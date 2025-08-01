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Фон дер Ляйен заключает сделки с США без мандата, заявил эксперт - РИА Новости, 01.08.2025
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06:53 01.08.2025 (обновлено: 06:54 01.08.2025)
https://ria.ru/20250801/evropa-2032757634.html
Фон дер Ляйен заключает сделки с США без мандата, заявил эксперт
Фон дер Ляйен заключает сделки с США без мандата, заявил эксперт - РИА Новости, 01.08.2025
Фон дер Ляйен заключает сделки с США без мандата, заявил эксперт
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заключает сделки с США от имени всего ЕС без демократического мандата, заявил в комментарии для РИА Новости посол,... РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T06:53:00+03:00
2025-08-01T06:54:00+03:00
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ВЕНА, 1 авг - РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заключает сделки с США от имени всего ЕС без демократического мандата, заявил в комментарии для РИА Новости посол, доктор по теории международных отношений, экс-глава миссии наблюдателей ОБСЕ в России (2017-2021 гг.), член общественного совета Венгерской академии наук Дьёрдь Варга. По его словам, обязательства, в рамках которых Европейский союз обязуется закупить сжиженный природный газ (СПГ) и другие энергоносители из США на сумму около 750 миллиардов долларов, а также намерения председателя Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен инвестировать 600 миллиардов долларов в американскую экономику - еще и на фоне сохранения пошлин США в 50% на сталь и алюминий, а также 15% на другие европейские товары - "выглядят совершенно беспринципно". "Например, энергетическая политика - это прерогатива государств-членов ЕС, и она не входит в компетенцию Еврокомиссии. Возникает вопрос: кто конкретно будет закупать американские энергоносители на 750 миллиардов и на каком основании фон дер Ляйен взяла на себя такие обязательства от имени 27 стран? Это, по сути, демонстрирует отсутствие демократических процедур и принципов рыночной экономики в институциональной системе ЕС", - пояснил эксперт. Он указал на то, что Брюссель не учитывает мнения экономических субъектов - компаний, отраслей, потребителей - о том, у кого и на каких условиях приобретать энергоносители на мировом рынке. "Госпожа фон дер Ляйен выступает от имени всех стран ЕС, но неясно, по какому мандату, ведь в условиях рыночной экономики инвестирование - это решение частных компаний, а не предмет политических указаний", - сказал собеседник агентства, подчеркнув, что в капиталистической системе экономические игроки действуют на основе собственных интересов, а не в соответствии с решениями брюссельских бюрократов. "Мне кажется, здесь просто нет логики - это проявление дилетантизма. Современный механизм Европейского союза, движимый глобалистской идеологией и русофобией при активной поддержке США, на деле эффективно разрушает как собственную экономику, так и международную стабильность. Хаос и экономический спад лишь углубляются", - отметил Варга. Он добавил, что на этом фоне США, пользуясь благоприятной для себя обстановкой, могут без какого-либо международно-правового основания вводить санкции, используя свою экономическую мощь как инструмент шантажа. "Речь идёт о санкциях против 192 суверенных государств - всех членов ООН, когда это отвечает интересам Вашингтона. И всё это происходит на ежедневной основе, без того чтобы европейская элита осмелилась открыто возразить. Напротив, ЕС присоединяется к американским санкциям и уже обсуждает новые меры против России, Китая, Индии", - пояснил он. Таким образом, по словам эксперта, демократический характер международных отношений, основанный на праве, суверенитете и равноправии, фактически ушёл в прошлое. "Проблема в том, что нынешняя европейская элита - особенно руководство Еврокомиссии во главе с Урсулой фон дер Ляйен, пришедшей к власти в 2019 году - уже давно вовлечена в происходящие процессы: как до начала конфликта, так и в ходе войны. И теперь, вероятно, ей трудно отказаться от ошибочных подходов, которые она последовательно применяла всё это время", - добавил эксперт. По его словам, военный конфликт на Украине мог быть предотвращен - его можно было остановить буквально через два месяца после начала - весной 2022 года. "Тогда шли переговоры в Стамбуле, был подготовлен так называемый "Стамбульский протокол", который открывал путь к урегулированию. Но этот процесс был заблокирован западными странами, в первую очередь - лично Борисом Джонсоном, который действовал от имени коллективного Запада", - напомнил собеседник агентства. По его словам, то, что наблюдается сегодня - это продолжение разрушительных и абсолютно ненужных для Европы процессов, которые невозможно объяснить логикой. "Потому что они идут вразрез с национальными интересами европейских стран. Например, отказ от дешевой и доступной российской энергии в пользу дорогого американского газа. Европейская элита разрушает статус Европы как мирового экономического игрока: подчиненная роль по отношению к США и блокирование собственных возможностей по отношению к Китаю и России", - добавил он. Эксперт также указал на то, что дипломатических отношений с Россией у ЕС практически нет, с Китаем есть, но очень плохие – из-за усилий руководства ЕС и его главному "антидипломату" Кае Каллас. "Политика Брюсселя основывается на высокомерии и шантажа внутри ЕС и к некоторым внешним акторам, как Россия, Китай и Индия. В то же время она характеризуется полным подчинением глобалистской элите коллективного Запада и США - не заботясь о повседневных интересах 450 миллионов граждан ЕС", - заключил собеседник агентства.
https://ria.ru/20250731/posol-2032695982.html
https://ria.ru/20250730/konflikt-2032335015.html
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в мире, сша, россия, китай, урсула фон дер ляйен, борис джонсон, кайя каллас, евросоюз, еврокомиссия, обсе
В мире, США, Россия, Китай, Урсула фон дер Ляйен, Борис Джонсон, Кайя Каллас, Евросоюз, Еврокомиссия, ОБСЕ
Фон дер Ляйен заключает сделки с США без мандата, заявил эксперт

