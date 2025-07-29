https://ria.ru/20250729/krokus-2032054865.html

Обвиняемый по делу "Крокуса" заявил о причастности брата к теракту

Обвиняемый по делу "Крокуса" заявил о причастности брата к теракту - РИА Новости, 29.07.2025

Обвиняемый по делу "Крокуса" заявил о причастности брата к теракту

Предполагаемый исполнитель теракта в "Крокус сити холле" Мухаммадсобир Файзов признался, что его брат, который проживает в Турции, также является участником... РИА Новости, 29.07.2025

2025-07-29T04:05:00+03:00

2025-07-29T04:05:00+03:00

2025-07-29T07:28:00+03:00

происшествия

россия

турция

таджикистан

крокус

крокус сити холл

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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Предполагаемый исполнитель теракта в "Крокус сити холле" Мухаммадсобир Файзов признался, что его брат, который проживает в Турции, также является участником преступления, следует из материалов дела, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "(Файзов) сообщил о причастности к совершению теракта в концертном зале его брата, который является членом ИГИЛ*, проживает в Турции, у которого находились Фаридуни и Рачабализода перед приездом в г. Москву", — говорится в изложении его показаний. Файзов — уроженец Таджикистана 2004 года рождения со средним образованием, работал парикмахером в барбершопе в Иваново, в этом же городе и был зарегистрирован. Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. В результате погибли 147 человек, получили телесные повреждения 336, еще трое пропали без вести. Причиненный ущерб составил 5,7 миллиарда рублей. Дело в отношении фигурантов поступило во 2-ой западный окружной военный суд для рассмотрения по существу.* Террористическая организация, запрещена в России

https://ria.ru/20250729/krokus-2032051108.html

https://ria.ru/20250729/krokus-2032048711.html

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турция

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происшествия, россия, турция, таджикистан, крокус, крокус сити холл