Рейтинг@Mail.ru
В России могут увеличить число профессий, для которых достаточно СПО - РИА Новости, 01.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:24 01.08.2025 (обновлено: 11:43 01.08.2025)
https://ria.ru/20250801/mishustin-2032790455.html
В России могут увеличить число профессий, для которых достаточно СПО
В России могут увеличить число профессий, для которых достаточно СПО - РИА Новости, 01.08.2025
В России могут увеличить число профессий, для которых достаточно СПО
Премьер РФ Михаил Мишустин поручил проработать предложения о расширении видов деятельности, для допуска к которым достаточно наличия среднего профессионального... РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T11:24:00+03:00
2025-08-01T11:43:00+03:00
общество
россия
михаил мишустин
совет федерации рф
социальный навигатор
сн_образование
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1d/2032083116_0:28:3001:1716_1920x0_80_0_0_20ce8462142912bd893ab46fa4351cfa.jpg
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Премьер РФ Михаил Мишустин поручил проработать предложения о расширении видов деятельности, для допуска к которым достаточно наличия среднего профессионального образования. Мишустин дал поручения по итогам встречи с членами Совета палаты Совета Федерации. "Минтруд, Минобрнауки и Минпросвещения до 1 декабря проработают предложения Совета Федерации о расширении видов деятельности, для допуска к которым достаточно наличия среднего профессионального образования", - говорится в тексте поручений, опубликованных на сайте кабмина.
https://ria.ru/20250723/putin--2030902342.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1d/2032083116_0:0:2667:2000_1920x0_80_0_0_906cdc1b621acd2f3346f259bff15fa9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, михаил мишустин, совет федерации рф, социальный навигатор, сн_образование
Общество, Россия, Михаил Мишустин, Совет Федерации РФ, Социальный навигатор, СН_Образование
В России могут увеличить число профессий, для которых достаточно СПО

Мишустин поручил проработать увеличение числа профессий для людей с СПО

© АГН "Москва" / Василий КузьмичёнокЗавершение приемной кампании в Московском технологическом колледже имени Лихачева
Завершение приемной кампании в Московском технологическом колледже имени Лихачева - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
© АГН "Москва" / Василий Кузьмичёнок
Завершение приемной кампании в Московском технологическом колледже имени Лихачева. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Премьер РФ Михаил Мишустин поручил проработать предложения о расширении видов деятельности, для допуска к которым достаточно наличия среднего профессионального образования.
Мишустин дал поручения по итогам встречи с членами Совета палаты Совета Федерации.
"Минтруд, Минобрнауки и Минпросвещения до 1 декабря проработают предложения Совета Федерации о расширении видов деятельности, для допуска к которым достаточно наличия среднего профессионального образования", - говорится в тексте поручений, опубликованных на сайте кабмина.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
Путин подписал закон о новой модели подготовки кадров в системе СПО
23 июля, 17:29
 
ОбществоРоссияМихаил МишустинСовет Федерации РФСоциальный навигаторСН_Образование
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала