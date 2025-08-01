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В России могут увеличить число профессий, для которых достаточно СПО
В России могут увеличить число профессий, для которых достаточно СПО - РИА Новости, 01.08.2025
В России могут увеличить число профессий, для которых достаточно СПО
Премьер РФ Михаил Мишустин поручил проработать предложения о расширении видов деятельности, для допуска к которым достаточно наличия среднего профессионального... РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T11:24:00+03:00
2025-08-01T11:24:00+03:00
2025-08-01T11:43:00+03:00
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Премьер РФ Михаил Мишустин поручил проработать предложения о расширении видов деятельности, для допуска к которым достаточно наличия среднего профессионального образования. Мишустин дал поручения по итогам встречи с членами Совета палаты Совета Федерации. "Минтруд, Минобрнауки и Минпросвещения до 1 декабря проработают предложения Совета Федерации о расширении видов деятельности, для допуска к которым достаточно наличия среднего профессионального образования", - говорится в тексте поручений, опубликованных на сайте кабмина.
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общество, россия, михаил мишустин, совет федерации рф, социальный навигатор, сн_образование
Общество, Россия, Михаил Мишустин, Совет Федерации РФ, Социальный навигатор, СН_Образование
В России могут увеличить число профессий, для которых достаточно СПО
Мишустин поручил проработать увеличение числа профессий для людей с СПО