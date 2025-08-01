день тыла вооруженных сил российской федерации

Он отмечается 1 августа как памятный день в соответствии с указом президента РФ от 31 мая 2006 года "Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных Силах Российской Федерации".

Выбор этой даты связан с событиями Великой Отечественной войны: 1 августа 1941 года был подписан приказ народного комиссара обороны СССР "Об организации Главного управления тыла Красной Армии и управлений тыла фронтов и армий".

Тыл русской армии свое организационное начало получил в первой четверти XVIII века с созданием Петром I регулярных войск и флота, потребовавшим организовать их постоянное государственное обеспечение с казенных складов. Центральными органами снабжения стали приказы ( Провиантский, Военный, Артиллерийский ).

Начало созданию провиантских органов в русской армии положил указ Петра I от 1 марта (18 февраля по старому стилю) 1700 года, учредивший в военном ведомстве должность генерал-провианта. Этим указом генерал-провианту повелевалось "…ведать все хлебные запасы на дачу ратным людям, а также сбором их и дачею, на Москве и в других городах…". Таким образом, был учрежден новый приказ, который в соответствии с титулом его начальника стал именоваться Провиантским, положено начало централизованному обеспечению войск продовольствием.

В этот же день царским указом был образован "Особый приказ" (впоследствии получивший название Военного (иногда его называют еще Комиссариатским), на который было возложено снабжение войск обмундированием, снаряжением и жалованием, а также оружием и лошадьми.

Артиллерийский приказ был создан в 1701 году на базе Пушкарского приказа , существовавшего с XVI века и ведавшего изготовлением, распределением и учетом артиллерии и боеприпасов.

В 1711 году по указу Петра I снабженческие органы вошли в состав действующей армии. В ее полевом управлении был создан комиссариат, ведавший всеми видами снабжения. В дивизиях организация снабжения была возложена на обер-комиссаров и обер-провиантмейстеров, а в полках, соответственно, на комиссаров и провиантмейстеров. Причем полки обзаводились собственным войсковым хозяйством.

Сложившаяся в начале XVIII века структура органов управления и накопленный в ходе Северной войны опыт снабжения действующей армии были закреплены в Уставе Воинском 1716 года. Ответственность за обеспечение войск возлагалась на командующего армией (генерал-фельдмаршала), а непосредственное руководство – на генерал-кригс-комиссара, в обязанности которого, в частности, входило снабжение войск деньгами, вещевым имуществом, провиантом, оружием и лошадьми. Медицинское обеспечение осуществляли в армии – доктор при высших генералах, в дивизиях – доктор и штаб-лекарь, в полках – лекарь, в роте – цирюльник (фельдшер).

В последующем система тылового обеспечения русской армии совершенствовалась с учетом опыта войн. Получил развитие транспорт подвоза, была разработана система эшелонирования запасов, создана единая интендантская служба. В Первую мировую войну сформировались фронтовые и армейские базы снабжения, стали функционировать фронтовые распределительные станции, обеспечивавшие прием железнодорожного транспорта из тыла страны, а также корпусные выгрузочные станции.

В Красной Армии в 1918 году было образовано Центральное управление снабжения; в объединениях и соединениях учреждены должности начальников снабжения, которым подчинялись части, учреждения и службы тыла.

С окончанием Гражданской войны Центральное управление снабжения реформировали в Управление снабжения, которое вскоре было ликвидировано. Службы продовольственного и вещевого снабжения были объединены в одном Военно-хозяйственном управлении. То же самое произошло с другими службами снабжения и обслуживания. Кроме того, все они были подчинены непосредственно наркому обороны. Термин "тыл" как система всестороннего обеспечения войск (сил) был исключен из обихода. В 1935 году вместо Военно-хозяйственного управления создали управления продовольственного, вещевого и обозно-хозяйственного снабжения, также подчиненные наркому обороны. Управление материально-техническим, медицинским и другими видами обеспечения сосредоточивалось в общевойсковых штабах. Начальники штабов фронта, армии и дивизии имели штатных заместителей по тылу, в полку – помощника по тылу. В 1939 году учредили Управление начальника снабжения Красной армии. В 1940 году его преобразовали в Главное интендантское управление, в состав которого вошли управления продовольственного, вещевого, обозно-хозяйственного снабжения и квартирного довольствия.