Посол Варга: фон дер Ляйен заключает сделки с США без демократического мандата

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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ВЕНА, 1 авг - РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заключает сделки с США от имени всего ЕС без демократического мандата, заявил в комментарии для РИА Новости посол, доктор по теории международных отношений, экс-глава миссии наблюдателей ОБСЕ в России (2017-2021 гг.), член общественного совета Венгерской академии наук Дьёрдь Варга.
По его словам, обязательства, в рамках которых Европейский союз обязуется закупить сжиженный природный газ (СПГ) и другие энергоносители из США на сумму около 750 миллиардов долларов, а также намерения председателя Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен инвестировать 600 миллиардов долларов в американскую экономику - еще и на фоне сохранения пошлин США в 50% на сталь и алюминий, а также 15% на другие европейские товары - "выглядят совершенно беспринципно".
Президент Дональд Трамп США и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время встречи в Шотландии - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
Торговая сделка с США ограничивает суверенитет ЕС, считает эксперт
Вчера, 18:46
"Например, энергетическая политика - это прерогатива государств-членов ЕС, и она не входит в компетенцию Еврокомиссии. Возникает вопрос: кто конкретно будет закупать американские энергоносители на 750 миллиардов и на каком основании фон дер Ляйен взяла на себя такие обязательства от имени 27 стран? Это, по сути, демонстрирует отсутствие демократических процедур и принципов рыночной экономики в институциональной системе ЕС", - пояснил эксперт.
Он указал на то, что Брюссель не учитывает мнения экономических субъектов - компаний, отраслей, потребителей - о том, у кого и на каких условиях приобретать энергоносители на мировом рынке. "Госпожа фон дер Ляйен выступает от имени всех стран ЕС, но неясно, по какому мандату, ведь в условиях рыночной экономики инвестирование - это решение частных компаний, а не предмет политических указаний", - сказал собеседник агентства, подчеркнув, что в капиталистической системе экономические игроки действуют на основе собственных интересов, а не в соответствии с решениями брюссельских бюрократов.
"Мне кажется, здесь просто нет логики - это проявление дилетантизма. Современный механизм Европейского союза, движимый глобалистской идеологией и русофобией при активной поддержке США, на деле эффективно разрушает как собственную экономику, так и международную стабильность. Хаос и экономический спад лишь углубляются", - отметил Варга.
Он добавил, что на этом фоне США, пользуясь благоприятной для себя обстановкой, могут без какого-либо международно-правового основания вводить санкции, используя свою экономическую мощь как инструмент шантажа. "Речь идёт о санкциях против 192 суверенных государств - всех членов ООН, когда это отвечает интересам Вашингтона. И всё это происходит на ежедневной основе, без того чтобы европейская элита осмелилась открыто возразить. Напротив, ЕС присоединяется к американским санкциям и уже обсуждает новые меры против России, Китая, Индии", - пояснил он.
Президент Дональд Трамп США и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время встречи в Шотландии - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
Торговый конфликт между ЕС и США может разгореться вновь, пишут СМИ
30 июля, 12:58
Таким образом, по словам эксперта, демократический характер международных отношений, основанный на праве, суверенитете и равноправии, фактически ушёл в прошлое. "Проблема в том, что нынешняя европейская элита - особенно руководство Еврокомиссии во главе с Урсулой фон дер Ляйен, пришедшей к власти в 2019 году - уже давно вовлечена в происходящие процессы: как до начала конфликта, так и в ходе войны. И теперь, вероятно, ей трудно отказаться от ошибочных подходов, которые она последовательно применяла всё это время", - добавил эксперт.
По его словам, военный конфликт на Украине мог быть предотвращен - его можно было остановить буквально через два месяца после начала - весной 2022 года. "Тогда шли переговоры в Стамбуле, был подготовлен так называемый "Стамбульский протокол", который открывал путь к урегулированию. Но этот процесс был заблокирован западными странами, в первую очередь - лично Борисом Джонсоном, который действовал от имени коллективного Запада", - напомнил собеседник агентства.
По его словам, то, что наблюдается сегодня - это продолжение разрушительных и абсолютно ненужных для Европы процессов, которые невозможно объяснить логикой. "Потому что они идут вразрез с национальными интересами европейских стран. Например, отказ от дешевой и доступной российской энергии в пользу дорогого американского газа. Европейская элита разрушает статус Европы как мирового экономического игрока: подчиненная роль по отношению к США и блокирование собственных возможностей по отношению к Китаю и России", - добавил он.
Эксперт также указал на то, что дипломатических отношений с Россией у ЕС практически нет, с Китаем есть, но очень плохие – из-за усилий руководства ЕС и его главному "антидипломату" Кае Каллас. "Политика Брюсселя основывается на высокомерии и шантажа внутри ЕС и к некоторым внешним акторам, как Россия, Китай и Индия. В то же время она характеризуется полным подчинением глобалистской элите коллективного Запада и США - не заботясь о повседневных интересах 450 миллионов граждан ЕС", - заключил собеседник агентства.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
"Немыслимая дура". Журналист набросился на фон дер Ляйен после ее заявления
28 июля, 15:38
 
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