https://ria.ru/20250801/mishustin-2032790455.html

В России могут увеличить число профессий, для которых достаточно СПО

В России могут увеличить число профессий, для которых достаточно СПО - РИА Новости, 01.08.2025

В России могут увеличить число профессий, для которых достаточно СПО

Премьер РФ Михаил Мишустин поручил проработать предложения о расширении видов деятельности, для допуска к которым достаточно наличия среднего профессионального... РИА Новости, 01.08.2025

2025-08-01T11:24:00+03:00

2025-08-01T11:24:00+03:00

2025-08-01T11:43:00+03:00

общество

россия

михаил мишустин

совет федерации рф

социальный навигатор

сн_образование

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1d/2032083116_0:28:3001:1716_1920x0_80_0_0_20ce8462142912bd893ab46fa4351cfa.jpg

МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Премьер РФ Михаил Мишустин поручил проработать предложения о расширении видов деятельности, для допуска к которым достаточно наличия среднего профессионального образования. Мишустин дал поручения по итогам встречи с членами Совета палаты Совета Федерации. "Минтруд, Минобрнауки и Минпросвещения до 1 декабря проработают предложения Совета Федерации о расширении видов деятельности, для допуска к которым достаточно наличия среднего профессионального образования", - говорится в тексте поручений, опубликованных на сайте кабмина.

https://ria.ru/20250723/putin--2030902342.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, михаил мишустин, совет федерации рф, социальный навигатор, сн_образование