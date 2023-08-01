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Шойгу отметил профессионализм специалистов МТО в зоне спецоперации
Шойгу отметил профессионализм специалистов МТО в зоне спецоперации - РИА Новости, 01.08.2023
Шойгу отметил профессионализм специалистов МТО в зоне спецоперации
Министр обороны России Сергей Шойгу поздравил с профессиональным праздником специалистов материально-технического обеспечения и отметил их профессиональный и... РИА Новости, 01.08.2023
2023-08-01T00:36
2023-08-01T00:36
2023-08-01T00:36
россия
сергей шойгу
безопасность
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу поздравил с профессиональным праздником специалистов материально-технического обеспечения и отметил их профессиональный и ответственный подход к делу, а также роль в поддержании боеспособности ВС РФ. День Тыла Вооруженных Сил Российской Федерации отмечается ежегодно 1 августа. "Сегодня личный состав органов материально-технического обеспечения, благодаря высокому профессионализму и ответственному подходу к делу, успешно выполняет поставленные задачи, в том числе в зоне проведения специальной военной операции, вносит весомый вклад в поддержание боеспособности Вооруженных Сил Российской Федерации. Уважаемые товарищи! Поздравляю всех с праздником!", - говорится в соответствующем приказе, распространённом оборонным ведомством. По словам Шойгу, тыловые службы играют значимую роль в строительстве и совершенствовании ВС РФ на протяжении всей своей истории, а также способствуют достижению побед на полях сражений. Он напомнил, что во время Великой Отечественной войны 1941–1945 годов специалисты тыла решали важнейшие вопросы снабжения войск боеприпасами, топливом, продовольствием, вещевым имуществом. Также в числе их заслуг - создание необходимых запасов материальных средств, организация транспортного, медицинского и других видов обеспечения. "Желаю крепкого здоровья, благополучия и новых успехов на благо Отечества!", - заключил Шойгу.
https://ria.ru/20230703/spetsoperatsiya-1881891970.html
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россия, сергей шойгу, безопасность
Россия, Сергей Шойгу, Безопасность
Шойгу отметил профессионализм специалистов МТО в зоне спецоперации
Шойгу: специалисты МТО профессионально и ответственно выполняют задачи в зоне СВО
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу поздравил с профессиональным праздником специалистов материально-технического обеспечения и отметил их профессиональный и ответственный подход к делу, а также роль в поддержании боеспособности ВС РФ.
День Тыла Вооруженных Сил Российской Федерации отмечается ежегодно 1 августа.
Шойгу оценил ситуацию в зоне спецоперации
"Сегодня личный состав органов материально-технического обеспечения, благодаря высокому профессионализму и ответственному подходу к делу, успешно выполняет поставленные задачи, в том числе в зоне проведения специальной военной операции, вносит весомый вклад в поддержание боеспособности Вооруженных Сил Российской Федерации. Уважаемые товарищи! Поздравляю всех с праздником!", - говорится в соответствующем приказе, распространённом оборонным ведомством.
По словам Шойгу, тыловые службы играют значимую роль в строительстве и совершенствовании ВС РФ на протяжении всей своей истории, а также способствуют достижению побед на полях сражений.
Он напомнил, что во время Великой Отечественной войны 1941–1945 годов специалисты тыла решали важнейшие вопросы снабжения войск боеприпасами, топливом, продовольствием, вещевым имуществом. Также в числе их заслуг - создание необходимых запасов материальных средств, организация транспортного, медицинского и других видов обеспечения.
"Желаю крепкого здоровья, благополучия и новых успехов на благо Отечества!", - заключил Шойгу.
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