К началу Великой Отечественной войны 1941-1945 годов в составе тыла Вооруженных Сил СССР имелись: тыловые подразделения, части и учреждения, входившие в состав воинских частей, соединений и объединений всех видов Вооруженных Сил; базы и склады с запасами материальных средств; железнодорожные, автомобильные, дорожные, ремонтные, инженерно-аэродромные, авиационно-технические, медицинские, ветеринарные и другие тыловые части и подразделения центрального подчинения. Руководство ими в специальном отношении осуществлялось по линии соответствующих главных и центральных управлений Народного комиссариата обороны. Общее руководство Главным интендантским, Санитарным, Ветеринарным управлениями и отделом материальных фондов было возложено на заместителя наркома обороны. Существовавшая структура тыла не соответствовала требованиям войны. Армейский и фронтовой тыл отсутствовали, так как его содержание в мирное время штатами не предусматривалось.

В условиях начавшейся Великой Отечественной войны 1 августа 1941 года был подписан приказ Народного комиссара обороны СССР "Об организации Главного управления тыла Красной Армии…", объединившего в своем составе штаб начальника тыла, управление военных сообщений (ВОСО), автодорожное управление и инспекцию начальника тыла Красной Армии. Была введена должность начальника тыла Красной Армии, которому, помимо Главного управления тыла, были также подчинены Главное интендантское управление, Управление снабжения горючим, санитарное и ветеринарное управления. Должность начальника тыла вводилась также во фронтах и армиях.

К маю 1942 года были введены должности начальников тыла в корпусах и дивизиях. В результате этих мер сложился хорошо организованный и технически оснащенный тыл Вооруженных Сил, который успешно справлялся с большим объемом задач по тыловому обеспечению войск.

В послевоенные годы по мере развития экономики страны, изменений в организационной структуре и технической оснащенности вооруженных сил, развития военной науки происходило дальнейшее совершенствование тыла.

С созданием в мае 1992 года Вооруженных Сил РФ сформировался и их тыл, базой для которого послужили соответствующие органы и элементы инфраструктуры тыла ВС СССР.

В рамках структурных преобразований, проводимых в армии и на флоте, с 2010 года осуществлялись мероприятия по созданию единой структуры материально-технического обеспечения Вооруженных Сил (МТО ВС) – объединение тыла Вооруженных сил и органов вооружения.

Созданная система материально-технического обеспечения представляет собой вертикально выстроенную структуру управления от центрального аппарата до войскового звена. В результате под единым руководством находятся структуры, предназначенные обеспечить ВС всеми видами материальных средств, организовать эксплуатацию, обслуживание и ремонт вооружения и военной техники, осуществлять воинские перевозки всеми видами транспорта и обслуживание транспортных коммуникаций и объектов.

К сфере деятельности служб МТО ВС РФ также относится поддержание исправного состояния казарм, зданий, сооружений, находящихся на территории военных городков, их уборка, обеспечение коммунальными услугами; ветеринарно-санитарный контроль продовольствия, мероприятия по защите окружающей среды и противопожарная охрана на объектах МО РФ. Материально-техническое обеспечение организуется и осуществляется во всех видах повседневной и боевой деятельности с целью поддержания войск и сил в постоянной готовности к выполнению задач по предназначению.

Особую роль работа тыловых структур армии приобретает в период проведения военных кампаний.

В ходе специальной военной операции основные усилия системы материально-технического обеспечения Вооруженных Сил России в приоритетном порядке сосредоточены на обеспечении войск вооружением, военной и специальной техникой и другими материальными средствами и военно-техническим имуществом. Важное внимание также уделяется организации качественной эксплуатации техники, поддержанию требуемого уровня ее исправности.

Тыловики бесперебойно снабжают войска продовольствием и вещевым имуществом, топливом и боеприпасами, осуществляют перевозку грузов, ремонт вооружения и военной техники. В зоне специальной военной операции военнослужащие ежедневно подвозят горючее к линии боевого соприкосновения и заправляют технику, а также доставляют боеприпасы непосредственно на позиции. Без действий специалистов МТО невозможна дальнейшая работа боевых подразделений.

Специалисты тыловых служб разворачивают полевые кухни, комнаты бытового обслуживания, полевые бани, прачечные, пункты хранения и заправки ГСМ, швейные мастерские, а также другие объекты.

Ремонтные мастерские с необходимым оборудованием также развернуты в тыловых районах спецоперации. Там ремонтники восстанавливают поврежденные в ходе боя либо вышедшие из строя от износа вооружение и технику. После ремонта и проверки боеспособности вооружения отремонтированная и готовая к бою техника возвращается на передовую. Работа ряда объектов организована глубоко под землей, что обеспечивает безопасность военнослужащих и оборудования.

Личный состав органов материально-технического обеспечения благодаря высокому профессионализму и ответственному подходу к делу успешно выполняет поставленные задачи и вносит весомый вклад в поддержание боеспособности Вооруженных Сил Российской Федерации.