспособности вооружения отремонтированная и готовая к бою техника возвращается на передовую. Работа ряда объектов организована глубоко под землей, что обеспечивает безопасность военнослужащих и оборудования.Личный состав органов материально-технического обеспечения благодаря высокому профессионализму и ответственному подходу к делу успешно выполняет поставленные задачи и вносит весомый вклад в поддержание боеспособности Вооруженных Сил Российской Федерации. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

справки, день тыла вооруженных сил российской федерации, праздники