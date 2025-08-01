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Опрос показал, сколько россиян одобряют работу Путина
Опрос показал, сколько россиян одобряют работу Путина - РИА Новости, 01.08.2025
Опрос показал, сколько россиян одобряют работу Путина
Большинство (81%) россиян скорее хорошо оценивают работу президента РФ Владимира Путина, 79% респондентов заявили о доверии главе государства, свидетельствуют... РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T10:24:00+03:00
2025-08-01T10:24:00+03:00
2025-08-01T10:24:00+03:00
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Большинство (81%) россиян скорее хорошо оценивают работу президента РФ Владимира Путина, 79% респондентов заявили о доверии главе государства, свидетельствуют результаты опроса ФОМ, опубликованные на его сайте. Восемь из десяти (81%) опрошенных заявили, что Путин скорее хорошо работает на посту президента России, 8% респондентов выразили противоположное мнение. Кроме того, 79% россиян заявили, что скорее доверяют президенту РФ, недоверие Путину выразили 11% респондентов, согласно результатам опроса, опубликованным на сайте ФОМ. Половина (53%) опрошенных считают, что российское правительство работает скорее хорошо, 25% респондентов считают, что кабмин РФ работает скорее плохо. Работу главы правительства России Михаила Мишустина положительно оценивают 57% граждан, 12% опрошенных скорее недовольны его работой. Респондентам также предложили представить, что в следующее воскресенье состоятся выборы в Госдуму РФ. Менее половины (42%) сказали, что проголосовали бы за "Единую Россию", 10% отдали бы голоса за ЛДПР, 8% - за КПРФ, по 4% - за партии "Новые люди" и "Справедливая Россия". Еженедельный опрос "ФОМнибус" проведен 25-27 июля 2025 года среди 1,5 тысяч респондентов в возрасте старше 18 лет из 97 населенных пунктов в 51 субъекте РФ. Метод опроса - интервью по месту жительства респондента. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.
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политика, россия, владимир путин, фонд "общественное мнение"
Политика, Россия, Владимир Путин, Фонд "Общественное мнение"
Опрос показал, сколько россиян одобряют работу Путина
ФОМ: 81% россиян одобряют работу Путина