Рейтинг@Mail.ru
Обвиняемый по делу "Крокуса" заявил о причастности брата к теракту - РИА Новости, 29.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:05 29.07.2025 (обновлено: 07:28 29.07.2025)
https://ria.ru/20250729/krokus-2032054865.html
Обвиняемый по делу "Крокуса" заявил о причастности брата к теракту
Обвиняемый по делу "Крокуса" заявил о причастности брата к теракту - РИА Новости, 29.07.2025
Обвиняемый по делу "Крокуса" заявил о причастности брата к теракту
Предполагаемый исполнитель теракта в "Крокус сити холле" Мухаммадсобир Файзов признался, что его брат, который проживает в Турции, также является участником... РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T04:05:00+03:00
2025-07-29T07:28:00+03:00
происшествия
россия
турция
таджикистан
крокус
крокус сити холл
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/10/1966590656_0:94:3146:1863_1920x0_80_0_0_05c8760c68806ccd117b80cea16c0937.jpg
МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Предполагаемый исполнитель теракта в "Крокус сити холле" Мухаммадсобир Файзов признался, что его брат, который проживает в Турции, также является участником преступления, следует из материалов дела, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "(Файзов) сообщил о причастности к совершению теракта в концертном зале его брата, который является членом ИГИЛ*, проживает в Турции, у которого находились Фаридуни и Рачабализода перед приездом в г. Москву", — говорится в изложении его показаний. Файзов — уроженец Таджикистана 2004 года рождения со средним образованием, работал парикмахером в барбершопе в Иваново, в этом же городе и был зарегистрирован. Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. В результате погибли 147 человек, получили телесные повреждения 336, еще трое пропали без вести. Причиненный ущерб составил 5,7 миллиарда рублей. Дело в отношении фигурантов поступило во 2-ой западный окружной военный суд для рассмотрения по существу.* Террористическая организация, запрещена в России
https://ria.ru/20250729/krokus-2032051108.html
https://ria.ru/20250729/krokus-2032048711.html
россия
турция
таджикистан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/10/1966590656_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b6514df6b6af5925147570003dc8f7f5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, турция, таджикистан, крокус, крокус сити холл
Происшествия, Россия, Турция, Таджикистан, Крокус, Крокус Сити Холл
Обвиняемый по делу "Крокуса" заявил о причастности брата к теракту

Обвиняемый по делу "Крокуса" парикмахер заявил о причастности брата к теракту

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкФигуранты по делу о теракте в "Крокус сити холле" Далерджон Мирзоев, Муродали Рачабализоде, Мухаммадсобир Файзов и Шамсидин Фаридуни на заседании Басманного суда Москвы
Фигуранты по делу о теракте в Крокус сити холле Далерджон Мирзоев, Муродали Рачабализоде, Мухаммадсобир Файзов и Шамсидин Фаридуни на заседании Басманного суда Москвы - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Фигуранты по делу о теракте в "Крокус сити холле" Далерджон Мирзоев, Муродали Рачабализоде, Мухаммадсобир Файзов и Шамсидин Фаридуни на заседании Басманного суда Москвы. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Предполагаемый исполнитель теракта в "Крокус сити холле" Мухаммадсобир Файзов признался, что его брат, который проживает в Турции, также является участником преступления, следует из материалов дела, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
«
"(Файзов) сообщил о причастности к совершению теракта в концертном зале его брата, который является членом ИГИЛ*, проживает в Турции, у которого находились Фаридуни и Рачабализода перед приездом в г. Москву", — говорится в изложении его показаний.
Фигуранты по делу о теракте в Крокус сити холле Далерджон Мирзоев, Муродали Рачабализоде, Мухаммадсобир Файзов и Шамсидин Фаридуни на заседании Басманного суда Москвы - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
Фигуранты дела о теракте в "Крокусе" использовали виртуальные SIM-карты
Вчера, 02:25
Файзов — уроженец Таджикистана 2004 года рождения со средним образованием, работал парикмахером в барбершопе в Иваново, в этом же городе и был зарегистрирован.
Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. В результате погибли 147 человек, получили телесные повреждения 336, еще трое пропали без вести. Причиненный ущерб составил 5,7 миллиарда рублей.
Дело в отношении фигурантов поступило во 2-ой западный окружной военный суд для рассмотрения по существу.
* Террористическая организация, запрещена в России
Рассмотрение вопроса о продлении ареста обвиняемым в причастности к теракту в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
Исполнители теракта в "Крокусе" использовали псевдонимы
Вчера, 01:12
 
ПроисшествияРоссияТурцияТаджикистанКрокусКрокус Сити Холл
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала