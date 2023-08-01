https://ria.ru/20230801/pozdravlenie-1887489941.html

Шойгу отметил профессионализм специалистов МТО в зоне спецоперации

Шойгу отметил профессионализм специалистов МТО в зоне спецоперации - РИА Новости, 01.08.2023

Шойгу отметил профессионализм специалистов МТО в зоне спецоперации

Министр обороны России Сергей Шойгу поздравил с профессиональным праздником специалистов материально-технического обеспечения и отметил их профессиональный и... РИА Новости, 01.08.2023

2023-08-01T00:36

2023-08-01T00:36

2023-08-01T00:36

россия

сергей шойгу

безопасность

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу поздравил с профессиональным праздником специалистов материально-технического обеспечения и отметил их профессиональный и ответственный подход к делу, а также роль в поддержании боеспособности ВС РФ. День Тыла Вооруженных Сил Российской Федерации отмечается ежегодно 1 августа. "Сегодня личный состав органов материально-технического обеспечения, благодаря высокому профессионализму и ответственному подходу к делу, успешно выполняет поставленные задачи, в том числе в зоне проведения специальной военной операции, вносит весомый вклад в поддержание боеспособности Вооруженных Сил Российской Федерации. Уважаемые товарищи! Поздравляю всех с праздником!", - говорится в соответствующем приказе, распространённом оборонным ведомством. По словам Шойгу, тыловые службы играют значимую роль в строительстве и совершенствовании ВС РФ на протяжении всей своей истории, а также способствуют достижению побед на полях сражений. Он напомнил, что во время Великой Отечественной войны 1941–1945 годов специалисты тыла решали важнейшие вопросы снабжения войск боеприпасами, топливом, продовольствием, вещевым имуществом. Также в числе их заслуг - создание необходимых запасов материальных средств, организация транспортного, медицинского и других видов обеспечения. "Желаю крепкого здоровья, благополучия и новых успехов на благо Отечества!", - заключил Шойгу.

https://ria.ru/20230703/spetsoperatsiya-1881891970.html

https://ria.ru/20230731/shoygu-1887346746.html

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россия, сергей шойгу, безопасность