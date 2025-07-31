Рейтинг@Mail.ru
Под Волгоградом остановили движение на ж/д из-за падения обломков БПЛА - РИА Новости, 31.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:08 31.07.2025 (обновлено: 08:35 31.07.2025)
https://ria.ru/20250731/zhd-2032509611.html
Под Волгоградом остановили движение на ж/д из-за падения обломков БПЛА
Под Волгоградом остановили движение на ж/д из-за падения обломков БПЛА - РИА Новости, 31.07.2025
Под Волгоградом остановили движение на ж/д из-за падения обломков БПЛА
Движение поездов на участке Котельниково - Канальная в Волгоградской области приостановлено из-за падения обломков БПЛА на железнодорожную инфраструктуру, никто РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T08:08:00+03:00
2025-07-31T08:35:00+03:00
происшествия
волгоград
волгоградская область
ржд
котельниково
приволжская железная дорога
адлер
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/03/2020708328_0:109:2933:1759_1920x0_80_0_0_081b6e77d59c24296ba8094c33da7bd5.jpg
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Движение поездов на участке Котельниково - Канальная в Волгоградской области приостановлено из-за падения обломков БПЛА на железнодорожную инфраструктуру, никто не пострадал, задерживаются два дальних пассажирских поезда и один пригородный, сообщили РЖД.Минобороны РФ в четверг сообщило, что средства ПВО уничтожили ночью 32 украинских беспилотника над регионами России, в том числе 11 над территорией Волгоградской области. Глава региона Андрей Бочаров сообщил, что для ликвидации обломков БПЛА, расположенных на железнодорожных путях, временно ограничено движение поездов в районе станции Тингута Светлоярского района Волгоградской области, работают саперы, повреждений путей не отмечено."Из-за падения обломков БПЛА на железнодорожную инфраструктуру в Волгоградской области приостановлено движение поездов на участке Котельниково - Канальная Приволжской железной дороги. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.РЖД пишут, что на месте работают оперативные службы."В результате задержаны пассажирские поезда №532 Адлер - Киров, №531 Киров - Адлер, а также пригородный поезд №6212 сообщением Котельниково - Волгоград-1. Максимальное время задержки составляет более 4 часов", - добавляется в сообщении.Больше информации о движении поездов пассажиры могут получить в мобильном приложении "РЖД Пассажирам", на сайте РЖД, а также по круглосуточному телефону Центра поддержки клиентов РЖД: 8-800-775-00-00 (звонок из любой точки России бесплатный).
https://ria.ru/20250731/pvo-2032505746.html
https://ria.ru/20250730/rzhd-2032367512.html
волгоград
волгоградская область
котельниково
адлер
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/03/2020708328_222:0:2711:1867_1920x0_80_0_0_4118cb9840405debd534a8f8a39cfa46.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, волгоград, волгоградская область, ржд, котельниково, приволжская железная дорога, адлер
Происшествия, Волгоград, Волгоградская область, РЖД, Котельниково, Приволжская железная дорога, Адлер
Под Волгоградом остановили движение на ж/д из-за падения обломков БПЛА

РЖД: под Волгоградом остановили движение на ж/д из-за падения обломков БПЛА

© РИА Новости / Станислав КрасильниковВид из кабины машиниста пассажирского поезда
Вид из кабины машиниста пассажирского поезда - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Движение поездов на участке Котельниково - Канальная в Волгоградской области приостановлено из-за падения обломков БПЛА на железнодорожную инфраструктуру, никто не пострадал, задерживаются два дальних пассажирских поезда и один пригородный, сообщили РЖД.
Минобороны РФ в четверг сообщило, что средства ПВО уничтожили ночью 32 украинских беспилотника над регионами России, в том числе 11 над территорией Волгоградской области. Глава региона Андрей Бочаров сообщил, что для ликвидации обломков БПЛА, расположенных на железнодорожных путях, временно ограничено движение поездов в районе станции Тингута Светлоярского района Волгоградской области, работают саперы, повреждений путей не отмечено.
Командный пункт в составе зенитной ракетной системы - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
Силы ПВО уничтожили 32 украинских беспилотника
07:14
"Из-за падения обломков БПЛА на железнодорожную инфраструктуру в Волгоградской области приостановлено движение поездов на участке Котельниково - Канальная Приволжской железной дороги. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.
РЖД пишут, что на месте работают оперативные службы.
"В результате задержаны пассажирские поезда №532 Адлер - Киров, №531 Киров - Адлер, а также пригородный поезд №6212 сообщением Котельниково - Волгоград-1. Максимальное время задержки составляет более 4 часов", - добавляется в сообщении.
Больше информации о движении поездов пассажиры могут получить в мобильном приложении "РЖД Пассажирам", на сайте РЖД, а также по круглосуточному телефону Центра поддержки клиентов РЖД: 8-800-775-00-00 (звонок из любой точки России бесплатный).
Скоростной поезд РЖД - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
РЖД оперативно разрешили ситуацию с задержкой поездов после ЧП в Лихой
Вчера, 14:26
 
ПроисшествияВолгоградВолгоградская областьРЖДКотельниковоПриволжская железная дорогаАдлер
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала