https://ria.ru/20250801/opros-2032777549.html

Опрос показал, сколько россиян одобряют работу Путина

Опрос показал, сколько россиян одобряют работу Путина - РИА Новости, 01.08.2025

Опрос показал, сколько россиян одобряют работу Путина

Большинство (81%) россиян скорее хорошо оценивают работу президента РФ Владимира Путина, 79% респондентов заявили о доверии главе государства, свидетельствуют... РИА Новости, 01.08.2025

2025-08-01T10:24:00+03:00

2025-08-01T10:24:00+03:00

2025-08-01T10:24:00+03:00

политика

россия

владимир путин

фонд "общественное мнение"

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Большинство (81%) россиян скорее хорошо оценивают работу президента РФ Владимира Путина, 79% респондентов заявили о доверии главе государства, свидетельствуют результаты опроса ФОМ, опубликованные на его сайте. Восемь из десяти (81%) опрошенных заявили, что Путин скорее хорошо работает на посту президента России, 8% респондентов выразили противоположное мнение. Кроме того, 79% россиян заявили, что скорее доверяют президенту РФ, недоверие Путину выразили 11% респондентов, согласно результатам опроса, опубликованным на сайте ФОМ. Половина (53%) опрошенных считают, что российское правительство работает скорее хорошо, 25% респондентов считают, что кабмин РФ работает скорее плохо. Работу главы правительства России Михаила Мишустина положительно оценивают 57% граждан, 12% опрошенных скорее недовольны его работой. Респондентам также предложили представить, что в следующее воскресенье состоятся выборы в Госдуму РФ. Менее половины (42%) сказали, что проголосовали бы за "Единую Россию", 10% отдали бы голоса за ЛДПР, 8% - за КПРФ, по 4% - за партии "Новые люди" и "Справедливая Россия". Еженедельный опрос "ФОМнибус" проведен 25-27 июля 2025 года среди 1,5 тысяч респондентов в возрасте старше 18 лет из 97 населенных пунктов в 51 субъекте РФ. Метод опроса - интервью по месту жительства респондента. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.

https://ria.ru/20250709/putin-2028093698.html

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политика, россия, владимир путин, фонд "общественное мнение"