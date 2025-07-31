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Под Волгоградом остановили движение на ж/д из-за падения обломков БПЛА
Под Волгоградом остановили движение на ж/д из-за падения обломков БПЛА - РИА Новости, 31.07.2025
Под Волгоградом остановили движение на ж/д из-за падения обломков БПЛА
Движение поездов на участке Котельниково - Канальная в Волгоградской области приостановлено из-за падения обломков БПЛА на железнодорожную инфраструктуру, никто РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T08:08:00+03:00
2025-07-31T08:08:00+03:00
2025-07-31T08:35:00+03:00
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Движение поездов на участке Котельниково - Канальная в Волгоградской области приостановлено из-за падения обломков БПЛА на железнодорожную инфраструктуру, никто не пострадал, задерживаются два дальних пассажирских поезда и один пригородный, сообщили РЖД.Минобороны РФ в четверг сообщило, что средства ПВО уничтожили ночью 32 украинских беспилотника над регионами России, в том числе 11 над территорией Волгоградской области. Глава региона Андрей Бочаров сообщил, что для ликвидации обломков БПЛА, расположенных на железнодорожных путях, временно ограничено движение поездов в районе станции Тингута Светлоярского района Волгоградской области, работают саперы, повреждений путей не отмечено."Из-за падения обломков БПЛА на железнодорожную инфраструктуру в Волгоградской области приостановлено движение поездов на участке Котельниково - Канальная Приволжской железной дороги. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.РЖД пишут, что на месте работают оперативные службы."В результате задержаны пассажирские поезда №532 Адлер - Киров, №531 Киров - Адлер, а также пригородный поезд №6212 сообщением Котельниково - Волгоград-1. Максимальное время задержки составляет более 4 часов", - добавляется в сообщении.Больше информации о движении поездов пассажиры могут получить в мобильном приложении "РЖД Пассажирам", на сайте РЖД, а также по круглосуточному телефону Центра поддержки клиентов РЖД: 8-800-775-00-00 (звонок из любой точки России бесплатный).
https://ria.ru/20250731/pvo-2032505746.html
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Происшествия, Волгоград, Волгоградская область, РЖД, Котельниково, Приволжская железная дорога, Адлер
Под Волгоградом остановили движение на ж/д из-за падения обломков БПЛА
РЖД: под Волгоградом остановили движение на ж/д из-за падения обломков БПЛА