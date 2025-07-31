https://ria.ru/20250731/zelenskiy-2032513997.html

Записи переговоров Зеленского передали в ФБР, заявил депутат Рады

Записи переговоров Зеленского передали в ФБР, заявил депутат Рады - РИА Новости, 31.07.2025

Записи переговоров Зеленского передали в ФБР, заявил депутат Рады

Записи разговоров совладельца студии "Квартал 95" Тимура Миндича, которого связывают с Владимиром Зеленским и главой его офиса Андреем Ермаком, передали в ФБР,... РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T09:08:00+03:00

2025-07-31T09:08:00+03:00

2025-07-31T10:40:00+03:00

украина

сша

вашингтон (штат)

владимир зеленский

александр дубинский

андрей ермак

национальное антикоррупционное бюро украины (набу)

верховная рада украины

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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Записи разговоров совладельца студии "Квартал 95" Тимура Миндича, которого связывают с Владимиром Зеленским и главой его офиса Андреем Ермаком, передали в ФБР, утверждает депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене. "Материалы НАБУ, которые получены по квартире Миндича, переданы ФБР. В этих материалах зафиксированы переговоры Миндича с Чернышовым, Ермаком, Галущенко, <…> Зеленским", — говорится в Telegram-канале Дубинского. По словам депутата, среди записей есть и разговоры с бывшим заместителем главы офиса Зеленского Ростиславом Шурмой и другими бизнесменами, политиками и депутатами. О чем велись беседы и откуда у него эта информация, Дубинский не уточнил. На прошлой неделе "Украинская правда" написала со ссылкой на источники в деловых кругах, что антикоррупционные органы при прослушке квартиры Миндича, возможно, записывали и разговоры Зеленского.Дубинский называл Миндича "кошельком" Зеленского и утверждал, что он сбежал с Украины. По информации издания "Бигус", совладелец "Квартала 95" может быть связан с подставными фирмами, через которые выводилась значительная часть бюджетных средств, выделенных на строительство фортификаций. "Украинская правда" сообщила, что задержанный СБУ детектив НАБУ Руслан Магамедрасулов документировал деятельность Миндича. Зеленский 22 июля подписал принятый Верховной радой закон, ограничивающий независимость антикоррупционных ведомств — НАБУ и САП. Это вызвало возмущение многих политиков и общественности, в Киеве и других городах начались массовые акции протеста. Кроме того, закон жестко раскритиковали на Западе. Два дня спустя Зеленский внес в Раду другой законопроект, который якобы укрепит независимость этих органов. Парламент рассмотрит его 31 июля. По словам бывшего депутата Рады, участника движения "Другая Украина" Спиридона Килинкарова, Зеленский под давлением США решил сдать назад. По его мнению, протесты организовали западные НКО, а атаку на Зеленского запустили из Вашингтона. НАБУ и САП десять лет собирали материалы на представителей киевского режима, а теперь Штаты запросили все материалы, утверждает Клинкаров.

https://ria.ru/20250729/zelenskij-2032156720.html

https://ria.ru/20250726/ukraina-2031592781.html

https://ria.ru/20250724/zelenskiy-2031268248.html

украина

сша

вашингтон (штат)

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украина, сша, вашингтон (штат), владимир зеленский, александр дубинский, андрей ермак, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), верховная рада украины, фбр, в мире