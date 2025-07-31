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Часть Днепропетровской области может остаться без воды - РИА Новости, 31.07.2025
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18:32 31.07.2025
https://ria.ru/20250731/voda-2032690487.html
Часть Днепропетровской области может остаться без воды
Часть Днепропетровской области может остаться без воды - РИА Новости, 31.07.2025
Часть Днепропетровской области может остаться без воды
Расположенный в Днепропетровской области водоканал "Днепр-Западный Донбасс" находится под угрозой остановки, из-за этого сотни тысяч жителей региона могут... РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T18:32:00+03:00
2025-07-31T18:32:00+03:00
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Расположенный в Днепропетровской области водоканал "Днепр-Западный Донбасс" находится под угрозой остановки, из-за этого сотни тысяч жителей региона могут остаться без воды, заявил первый заместитель главы комитета Верховной рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Алексей Кучеренко. Водоканал "Днепр-Западный Донбасс" играет ключевую роль в водоснабжении сотен тысяч жителей ряда крупных городов и десятков сел западной части области. В результате отключения его остановки без воды могут остаться Павлоград, Синельниково, Терновка, Первомайск и десятки сел региона. Угроза отключения водоканала возникла из-за долгов водоканала перед поставщиком электроэнергии "Укринтерэнерго". "Уже в ближайшее время жители Днепропетровской области могут остаться без водоснабжения. А государство молчит. Более 300 тысяч человек в прифронтовом регионе под реальной угрозой потерять доступ к воде", - приводит слова Кучеренко агентство "РБК-Украина". По его словам, речь идет не просто о технической проблеме, а об угрозе масштабного гуманитарного кризиса. Несмотря на судебный запрет, как утверждает парламентарий, энергоснабжение водоканала так и не было восстановлено. "Прекращение водоснабжения (спровоцирует - ред.) инфекции, коллапс здравоохранения, экономики, бегство людей из региона", - добавил Кучеренко. Ранее глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук призвал депутатов инициировать перед минфином вопрос о выделении субвенции из госбюджета на погашение долгов водоканала "Днепр-Западный Донбасс".
https://ria.ru/20250731/kiev-2032558026.html
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в мире, украина, верховная рада украины, днепропетровская область
В мире, Украина, Верховная Рада Украины, Днепропетровская область
Часть Днепропетровской области может остаться без воды

Кучеренко: часть Днепропетровской области скоро может остаться без воды

© РИА Новости / Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкВодопроводный кран
Водопроводный кран - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Расположенный в Днепропетровской области водоканал "Днепр-Западный Донбасс" находится под угрозой остановки, из-за этого сотни тысяч жителей региона могут остаться без воды, заявил первый заместитель главы комитета Верховной рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Алексей Кучеренко.
Водоканал "Днепр-Западный Донбасс" играет ключевую роль в водоснабжении сотен тысяч жителей ряда крупных городов и десятков сел западной части области. В результате отключения его остановки без воды могут остаться Павлоград, Синельниково, Терновка, Первомайск и десятки сел региона. Угроза отключения водоканала возникла из-за долгов водоканала перед поставщиком электроэнергии "Укринтерэнерго".
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"Уже в ближайшее время жители Днепропетровской области могут остаться без водоснабжения. А государство молчит. Более 300 тысяч человек в прифронтовом регионе под реальной угрозой потерять доступ к воде", - приводит слова Кучеренко агентство "РБК-Украина".
По его словам, речь идет не просто о технической проблеме, а об угрозе масштабного гуманитарного кризиса. Несмотря на судебный запрет, как утверждает парламентарий, энергоснабжение водоканала так и не было восстановлено.
"Прекращение водоснабжения (спровоцирует - ред.) инфекции, коллапс здравоохранения, экономики, бегство людей из региона", - добавил Кучеренко.
Ранее глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук призвал депутатов инициировать перед минфином вопрос о выделении субвенции из госбюджета на погашение долгов водоканала "Днепр-Западный Донбасс".
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