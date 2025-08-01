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Глава Дагестана рассказал о новом руководителе столичного СК
Глава Дагестана рассказал о новом руководителе столичного СК - РИА Новости, 01.08.2025
Глава Дагестана рассказал о новом руководителе столичного СК
Глава Дагестана Сергей Меликов сообщил о назначении на должность руководителя московского управления СК РФ Дмитрия Беляева и высоко оценил его работу в... РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T17:28:00+03:00
2025-08-01T17:28:00+03:00
2025-08-01T18:21:00+03:00
россия
следственный комитет россии (ск рф)
сергей меликов
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МАХАЧКАЛА, 1 авг— РИА Новости. Глава Дагестана Сергей Меликов сообщил о назначении на должность руководителя московского управления СК РФ Дмитрия Беляева и высоко оценил его работу в республике. "Дмитрий Беляев назначен руководителем главного следственного управления Следственного комитета РФ по городу Москве", - написал Меликов в Telegram-канале, отметив, что Беляев с 2022 года возглавлял следственные органы Дагестана и "проявил себя как руководитель, работающий по принципам оперативности, честности и строгости закона". "Я лично нашел в нём надёжную поддержку в решении важнейших для дагестанцев проблем. Под его руководством приоритетными направлениями оставались расследование коррупционных и должностных преступлений, преступлений террористической и экстремистской направленности, а также убийств и других тяжких и особо тяжких деяний. Благодаря слаженной работе удалось раскрыть ряд резонансных преступлений, направить в суд уголовные дела в отношении глав муниципалитетов и чиновников, виновных в хищении бюджетных средств", - добавил Меликов. Он выразил уверенность, что профессионализм и богатый опыт позволят генерал-майору юстиции "эффективно решать задачи по обеспечению правопорядка и на новой ответственной должности". Руководителем столичного главка СК РФ до этого почти семь лет был Андрей Стрижов.
https://ria.ru/20250623/dagestan-2024845076.html
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россия, следственный комитет россии (ск рф), сергей меликов
Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Сергей Меликов
Глава Дагестана рассказал о новом руководителе столичного СК
Меликов рассказал о назначении Беляева руководителем столичного СК РФ