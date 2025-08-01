https://ria.ru/20250801/krokus-2032755095.html

Появились фото ранее неизвестных фигурантов дела о теракте в "Крокусе"

Появились фото ранее неизвестных фигурантов дела о теракте в "Крокусе" - РИА Новости, 01.08.2025

Появились фото ранее неизвестных фигурантов дела о теракте в "Крокусе"

Фотографии трех ранее неизвестных фигурантов уголовного дела о теракте в "Крокус сити холе", которые скрываются за границей, оказались в распоряжении РИА... РИА Новости, 01.08.2025

2025-08-01T06:12:00+03:00

2025-08-01T06:12:00+03:00

2025-08-01T06:31:00+03:00

происшествия

таджикистан

россия

турция

мухаммадсобир файзов

крокус

исламское государство*

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Фотографии трех ранее неизвестных фигурантов уголовного дела о теракте в "Крокус сити холе", которые скрываются за границей, оказались в распоряжении РИА Новости.Речь идет о трех гражданах Таджикистана. В материалах дела, которые получило агентство, фигурируют двое мужчин, организовавших террористические ячейки "Вилаят Хорасан"*. Именно в нее входили исполнители теракта.Как указано в материалах, им вменяют несколько статьей Уголовного кодекса: "теракт", "покушение на совершение теракта", "незаконный оборот оружия", "незаконный оборот взрывчатки", а также "незаконное изготовление взрывчатки и взрывных устройств". По таким же проходят и фигуранты дела "Крокуса" в зависимости от роли и степени участия. Их фамилии, инициалы и гражданство полностью совпадают с данными граждан, внесенных в 2024 году в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Также у имен этих мужчин есть пометки, которые указывают на возбуждение уголовного дела о терроризме. Как выяснило агентство, среди граждан Таджикистана больше нет людей с аналогичными фамилией, именем, отчеством и датами рождения.Родственник террористаВ конце июля РИА Новости сообщало, что один из фигурантов дела о теракте в "Крокусе" Мухаммадсобир Файзов признался, что его брат, проживающий в Турции, тоже участвовал в преступлении, состоя при этом в ИГ*.В перечне террористов и экстремистов Росфинмониторинга значится уроженец Таджикистана 1996 года рождения, чьи фамилия и отчество совпадают с фамилией и отчеством Файзова. У него также стоит пометка о возбуждении дела о терроризме. Согласно данным базы розыска, этот мужчина разыскивается по статьям о совершении теракта, незаконном обороте оружия и участии в террористической организации.Теракт в "Крокус Сити Холле"Трагедия в подмосковном Красногорске произошла 22 марта 2024 года. Нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 147 человек, еще 336 получили ранения, трое пропали без вести. Причиненный ущерб составил 5,7 миллиарда рублей.Как установил СК, преступление было совершено в интересах руководства Украины. Киевский режим хотел дестабилизировать политическую ситуацию в России.* Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20250801/krokus-2032749819.html

https://ria.ru/20250801/krokus-2032746062.html

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турция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, таджикистан, россия, турция, мухаммадсобир файзов, крокус, исламское государство*, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)